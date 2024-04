Schuster: Takí rozhádaní sme neboli. Prvá úloha nového prezidenta je spájať nespájateľné

Spájanie označil za najnáročnejšiu úlohu, ktorej bude nová hlava štátu čeliť. Myslí si, že prezident by mal reprezentovať štát ako celok a robiť to, čo je dobré pre občanov.

Obaja kandidáti podľa neho na to majú, vyjadril sa, že ide o skúsených ľudí, nie o začiatočníkov. „Myslím si, že tento prezident, ktorý bude zvolený, či jeden, či druhý, má čas do 15. júna sa dobre pripraviť na to, ako na to pôjde," poznamenal Schuster.

Exprezident Schuster o dôležitej úlohe pre prezidenta Video Zdroj: TA3

Zdôraznil, že prezident má nielen povinnosti, ale aj iniciatívu a bude na ňom, ako ju využije. Za prvoradé teraz považuje najmä nájsť spoločnú reč medzi koalíciou a opozíciou, v čom môže podľa Schustera zohrať svoju rolu hlava štátu.

Je toho názoru, že prezident má v súčasnosti oveľa väčšiu rolu pri spájaní, než za jeho čias. „Takí rozhádaní sme neboli," poznamenal. „Nech je to ktokoľvek, nemôže byť stranícky, nemôže jednostranne pridržiavať koalícii, proste musí byť ozaj nad vecou. Všetko, čo robí dobre opozícia, mal by podporovať. Naopak, čo prijíma zlé koalícia, mal by kritizovať a mal by s nimi o tom vopred rokovať," vraví.

Poznamenal, že až po zvolení sa ukáže, ako veľmi je prezident nadstranícky. „Prezident nech má nepriateľov aj na strane koalície, aj na strane opozície, ale nech má priateľov vo voličoch, a to je väčšina," myslí si Schuster.

Za výhodu priamej voľby hlavy štátu označil práve to, že prezident má omnoho silnejší mandát, poukázal, že je morálne silnejší i medzinárodne viac uznávaný. Zdôraznil, že priamu voľbu prezidenta by sme si mali chrániť, považuje to za vymoženosť, ktorá bola presadená po zlých skúsenostiach.

„V zahraničnej politike by nemala byť dvojtvárnosť," dodal Schuster na margo témy zahraničnej politiky. Je toho názoru, že by nemali byť dva smery, jeden udávaný vládou, a druhý prezidentom. Poznamenal, že za jeho éry síce mali rozdielne názory na vnútornú politiku, ale v zahraničnej politike boli jednotní.

V súčasnosti by viac chodil do terénu, do fabrík či škôl, medzi ľudí a usiloval sa o zmiernenie situácie. „Tam má opäť prezident úlohu, ale to nemá byť podávanie rúk," zdôraznil Schuster.

Prezident by podľa neho do regiónov mal prísť pripravený, s vedomosťou o tom, akým problémom tam čelia a z rokovaní by mal vyjsť s konkrétnymi úlohami pre vládu či parlament. Opozícia i koalícia podľa neho majú svoje voličstvo, ktoré sa usilujú udržať, no prezident by mal podľa neho pomenovať stav republiky tak, ako to vidia ľudia na Slovensku, nie ako to vidí opozícia či koalícia.