Pellegrini pre Pravdu: Do paláca chcem pozývať aj nepriateľov. Odstup od vlády si zachovám bez problémov

Do prezidentského paláca sa bude snažiť pozývať nepriateľov, chce obrusovať hrany a byť hlavou štátu všetkých ľudí, a to aj tých, ktorí ho nevolili. Pre Pravdu to v nedeľu uviedol novozvolený slovenský prezident a ešte stále predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas). Viac ako 1,4 milióna voličských hlasov a vysoká účasť nad 60 percent mu podľa neho dali mandát na to, aby mohol byť prezidentom, ktorý vie voči vláde zaujať svoj názor. Aké témy chce komunikovať a koho si vezme so sebou do Grasalkovičovho paláca?

Vyjadrili ste sa v noci, že nasledujúcich päť rokov bude pre vás misiou. Ktoré témy budete chcieť komunikovať z Prezidentského paláca?

Bude to, samozrejme, komentovanie všetkých zásadných tém, ktorými bude Slovensko žiť. V prvom rade si za svoj najväčší cieľ dávam pokúsiť sa spojiť alebo zmieriť rozhádanú spoločnosť. Ukázať, že dá sa aj spolu normálne rozprávať, že tolerovať názor druhého je správne, ale netreba za to nenávidieť niekoho druhého. Budem sa snažiť do paláca pozývať aj nepriateľov a obrusovať hrany. Myslím si, že to je dnes pred nami najväčšia výzva. Spoločnosť je extrémne rozdelená. Len spojený národ dokáže, samozrejme, riešiť všetky problémy, pred ktorými stojíme, a pred ktorými ešte aj budeme stáť, pretože svet sa dynamicky vyvíja. Musíme dávať veľmi dávať pozor, čo sa deje v geopolitickom priestore.

Vo svojom nočnom prejave ste tiež povedali, že bez ohľadu na to či vás niekto volil alebo nie, budete prezidentom všetkých občanov. Ako chcete oslovovať voličov Ivana Korčoka, ktorých bolo vyše 1,2 milióna?

Myslím si, že sa netreba prihovárať voličom. Treba sa prihovárať občanom Slovenskej republiky. Občan Slovenskej republiky sa nemôže deliť podľa toho, koho volí alebo koho nevolí. Je to demokratické právo, preto nikdy nebudem na človeka, ktorý na Slovensku žije, sa pozerať podľa toho, koho volil. Ako prezident sa budem snažiť byť hlasom ľudí. Povedal som, že chcem byť prezidentom ľudí a vždy aj vo vzťahu k vláde, aj vo vzťahu k iným témam, budem vždy hľadieť na to, aký to má dopad na ľudí, ktorí tu žijú, pracujú, študujú alebo vychovávajú svoje deti, alebo trávia svoju starobu. To bude alfa a omega, vtedy sa nemôžete pomýliť, ak budete vždy na strane ľudí, a budete ich chrániť pred všetkým, čo im bude hroziť.

Tiež ste sa v noci vyjadrili, že nebudete nekritickým obdivovateľom vlády. Bude možné si zachovať odstup od koalície, ktorej je vaša strana členom?

Veľmi dobre, myslí si, bez akýchkoľvek problémov. Ak bude ten môj recept, ktorý som vám pred chvíľou povedal – že všetko budeme merať cez to, aký dopad má rozhodnutie vlády na ľudí. Pokiaľ vláda bude napĺňať svoju misiu a bude napĺňať svoje programové vyhlásenie, tak samozrejme, budem podporovať vládu v tomto ťažení. Ale ak by sa vláda odklonila od tejto misie starať sa o lepší, dôstojnejší a slušnejší život ľudí na Slovensku, samozrejme sa potom ako prezident musím ozvať. Myslím si, že silný mandát, za ktorý som nesmierne vďačný – 1,4 milióna hlasov, druhá najvyššia účasť od vzniku republiky v priamej voľbe, mi dávajú silu na to, aby som mohol byť prezidentom, ktorý si vie povedať svoj názor.

Už máte predstavu, aký tím si vezmete do prezidentského paláca? Pôjde s vami aj váš pes Gery?

Gery, určite áno. Som rád, že nebude musieť nosiť žiadne tašky ani nič. Jednoducho, do prezidentského paláca sa príde poprechádzať. To trošku na odľahčenie… Narážam na kampaň pána Korčoka, ale o tíme som ešte nerozmýšľal. Samozrejme, mám nejaký úzky okruh ľudí, ktorí so mnou pôjdu, čo sa týka fungovania úradu a prevzatia úradu ako takého. Širší tím poradcov a tak ďalej, na to máme ešte skoro viac ako dva mesiace, takže nad tým som nerozmýšľal. Priznám sa vám, že ešte to len ľudsky a osobne vstrebávam a snažím sa ten výsledok prežiť. To je dnes viac emočné ako faktografické. Prosím, vnímajte, že to je dnes pre mňa ešte viac také citové ako veľmi pragmatické. V nasledujúcich týždňoch sa to postupne budete dozvedať.