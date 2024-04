Čaputová gratuluje Pellegrinimu, Šimečkovi je ľúto. Taraba: Slováci ukázali sebavedomie a zdravý úsudok

Korčok o výsledkoch volieb Video

„Pri každých slobodných voľbách sa časť spoločnosti teší a časť je sklamaná. Dôležité je, aby od momentu zvolenia nový prezident pôsobil tak, aby sa žiadna časť spoločnosti necítila porazená. Aby radosť z víťazstva išla ruka v ruke s vedomím služby pre všetkých občanov Slovenska, nielen pre tých, ktorí ho zvolili,“ skonštatovala prezidentka.

Pellegrinimu zapriala úspešný výkon mandátu, ujme sa ho 15. júna. Zároveň poďakovala občanom, ktorí využili svoje volebné právo. Rovnako vyjadrila vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a úspešnej realizácii volieb.

Šimečkovi je ľúto

Je mi veľmi ľúto, že to tesne nevyšlo. Ivan Korčok by bol výborným prezidentom. Uviedol to predseda opozičného parlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka v reakcii na výsledky volieb. „Gratulujem Petrovi Pellegrinimu. Chcel by som veriť, že bude lepším prezidentom, ako je predsedom parlamentu. Mal by pamätať na to, že jeho úlohou je zastupovať všetkých občanov a občianky Slovenska – aj tých vyše milióna z nich, ktorí si priali za prezidenta Ivana Korčoka,“ uviedol Šimečka. Konštatoval, že Korčok odviedol spolu so svojím tímom vynikajúcu kampaň.

Zhodnotil, že kampaň bola zo strany Ficovej vlády a koalície plná podrazov, klamstiev, strašenia a prekračovania písaných aj nepísaných pravidiel súťaže. „Potvrdzuje sa, že pre Slovensko predstavujú nebezpečie a nezastavia sa pred ničím,“ poznamenal.

Zároveň dodal, že vyhrali relatívne tesne. „Nesmieme strácať nádej. Musíme spolupracovať, musíme sa zmobilizovať a musíme ich začať porážať v každých ďalších voľbách, ktoré nás čakajú. Už čoskoro. Je to ťažké, ale som presvedčený, že sa to dá,“ povedal.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) rovnako pogratuloval Pellegrinimu. „Buď dobrým prezidentom pre všetkých občanov. Ďakujem všetkým Slovákom, že ukázali sebavedomie a zdravý úsudok,“ uviedol Taraba na sociálnej sieti. Poznamenal, že Slováci jasne vyjadrili dôveru ich vláde a jej programu.

Predseda opozičného KDH Milan Majerský verí, že Pellegrini splní svoje sľuby a urobí všetko pre to, aby ľudí na Slovensku spájal, a nie rozdeľoval. „Slovensko má nového prezidenta. Gratulujem Petrovi Pellegrinimu k zvoleniu a verím, že splní svoje sľuby a urobí všetko pre to, aby ľudí na Slovensku spájal, a nie rozdeľoval,“ uviedol Majerský na sociálnej sieti.

Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling rovnako gratuluje Pellegrinimu a ďakuje všetkým občanom, ktorí prišli voliť. „Chcem však vyjadriť odhodlanie, že budeme za stranu SaS zastupovať viac ako milión voličov, ktorí volili Ivana Korčoka,“ dodal Gröhling na sociálnej sieti.