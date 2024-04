Pellegriniho voliči sa po prvom kole zľakli, hovorí odborník. Nerozhodnutými mohla pohnúť aj podpora známych influencerov

Slovák: V politických kampaniach sa porušujú pravidlá čestnosti a etiky Video Zdroj: TV Pravda

Expert sa domnieva, že po výsledkoch prvého kola sa Pellegriniho voliči, ktorí 23. marca zostali doma, vystrašili a v druhom kole radšej voliť prišli. „To si myslím, že mohol byť mobilizačný moment. Druhý veľmi silný mobilizačný moment bolo vyvolávanie strachu z vojny a označovanie súpera za vojnového štváča a stavanie sa do pozície, že Pellegrini bude ten, kto slovenských vojakov na Ukrajinu nepošle,“ uviedol pre Pravdu.

Ako ovplyvnia výsledky druhého kola voliči Andreja Danka a Štefana Harabina sa podľa Slováka vopred nedalo odhadnúť. Odhaduje, že strašenie vojnou mohlo byť to, čo nakoniec u nich zavážilo.

V prípade Korčoka podľa marketéra slušná, otvorená a transparentná kampaň nestačila. „Vyhlasuje o sebe, že je športovec a bojovník, zdá sa mi, že tento neúspech ho bude silne motivovať v tom, aby sa ešte ozval a bol silným hlasom opozície na Slovensku,“ skonštatoval. Myslí si tiež, že Korčok s 1,2 miliónom hlasov má silný mandát na to, aby ich pretavil do pôsobenia v straníckej politike.

Na Pellegriniho prvom prejave bolo podľa experta na marketing zaujímavé, že sa po jeho boku objavil šéf Smeru Robert Fico, ďalej dojatosť predsedu parlamentu a tiež deklarovaná podpora vlády. „Je jasné, a hovoril to aj v predvolebných diskusiách, že on je kandidátom vlády a bude vykonávať to, čo si bude vláda želať,“ pokračoval.

Peter Pellegrini pre Pravdu: Budem sa snažiť do paláca pozývať aj nepriateľov a obrusovať hrany Video Zdroj: TV Pravda

Za paradoxné Slovák označil, že v politických kampaniach sa veľmi často porušujú pravidlá nielen slušnosti a etiky, ale aj zákon. „Tie najväčšie kalibre, ktoré vytiahli kandidáti, alebo v tomto prípade víťazný kandidát, boli práve tie, ktoré boli za hranou slušnosti, ako je osočovanie opozičného kandidáta a označovanie ho za vojnového štváča,“ priblížil.

Do predvolebnej kampane sa viac ako v minulosti zapájali známe tváre. „Influenceri na sociálnych sieťach sa ozvali práve tí najsilnejší, ktorí doteraz neboli nijako spájaní s politikou. Ich výroky alebo podpora nebola do veľkej miery až tak autenticky pôsobiaca, aby to mohlo nejako zásadne zafungovať. Samozrejme, majú obrovský vplyv a je možné, že pohli ľuďmi, ktorí sa nevedeli rozhodnúť alebo nemali žiaden názor,“ uzavrel.