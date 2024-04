ONLINE: Korčok či Pellegrini? Začalo sa druhé kolo prezidentských volieb

Na Slovensku sa otvorili volebné miestnosti pre druhé kolo prezidentských volieb. Hlasovanie potrvá do 22.00 h.

Idete voliť v II. kole prezidentských volieb? áno, volil som aj v I. kole áno, v I. kole som nevolil nie, v I. kole som volil nie, ani v I. kole som nevolil Zobraziť výsledky ankety Hlasovať áno, volil som aj v I. kole 75,9% áno, v I. kole som nevolil 13,8% nie, ani v I. kole som nevolil 6,9% nie, v I. kole som volil 3,4%

7:25 Na pokojný priebeh volieb a verejný poriadok dohliada v uliciach Slovenska zvýšený počet policajtov. Policajti budú venovať pozornosť aj volebným miestnostiam, aby nedošlo k ich poškodzovaniu.

Policajti v Košickom kraji sú počas sobotňajšieho druhého kola prezidentských volieb v teréne od skorých ranných hodín. So špeciálne vycvičenými služobnými psami prekontrolovali objekty, v ktorých sa konajú voľby. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že v prípade potreby sú pripravení zasiahnuť aj policajti špecializovaných útvarov.

„Ani tentokrát nič nenecháme na náhodu, a preto sme opäť vyčlenili dostatočný počet policajtov, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Volebným miestnostiam budú zvýšenú pozornosť venovať nielen uniformovaní policajti v motorizovaných či peších hliadkach, ale i policajti, ktorí tam budú aj napriek tomu, že ich nebudete vidieť,“ povedal košický krajský policajný riaditeľ Štefan Mulik.

Prioritou je zabezpečiť nerušený priebeh prezidentských volieb a dohliadať na ochranu verejného poriadku, života a zdravia osôb a majetku. „Zvýšenej pozornosti neuniknú ani sídla volebných komisií a policajti svojou prítomnosťou budú predchádzať aj páchaniu protiprávnej činnosti,“ doplnila Ivanová s tým, že zatvorením volebných miestností sa ich činnosť v Košickom kraji nekončí.

7:00 Začalo sa druhé kolo voľby nového slovenského prezidenta. Voliči si vyberajú medzi Ivanom Korčokom a Petrom Pellegrinim. Občania môžu svoj hlas odovzdať v 5 938 volebných miestnostiach.

Rozhodujúce druhé kolo priamej voľby hlavy štátu favorita nemá, sondáže ukazovali mimoriadne tesný súboj medzi kariérnym diplomatom Ivanom Korčokom a predsedom parlamentu a vládnej strany Hlas-sociálna demokracia Petrom Pellegrinim.

Volebné miestnosti sa otvárajú o 7.00 h a zatvoria dve hodiny pred polnocou, následne začne čiastkové výsledky hlasovania zverejňovať Štatistický úrad. Oficiálne výsledky by mala Štátna volebná komisia vyhlásiť v nedeľu. Pre voličov je spustená aj infolinka 02/4859 2317 a 02/4859 2312.

Viac než 4,3 milióna voličov môže hlasovať iba vo volebných miestnostiach na Slovensku; voľba poštou zo zahraničia ani na slovenských ambasádach v cudzine možno nie je. Mnoho Slovákov preto už v piatok vyrazilo z cudziny do vlasti, napríklad z Prahy a Brna doviezol na Slovensko niekoľko stoviek mladých ľudí zvláštny volebný vlak.

Korčok marcové prvé kolo prezidentských volieb vyhral s nečakane vysokým náskokom takmer 124 000 hlasov pred Pellegrinim. Obaja tak postúpili do záverečného duelu. V ňom podľa analytikov rozhodnú tiež sympatizanti neúspešných prezidentských kandidátov, a to najmä Štefana Harabina, ktorý v prvom kole prezidentských volieb skončil na treťom mieste so ziskom vyše 264 000 hlasov.