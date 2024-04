Ako na voličov vplývajú televízne duely? Je to boj o nerozhodnutých. Korčok je o niečo menší diplomat, Pellegrini sa zamotáva

Účasť Pellegriniho a Korčoka v televíznych dueloch zhodnotila Pravda spoločne s odborníkmi. Ak sa nestane niečo závratne, posledná debata v RTVS bude povinnou jazdou a bojom o nerozhodnutých.

Korčok po debate: Sme na dobrej ceste Video Zdroj: TV Pravda

Duely v druhom kole sú ostrejšie

V jedinom dueli pred prvým kolom bol v prejave istejší líder Hlasu. Na rozdiel od Korčoka, ktorý pôsobil dlhé roky v diplomacii, má Pellegrini oveľa viac skúseností s verejnými vystúpeniami, čo hralo jednoznačne v jeho prospech a víťazne vyšiel z debaty aj z pohľadu divákov. Prieskumy verejnej mienky ho favorizovali a prvé kolo mal takpovediac „vo vačku“.

Pellegrini po debate: Cítim podporu od ľudí Video Zdroj: TV Pravda

Aj keď niektorí odborníci, ale aj niektoré prieskumy, pripúšťali, že by mohol prvé kolo volieb vyhrať tesne Ivan Korčok, ani jeden z nich nečakal tak výrazný rozdiel (vyše päť percent, teda viac ako 123-tisíc hlasov). Nečakal to ani bývalý šéf rezortu zahraničných vecí. Prvú povolebnú debatu absolvovali v Rádiu Slovensko a Korčokovi, evidentne posmelenému volebným výsledkom, to pridalo na sebavedomí a ráznejší bol aj jeho prejav.

Už od prvej vety bolo jasné, že pôjde o podstatne ostrejší duel ako pred prvým kolom. „Bolo vidno, ako ohromne pozitívne ovplyvnilo Korčoka víťazstvo, bol výrazný a mal lepšiu reč tela,“ skonštatovala pre Pravdu odborníčka na reklamu a marketing Simona Bubánová. Na druhej strane pozitívne hodnotí aj zmenu komunikačnej stratégie Pellegriniho tímu, čo sa týka účasti v debate. „Asi aj oni vyhodnotili, že kandidát na prezidenta musí k svojim voličom hovoriť cez štandardné celoplošné médiá,“ uviedla.

Čítajte viac Boj o palác ide do finále. Čaká nás volebná dráma a tesný súboj: Pellegrini využil strach, Korčok výrazný náskok

Odborník na reklamu a komunikáciu Róbert Slovák hodnotí debaty pred druhým kolom takisto ako oveľa vyostrenejšie. „Obaja kandidáti pritvrdili v rétorike a vyťahujú jeden na druhého rôzne témy s cieľom dostať súpera do úzkych. Myslím, že debata na Markíze bola najšťavnatejšia. Kandidáti už majú vyjasnené pozície, aj tábory podporovateľov a snažia sa získať na svoju stranu tých, ktorí hodili svoj hlas v prvom kole nepostupujúcim,“ uviedol.

Korčok a Pellegrini sa počas kampane v debatách menili. „Korčok je menej diplomatický, čo potvrdzujú aj jeho uštipačné poznámky, napríklad o lete súkromným lietadlom protikandidáta. Pellegrini sa čoraz viac zamotáva v protichodných vyjadreniach a jeho súperom je najmä zahmlievanie hraničiace s lžou, čo mu okamžite pripomínajú aj moderátori. Voliči tak v priamom prenose vidia, akými charakterovými črtami disponuje ten či onen, čo im môže dokresliť obraz,“ hovorí. Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner dodáva, že Korčok získal vďaka výsledku po prvom kole sebavedomie a pocit politickej legitimity, že ho občania podporujú. „Je to veľká vzpruha a motivácia. Samozrejme, to neznamená, že voľby vyhrá,“ povedal.

Nikto neurobil zásadnú chybu

Čo sa týka druhej spoločnej diskusie v Markíze, líder Hlasu bol na ňu pripravený lepšie ako na tú v rádiu. Obaja pôsobili pripravene, reagovali ostro a vystupovali rázne. „Nikto neurobil zásadnú chybu, nevybočil zo svojho konceptu, kandidáti boli koncentrovaní a odovzdali vlastné posolstvá voličom tak ako si naplánovali. Z tohto pohľadu môžu byť obaja kandidáti spokojní,“ zhodnotil Michal Cirner.

Čo sa týka silných momentov, u Korčoka to bolo hranie sa s „maďarskou kartou“. Lídrovi Hlasu pripomenul kauzy Hedvigy Malinovej, sprísnenie zákona o občianstve či hlasovania o dvojjazyčných tabuliach. Reagoval tak na slová predsedu parlamentu, že za vlád Smeru sa slovensko-maďarské pnutie upokojilo. „Nepodceňujme pamäť ľudí,“ povedal Korčok.

„Potom to bolo poukazovanie na papalášizmus Pellegriniho (jeho majetok a lietanie súkromným lietadlom),“ uviedol politológ. Pellegrini využil Korčokovu kariéru, počas ktorej pracoval pre rôzne politické reprezentácie a snažil sa ju opísať ako jeho oportunizmus. „Čo sa mu relatívne podarilo. Zároveň sa snažil prezentovať ako pronárodný kandidát z ľudu, ktorý obišiel Slovensko a pozná problémy jeho ľudí, kým pán Korčok je podľa neho kandidátom „elít, mimovládok a kaviarne“,“ hodnotí.

Slabé výkony pri Gaze, korupcii či majetkoch

Obaja však mali aj svoje slabé stránky. Korčok znova zavádzal pri otázke o Gaze, na ktorú neodpovedal príliš jasne a do odpovede sa zamotal. „Arogantne a nechápavo pôsobil aj pri otázkach o jeho majetkových pomeroch a o tom, prečo neodpovedal nadácii Zastavme korupciu,“ myslí si politológ. Nadácii poslal odpoveď po šiestich dňoch, pričom v debate hovoril, že majetkové pomery vie vysvetliť veľmi jednoducho.

Čítajte viac Fico a Danko podporili Pellegriniho. Ľudí vyzvali, aby prišli voliť: Koalíciu viažu dohody bez ohľadu na výsledok volieb

Pri majetkových priznaniach sa však Korčoka Pellegrini zastal. Je podľa neho normálne, že človek okolo šesťdesiatky už má právo vlastniť napríklad byt či chatu. Spravil tak potom, čo sám čelil otázkam o vile poslanca Hlasu Petra Náhlika vo Vrakuni. Pellegrini priznal, že ju občas využíva. Vysvetľoval to tým, že je to občas pohodlnejšie, keďže má len trojizbový byt s rozlohou 88 metrov štvorcových a keď prídu rodičia, tak sa tlačia.

Pellegrini zas nevedel adekvátne reagovať na výčitky Korčoka ohľadom maďarských záležitostí a pri otázkach o korupcii vo vládach Smeru. Líder Hlasu tvrdil, že okrem výpovedí kajúcnikov sa zatiaľ nepodarilo dokázať žiaden korupčný trestný čin spojený s vládami Smeru. „Otázka o korupcii ho zaskočila a odpovedal na ňu možno až podráždene a úsečne,“ uviedol Cirner. Pellegrini sa podľa politológa neobratne vrátil aj k otázke práv pre páry rovnakého pohlavia, aby dovysvetlil, aký má k tomu postoj.

Kontroverzný Harabin a progresívna bašta v paláci

Pre Pellegriniho sú vo voľbách dôležití voliči Štefana Harabina, bojuje však s radikálnejšou rétorikou, na ktorú sú zvyknutí. Musí ich získať tak, aby neodradil svojich vlastných voličov. Aj preto na poznámku, že Harabin chce vystúpenie Slovenska z NATO, nereagoval. Povedal, že má s Harabinom veľmi veľa spoločného a prebral Harabinovu rétoriku, že voliči neúspešného kandidáta sú inteligentní a uvedomujú si, že pokiaľ voliť nepôjdu, podporia Korčoka.

Harabin o svojich voličoch a podpore Pellegriniho Video Zdroj: TV Pravda

Líder SNS Andrej Danko dokonca pred stredajším stretnutím koaličných lídrov uviedol, že nechápe, prečo Pellegrini nevyužil možnosť prísť diskutovať do Infovojny a osloviť tak voličov Harabina. „Je veľmi ťažké manévrovať medzi dvomi protipólmi, vlastnými voličmi, ktorí sú viac menej proeurópski a proatlantickí a voličmi Štefana Harabina, ktorí chcú počuť niečo opačné o EÚ a NATO, prípadne o rusko-ukrajinskom konflikte,“ zhodnotil Cirner. Podľa neho Pellegrini nebol neistý. „Bol obozretný, aby si nevyplašil ani jeden z týchto voličských táborov. Pán Korčok sa snažil, aby sa Pellegrini od vyjadrení pána Harabina dištancoval, ale jeho súper to ustál,“ hovorí politológ.

Pellegrini zas Korčokovi vyčítal podporu bývalých ministrov v úradníckej vlády a poukázal na to, že dnes nie je pochýb, že šlo o progresívnu baštu. Koniec koncov o hrozbe vzniku „progresívno-liberálneho“ hniezda hovoria koaliční lídri separátne už niekoľko dní. Premiér Robert Fico začlenil túto „hrozbu“ aj do spoločného vyhlásenia. Okrem toho mu vyčítal aj jeho pôsobenie v bývalej vláde.

Čítajte viac Korčok: Nedám si skákať po hlave. S premiérom a so šéfom NR SR by som si nastavil parametre spolupráce

„Vytýkal mu hlavne spojenie s SaS a Richardom Sulíkom a tiež ministrovanie vo vláde Igora Matoviča, to je to, čo mu môže uškodiť. Spájanie s Matovičovm aj Sulíkom,“ myslí si politológ. Aj keď sa Korčoka snažia dostať do polohy konfliktného prezidenta, uškodiť mu to podľa Cirnera nemôže. „Nemôžu ho kritizovať, že hovorí, že bude spolupracovať s vládou, lebo sami hovoria, že ako diplomat, úradník spolupracoval so všetkými vládami od Mečiara cez Dzurindu až po Fica. Hovorí, že slúžil pre Slovensko a nie pre politikov a to bude robiť ako prezident. To sa mu nedá vyčítať,“ konštatuje.

Boj o nerozhodnutých

Kým v prvom kole sa Pellegrini debatám vyhýbal, v druhom sa ich účastní. Hneď pri prvej využil príležitosť a obrátil pozornosť na Korčoka, ktorý podľa neho odmietol prísť do debaty v ta3, aj keď bola v Banskej Bystrici, kde mal program, no nestihol by to. Pellegrinimu zas nepomôže vynechaná debata v Exprese. Krátko predtým napísal status, že má program v regiónoch, pričom v čase debaty bol na Miletičovej ulici v Bratislave v budove, kde majú sídlo firmy jeho sestry. O hodinu už stál na pódiu v Novom Meste nad Váhom a rečnil pred svojimi podporovateľmi.

Čítajte viac Pellegrini: V kampani nič netajím. Budem presadzovať spoluprácu s vládou, nie konflikt, Hlas stabilitu koalície nenaruší

Pellegrini niekoľkokrát zopakoval, že mal iný program a musel si vybaviť nejaké veci. O tom, že sa na debate nemôže zúčastniť, mal súkromné rádio informovať cez víkend. „Debaty sú dôležité, ale ako často pripomínam, nemajú sa preceňovať, rozhodnutých už nepresvedčia. Muselo by sa udiať v debate niečo naozaj zásadné, aby došlo k veľkému preskupeniu voličov. Na časť nerozhodnutých môžu však mať debaty vplyv,“ hovorí Cirner.

Favoritov volieb čaká ešte posledná debata v RTVS. Podľa politológa by mohla časť voličov ovplyvniť, no nie tak ako debata na Markíze, keďže vo verejnoprávnej televízii býva menej vyostrená. „Zavážiť by mohol nečakaný útok jedného z kandidátov, čo očakávam skôr od Pellegriniho – on pracuje so strachom a na jeho podporu sme už videli niekoľko podpásoviek (napr. falošný web, hanopis v schránkach či ministrom vnútra platený útok na Korčoka na sociálnych sieťach),“ myslí si Slovák.

Keďže debata sa skončí pár hodín pred moratóriom, na prípadný útok už nebude mať druhý kandidát veľa času reagovať. „Ak niekto zásadne v debate zlyhá alebo niekto príde s nejakým bombastickým vyhlásením či otvorí nejakú kauzu na protikandidáta, tak vtedy sa niečo môže zmeniť, inak ide len o povinnú jazdu a boj o nerozhodnutých,“ dodáva politológ Cirner.