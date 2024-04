Korčok: Urobili zo mňa vojnového kandidáta, to je podpásovka. Hazardujete s krajinou a zašli ste priďaleko

Napriek obrovskej eufórii z prvého kola sa v tom druhom žiadne víťazstvo a ani tesný výsledok nekonali. Bývalý minister zahraničných vecí prehral o necelých 170-tisíc hlasov. Prehru prijal s pokorou a novozvolenému prezidentovi – lídrovi Hlasu a predsedovi parlamentu – Petrovi Pellegrinimu zagratuloval. Nezabudne však, že z neho urobil kandidáta vojny. Čo sa týka straníckej politiky, nateraz to nekomentoval. Tak, ako sa rozhodoval o vstupe do prezidentskému boja, bude zvažovať aj vstup do toho parlamentného. Občanom želá, aby na Slovensku skutočne zavládol pokoj, o ktorom hovoril nový prezident, aj keď mal podľa neho ústa plné vojny.

Prvé slová Korčoka po výsledkoch prezidentských volieb Video Zdroj: TV Pravda

Korčoka v sobotu chcelo za prezidenta takmer 47 percent ľudí, Pellegrinimu dalo viac ako 53 percent. So ziskom 1,4 milióna sa tak prezidentom stal líder Hlasu. Pomerne jasné to bolo zhruba hodinu a pol po uzatvorení miestností. „Som sklamaný, nie zlomený,“ reagoval Korčok. Aké boli jeho prvé slová?

Prijímam porážku a gratulujem, ale nezabudnem

Bývalý diplomat poďakoval za všetky hlasy, ktoré dostal. Ďakoval aj svojmu malému tému a najmä rodine, ktorá ho počas tejto cesty podporovala. „Je veľa ľudí, ktorí uverili, čo som chcel ako prezident republiky pre našu krajinu urobiť. To je najväčšia emócia. Neskrývam ani tú druhú časť – sklamanie. Sklamanie, že som neuspel. Prijímam porážku a gratulujem Petrovi Pellegrinimu k víťazstvu,“ reagoval po výsledkoch Korčok.

Kampaň považuje za neférovú. „Veľmi sa ma to dotklo, lebo, zdá sa, že rozhodujúcim momentom sa stalo to, že veľa občanov uverilo klamstvu a podlému posolstvu, kedy zo mňa urobili obraz vojnového kandidáta. Toto je podpásovka, ktorá ma nenecháva chladným,“ hovoril s evidentným pohoršením v hlase. Napriek tomu želá Korčok Slovensku pokoj. „Chcem odkázať víťazovi a všetkým tým, ktorí na Slovensku strácajú zábrany. Hazardujete s krajinou a teraz ste zašli priďaleko. Želám vám, občanom Slovenskej republiky, aby po týchto voľbách zavládlo to, čo sľuboval prezidentský kandidát, ktorý mal plné ústa mieru, ale najviac rozprával o vojne,“ zdôraznil.

Stranícka politika? Dajte mi čas

S viac ako 1,2 miliónmi hlasov voličov prichádza aj zodpovednosť. Korčok viackrát zopakoval, že potrebuje čas a oddych po náročnej takmer osemmesačnej kampani. Či sa chystá do straníckej politiky, na to zatiaľ neodpovedal. „Veľmi si vážim si 1,2 milióna hlasov. S toľkými hlasmi sa na Slovensku prezidentské voľby vyhrávali. Rozumiem odkazu, ktorí títo voliči dali. Mimochodom, 1,2 milióna ľudí odmietlo tú kampaň, ktorá mobilizovala a rozhodla. Dajte mi, prosím, čas a ja s týmito hlasmi naložím,“ ozrejmil.

Na otázku, či to vylučuje, alebo nie, jasne neodpovedal. „Je zrejmé, že potrebujem čas. Tak, ako som nikdy nedával skratkovité vyhlásenia pred prezidentskej kampaňou, chcem dodržať svoje slová. Potrebujem čas,“ zopakoval. „Ísť do politiky je vždy osobné rozhodnutie, ja som to rozhodnutie prijal pred ôsmimi mesiacmi v auguste minulého roku, to osobné rozhodnutie prijmem aj teraz.“ Kedy sa dozvieme výsledok? „Keď zavŕšim moje uvažovanie, čo budem ďalej v živote robiť,“ dodal na margo jeho budúcnosti.

Ako interpretovať jeho slová „nevzdáme to“? „Moje posolstvo – nevzdáme to – je už posolstvo občana, ktorý stál medzi ľuďmi. Doteraz som bol slobodný občan a ako slobodný občan som prehovoril k voličom a voličkám. Áno, nevzdáme to, lebo keby sme to vzdali, to je kríž nad našou krajinou,“ hovorí. Otázku, či treba zjednotiť opozíciu, by mali podľa neho riešiť opozičné strany. „Ja nie som člen opozičnej strany,“ povedal Korčok.

Kampaň bola neférová, ale žiadne kroky nepodniknem

Krátko reagoval aj na slová premiéra Roberta Fica, ktorý prezidentské voľby interpretoval ako referendum o dôvere vláde. „Ja želám Slovensku len to, aby vlád naozaj riešila problémy ľudí. Rešpektujem výsledok volieb. Ja som slobodný človek. Vstupoval som do kampane ako slobodný a z nej tak aj odchádza. Som občan, ako ktokoľvek iný,“ uviedol.

„Ponechávam, aby si politici interpretovali tento výsledok, ako chcú. Ľudia vedia, ako sa na Slovensku žije, vedia, že táto krajina stagnuje, že sa prepadáme,“ uviedol s tým, že ide len o jeho interpretáciu. „Viem, prečo mladí ľudia lámu palicou nad touto krajinou. Lebo sa hanbia za podobu politickej kultúry, hanbia sa za to, čo sa deje na ministerstve kultúry. Ak napriek tomu je takýto výsledok prezidentskej voľby, ja skláňam hlavu, rešpektujem to, ale stojím si za každým slovom, ktoré som vám povedal teraz a ktoré som hovoril počas kampane,“ uviedol.

Foto: Pravda, Ivan Majerský voľby 2024, Ivan Korčok, Ivan Korčok poďakoval rodine

Napriek tomu, že Korčok považuje kampaň za neférovú, neplánuje podniknúť ďalšie kroky. „Pre mňa je to vnútorne uzatvorená vec, lebo občania rozhodli a to je hlas boží. Ja ho rešpektujem. Štátne orgány nech si robia svoju robotu, podali sme podnety, nedostali sme žiadne reakcie, aj to je obraz štátu. Beriem ho na vedomie,“ ozrejmil.

Korčok priznal, že v kampani určite urobili chyby. „Ja ju dnes neviem pomenovať. Prvé kolo bolo priaznivé, potom sme pridali, ale ešte si to zhodnotíme. Mám pocit, že sme urobili maximum toho, čo môže urobiť občiansky kandidát, kandidát, ktorý môže minúť 500-tisíc hlasov, lebo tak hovorí zákon, kandidát, ktorý má okolo seba deväť ľudí a žiadne iné štáby, ale kandidát, ktorí mal okolo seba tisíc dobrovoľníkov, ktorým chcem poďakovať. Som z toho dojatý,“ dodal neúspešný kandidát. Či to o päť rokov skúsi, ako Harabin, nekomentoval. „Dovoľte mi nevyjadrovať sa k tejto osobe. Pýtate sa ma dve hodiny po výsledkoch veci, o ktorých ja nebudem špekulovať,“ dodal a poďakoval aj všetkým voličom z maďarskej komunity.