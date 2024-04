Peter Pellegrini: Poslanec, štátny tajomník, minister, šéf parlamentu, premiér a teraz prezident

„Prezident musí byť tým, komu budú ľudia dôverovať, na koho sa budú v ťažkých chvíľach spoliehať a za koho sa nebudú musieť nikdy hanbiť,“ deklaroval Pellegrini pred hosťami s tým, že podľa neho prezident nesmie byť len prezidentom elít, ani prezidentom médií a rovnako nemá byť ani koaličný, ani opozičný.

Tiež avizoval, že v prípade úspechu vo voľbách sa vzdá funkcie šéfa Hlasu a predsedu parlamentu. V prípade víťazstva vo voľbách navhrne na post predsedu parlamentu buď Denisu Sakovú alebo Richarda Rašiho. Šéfom Hlasu sa stane jeden z podpredsedov strany.

Pellgrini po výsledkoch 1. kola

Do politiky vstúpil pred vyše 20 rokmi ako asistent poslanca NR SR Ľubomíra Vážneho. V parlamentných voľbách v roku 2006 bol zvolený za poslanca NR SR za stranu SMER-SD. Do roku 2010 potom pracoval vo funkcii predsedu Komisie pre dopravu, pošty, komunikácie a informatizáciu spoločnosti pri Výbore pre hospodársku politiku NR SR, ktorého bol členom. Zároveň bol členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ a členom Mandátového a imunitného výboru NR SR.

Za poslanca bol zvolený aj v roku 2010, v parlamente pôsobil ako člen Výboru pre financie a rozpočet a člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ. Tretíkrát bol zvolený za poslanca NR SR v predčasných parlamentných voľbách v roku 2012 a stal sa štátnym tajomníkom Ministerstva financií. Na mimoriadnom sneme strany SMER-SD 28. júna 2014 sa stal jej novým podpredsedom.

Po demisii Dušana Čaploviča sa v júli 2014 stal ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V novembri 2014 nahradil odstupujúceho Pavla Pašku vo funkcii predsedu parlamentu. Po parlamentných voľbách v roku 2016 sa Pellegrinimu podarilo získať post podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

Následne v roku 2018 vystriedal na poste premiéra Roberta Fica, ktorý podal demisiu po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Dňa 15. marca ho prezident Andrej Kiska poveril zostavením novej vlády. Hlava štátu Pellegriniho vládu vymenovala dňa 22. marca 2018.

V júni 2020 po nezhodách s Ficom ohlásil odchod zo Smeru a vznik jeho novej strany s názvom Hlas, do ktorej si odviedol aj časť poslaneckého klubu. „Zanechávam značku a politickú stranu Smer jej otcovi zakladateľovi. Vzdávam sa postu podpredsedu a svoju ďalšiu politickú budúcnosť už nevnímam ako potenciálny predseda alebo významný predstaviteľ strany Smer,“ vyhlásil Pellegrini. Dôvodov odchodu uviedol viacero, prvým z nich bolo, že si nevie ďalej predstaviť politickú budúcnosť s Ficom. „Sú to dva svety, ktoré sa jednoducho nemôžu spojiť. Pre mňa je to svet minulosti a budúcnosti, ktoré sa nedajú spojiť za jedným stolom."

Pellegrini sa narodil sa 6. októbra 1975 v meste pod Urpínom. Vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo, investovanie na ekonomických fakultách Univerzitu Mateja Bela aj z Technickej univerzity v Košiciach.

Štvrť, kde vyrastal Pellegrini

Po jeho boku sa za celú politickú kariéru neobjavila zatiaľ žiadna partnerka, manželka či deti. Na fotkách sa však často objavuje so psom Gerym. Známa je však jeho sestra Eva. Je majiteľkou a konateľkou účtovníckej firmy Element Business a svojmu bratovi pomohla v minulosti napríklad desaťtisícovým darom v predvolebnej kampani do parlamentných volieb či luxusným Volvom v hodnote vyše 70-tisíc eur, ktorým sa vozil ako líder mimoparlamentnej strany. Keďže oficiálne si podľa príjmov nákup nemohol Pellegrini dovoliť, médiám odkázal, že si vozidlo požičal od sestry. Matka Eva Pellegriniová pracovala po celý život ako učiteľka na základnej škole. Otec Otto Pellegrini bol zamestnaný ako automechanik.