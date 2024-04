ONLINE: Volebná noc u Petra Pellegriniho. Silné prvé slová: Buď ste víťaz, alebo sa prezidentom nestanete

Bude Peter Pellegrini šiestym prezidentom? Nie len odborníci, ale aj samotný líder Hlasu dnes očakávajú tesný výsledok. Priznal to aj na úvod volebnej noci v Pellegriniho tíme na brehu Dunaja, ktorá sa pre novinárov začala po ôsmej hodine večer. Očakávaná účasť Roberta Fica (Smer) zostáva prekvapením. Sledujte s nami priebeh noci a výsledky online.

Pellegrini - príchod a príhovor na volebnom štábe druhého kola Video Zdroj: TV Pravda

21:30 Petržalská reštuarácia pod UFOm sa pomaly plní hosťami. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková priznala, že interné predvolebné prieskumy nevidela, no verí, že sa Slováci a Slovenky rozhodli správne. Premiérov poradca Eduard Chmelár skonštatoval, že ak bude volebný výsledok priaznivý, vo volebnej centrále sa objaví i premiér.

21:13 Pred voľbami Pellegrinimu vyjadrili podporu obaja koaliční lídri – aj Fico aj Danko. Necelú hodinu pred zatvorením volebných miestností pridal Fico na sociálnu sieť fotografiu s textom, že voliť bol, no koho krúžkoval nespomenul, Andrej Danko voličov nemobilizoval. Pellegrini na otázku, či ho Fico príde podporiť aj do volebnej centrály, odpovedal, že premiér momentálne nie je v Bratislave.

21:12 “Buď ste víťaz, alebo sa prezidentom nestanete,” zhodnotil svoje šance po príchode do petržalskej reštaurácie líder Hlasu Pellegrini. Verí, že sa mu podarilo osloviť aj voličov neúspešných kandidátov z prvého kola. “Ako to však dopadne neviem, do hláv ľudí nevidíte,” priznal a neustále opakoval slovo „pokora“.

21:10 Pellegrini vystúpil s prvými slovami pred novinárov. „Idem si dať jedno nealko pivo, možno pohár prosecca a počkať na výsledky v kruhu priateľov,“ skonštatoval s optimizmom. Uznal, že takéto napínavé voľby dlho neboli. „Prehra druhého súpera bude určite so cťou,“ uzavrel.

Foto: Ľuboš Pilc pellegrini volebna noc Peter Pellegrini prišiel na volebnú noc druhého kola

21:00 Do Aušpicu dorazila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Každú chvíľu sa očakáva aj príchod Pellegriniho.

Peter Pellegrini vyjadrenie k voľbám Video

Foto: Ľuboš Pilc dolinkova pellegrini volebna noc Zuzana Dolinková

20:22 O volebnú udalosť roka je u Pellegriniho väčší mediálny záujem ako pred dvoma týždňami. Kým koncom marca bola v reštaurácii Aušpic na brehu Dunaja v Bratislave stovka novinárov, dnes ich je akreditovaných 167. Pozvánku dostali aj koaliční partneri, Pellegrini chcel osobne pozvať aj predsedu vlády Roberta Fica. Či pozvanie prijal, ukáže len čas.

Hoci v prvom kole predpovedali Pellegriniho triumf nielen prieskumy, ale aj stávkové kancelárie – nakoniec sa tak nestalo a na prvého Korčoka stratil líder Hlasu 124-tisíc hlasov. Predseda parlamentu sa preto v ostatných dvoch týždňoch snažil osloviť voličov Štefana Harabina, či maďarskú menšinu.

Deň pred začatím moratória sa Pellegrinimu podarilo získať oficiálnu podporu zvyšných dvoch slovenských vládnych strán Smeru a SNS, kedy mu vyjadril podporu premiér Fico i šéf národniarov Andrej Danko. Trojica slovenských vládnych strán v spoločnom vyhlásení označila Korčoka za „protislovenského kandidáta“, ktorý by vraj ako prezident slúžil cudzím záujmom a ktorý by sa usiloval o vytvorenie mocenského centra v záujme vyvolať predčasné parlamentné voľby. Pellegrini v debate s Andrejom Babišom povedal, že treba urobiť všetko preto, „aby sme zvolili slovenského prezidenta“.

Líder Hlasu bol dnes voliť v obci Rovinka a tam vyhlásil, že bez ohľadu na to, kto má aký názor, ľudia by podľa neho mali ísť k volebným urnám. „Naozaj to bude extrémne tesné a chcem vyzvať každého, kto chce využiť svoje ústavné právo ísť voliť, aby išiel voliť. Každý občan môže vyjadriť svoj postoj, či už je taký, alebo onaký,“ povedal Pellegrini.

Zároveň vyzval ľudí k väčšej tolerancii a väčšiemu pokoju, aby sa ľudia prestali navzájom napádať len preto, že niekto volí iného kandidáta, než toho druhého. „Pretože v posledných týždňoch sme boli svedkami toho, ako keby bola len jedna pravda a voľby ešte viac rozdelili slovenskú spoločnosť,“ uviedol Pellegrini.

Líder dodal, že jeho strana bude stabilnou súčasťou vlády aj v prípade, že by bol zvolený za prezidenta. Napriek tomu, že sa čoraz viac hovorí o panike v strane Hlas, Pellegrini to rázne odmieta.