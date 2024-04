Akcia Jeľcin v podaní Pellegriniho: Zmobilizoval Slovensko a vyhral, Korčok narazil na limity

Na výsledky volieb sme sa podrobnejšie pozreli s politológmi a so sociológom z agentúry Ipsos.

Peter Pellegrini pre Pravdu: Budem sa snažiť do paláca pozývať aj nepriateľov a obrusovať hrany Video Zdroj: TV Pravda

Rekordná účasť a vidiecke Slovensko

V druhom kole prišlo voliť viac ako 61 percent ľudí. Účasť bola rekordná a bola jedným z faktorov, ktoré pomohli Pellegrinimu k pomerne jasnému výsledku. „Je potrebné povedať, že výsledok bol naozaj tesný, účasť však prekročila očakávania. Ak sa vrátime k prieskumom zverejneným pred moratóriom, všetky prieskumy relevantných agentúr boli presné, dôležitá je ich interpretácia,“ uviedol pre Pravdu sociológ z agentúry Ipsos Roman Pudmarčík. Podľa sociológa je v zjednodušenej podobe zobrazované jedno číslo, ktoré je jednoduchšie na komunikáciu, no v prieskumoch sa vždy komunikuje aj štatistická chyba. „Tá je najväčšia pri prieskumoch, pokiaľ majú kandidáti vyrovnané šance, ako to bolo aj v tomto prípade,“ vysvetľuje. V druhom kole sa jasne ukázalo, že pre výsledok bude veľmi dôležitá aj účasť, ktorá bola ešte vyššia, než pôvodne predpokladali vo volebnom modeli pre Denník N.

Korčok pre Pravdu: Vládna moc získala všetko. Už teraz je pod tlakom očakávaní, čo vlastne dokáže spraviť Video Zdroj: TV Pravda

Čítajte viac Korčok: Urobili zo mňa vojnového kandidáta, to je podpásovka. Hazardujete s krajinou a zašli ste priďaleko

„Bol to hlavný rozhodujúci faktor, prečo Peter Pellegrini zvíťazil. Rozdiel výsledkov druhého kola volieb medzi dvomi kandidátmi v percentách, ale aj v absolútnom počte hlasov bol však najtesnejší v histórii Slovenska,“ uviedol. Korčok vyhral len v jedenástich okresoch vrátane Košíc, Bratislavy, Malaciek, Trnavy, Popradu či Prešova. Svoje víťazstvo nedokázal obhájiť v Galante, Šali, Nitre a ani v okresoch na Orave či Spiši. Bývalý diplomat síce vyhral vo veľkých mestách, no nedokázal osloviť vidiek. Podľa údajov Svetovej banky z roku 2022 má Slovensko spolu s Rumunskom najvyšší podiel rurálneho obyvateľstva, konkrétne 46 percent. „Napríklad v Česku žije mimo miest iba 26 percent obyvateľov. Ak nebudeme hovoriť o prímestských satelitoch, platí, že ich obyvateľstvo má iné voličské správanie v porovnaní s ľuďmi najmä z veľkých miest. V aktuálnych voľbách teda rozhodne vidiecke hlasy prispeli k výhre Pellegriniho,“ hovorí Pudmarčík.

Je jasné, že na Slovensku veľké mestá voľby nevyhrávajú a potvrdilo sa, že po tridsiatich rokoch sa voličské správanie veľmi nezmenilo. Smer, Hlas a SNS, teda strany, ktoré Pellegriniho vo voľbách podporovali a s ktorými sa 1. októbra 2023 rozhodol ísť do koalície, majú dlhoročnú tradíciu a silné regionálne štruktúry. „Sú to historické politické strany. Práve opozičným politickým stranám táto výbava chýba. Voliči opozičných politických strán sú menej ukotvení,“ hovorí politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslav Řádek. „Je tam takzvaná vysoká volatilita – to znamená, že voliči ,voľne putujú’ od volieb k voľbám a to bolo niečo, na čo narazil práve Ivan Korčok,“ povedal.

Ako hodnotí výsledky volieb sociológ z agentúry Ipsos Roman Pudmarčík? Je potrebné povedať, že výsledok bol naozaj tesný, účasť však prekročila očakávania. Ak sa vrátime k prieskumom zverejneným pred moratórium, všetky prieskumy relevantných agentúr boli presné, dôležitá je ich interpretácia. V zjednodušenej podobe je, samozrejme, zobrazované jedno číslo, ktoré je jednoduchšie na komunikáciu, ale pri prieskumoch vždy komunikujeme aj štatistickú chybu. Tá je najväčšia pri prieskumoch, ak majú kandidáti vyrovnané šance, ako to bolo aj v tomto prípade. Pri preferenciách 50 : 50 sa štatistická chyba pohybuje na úrovni približne štyroch percentuálnych bodov oboma smermi. To znamená, že obaja kandidáti sa v čase realizácia prieskumu mohli pohybovať niekde medzi hladinami podpory 46 % až 54 %. Ak by bolo rozloženie síl iné a jeden z kandidátov by napríklad dominoval v pomere 70 % ku 30 %, štatistická chyba by bola nižšia. Zároveň sa ukazovalo, že pre výsledok druhého kola bude veľmi dôležitá aj účasť. Preto sme posledný volebný model Ipsosu pre Denník N zverejnili na rôznych možných účastiach, od 42 % do 54 %. Z nášho modelu vyplývalo, že vyššia účasť výrazne napomáha Petrovi Pellegrinimu a na najvyššej zverejnenej účasti, teda na 54 %, by Pellegrini zvíťazil rozdielom 51,5 % oproti 48,5 % Ivana Korčoka. Účasť bola nakoniec ešte vyššia, čo bol hlavný rozhodujúci faktor, prečo Peter Pellegrini zvíťazil. Rozdiel výsledkov druhého kola volieb medzi dvoma kandidátmi však bol v percentách, ale aj v absolútnom počte hlasov najtesnejší v histórii Slovenska.

Čo pomohlo Pellegrinimu?

Aj keď presné analýzy zatiaľ neexistujú, najdôležitejším poznatkom z prezidentských volieb je, že Pellegrini dokázal súhrou rôznych faktorov mobilizovať veľkú časť svojho potenciálneho elektorátu, čo viedlo k druhej najvyššej volebnej účasti v prezidentských voľbách od roku 1999. „Jedným z takýchto faktorov bola najmä intenzívna práca so strachom, konkrétne vytvárania naratívu o možnom zavlečení Slovenska do vojny v prípade, ak sa Korčok stane prezidentom,“ konštatuje sociológ. „Vládna koalícia a protikandidát mu dali nálepku alebo v úvodzovkách psiu hlavu vojnového štváča. To rozhodlo,“ hovorí Řádek.

Foto: Ľuboš Pilc, Lubos Pilc pellegrini volebna noc Novozvolený prezident Peter Pellegrini

„Andrejovi Babišovi táto taktika nefungovala, názory slovenskej populácie sú však pri vnímaní ruskej agresie na Ukrajine odlišné ako tie české a pre Petra Pellegriniho to bola efektívna taktika,“ hovorí. Politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozef Lenč dodáva, že okrem mobilizácie voličov z regiónov stoja za úspechom Pellegriniho aj voliči z menších sídel z častí Slovenska, ktorí v prvom kole voliť neprišli, ale aj výsledok prvého kola. „S veľkou pravdepodobnosťou za tým bude neúspech Petra Pellegriniho v prvom kole, čo mohlo zvýšiť mobilizáciu najmä voličov Smeru a Hlasu,“ skonštatoval.

Podľa Řádeka boli voľby referendom o vláde aj o pokoji. Pre vládu dopadlo toto referendum na výbornú. Pred pol rokom získali vládne strany zhruba 1,5 milióna hlasov a kandidát Pellegrini ich získal viac ako 1,4 milióna. Politológ však neočakáva, že v spoločnosti zavládne pokoj. „Štýl vedenia kampane a to, čo sme videli aj pred druhým kolom volieb, budú skôr spoločnosť ďalej polarizovať. Nie, Peter Pellegrini nebude prezidentom všetkých Slovákov, ako si to predstavoval, že bude spájať a bude pokojný prezident,“ myslí si s tým, že časť voličov opozičných politických strán bude Pellegrinim „vyslovene opovrhovať“.

Politológ Abrahám: Každý sa obáva vojny, občania podľahli Pellegriniho kampani, hoci strašenie logiku nemalo Video Zdroj: TV Pravda

Pellegriniho víťazstvo politológovi pripomenulo film z roku 2003 z americkej produkcie s názvom Akcia Jeľcin. „Hovorí o tom, akým spôsobom sa americkým marketérom podarilo urobiť víťazom Borisa Jeľcina vo voľbách v polovici 90. rokov v Rusku. Práve im sa podarilo urobiť z neho prezidenta aj do ďalšieho obdobia prostredníctvom toho, že objavili, že jednoducho ľudia v úvodzovkách zaberali na slová vojna a mier,“ hovorí Řádek.

Okrem účasti pomohla Pellegrinimu aj mobilizácia práve voličov Štefana Harabina, čo mohlo podľa Pudmarčíka zmobilizovať aj ďalšie skupiny ľudí. „Rovnako mohol Pellegrini profitovať aj z reklamy prostredníctvom influencerov s vysokým dosahom krátko pred začiatkom moratória. Vysoká účasť totiž naznačuje, že pre tieto voľby boli aktivizovaní aj ľudia, ktorí sú hodnotovo-politicky menej ukotvení alebo politiku riešia iba minimálne a povrchne,“ analyzuje sociológ.

Čítajte viac Veľké mestá prezidenta vyrobiť nedokážu. Voľby vyhrali regióny, zhodnotil politológ Koziak

K Pellegriniho víťazstvu však prispeli aj regióny s vyšším zastúpením ľudí maďarskej národnosti. Ako sme spomínali, Korčok napokon nedokázal obhájiť víťazstvo ani v tých okresoch na juhu Slovenska, v ktorých v prvom kole vyhral. „Síce tradične dominoval v menších obciach, no miernu prevahu získal aj vo väčších okresných mestách,“ uviedol Pudmarčík s tým, že aj v týchto prípadoch mohlo ísť o kombináciu mobilizačných faktorov. Korčok v týchto mestách alebo obciach v prvom kole vyhral, no nie dominantne. „Pri druhom kole potom prirodzene od neúspešných kandidátov čerpal viac Pellegrini, keďže najväčší rezervoár hlasov pochádzal od Harabina. Keďže títo ľudia voliť prišli a vo väčšej miere volili aj ľudia, ktorí sa o politiku zaujímajú menej, no prijateľnejšou voľbou je pre nich Pellegrini, pomer sa na takýchto miestach otočil,“ uviedol.

Kde urobil Korčok chybu?

Sám Korčok počas volebnej noci priznal, že niekde chybu spravili a určite to budú v jeho volebnom tíme prehodnocovať. „Určite bude Korčokov tím a iní analytici robiť analýzy, kde nastali chyby a čo bolo možné spraviť lepšie, no najdôležitejšou informáciou je, že Ivan Korčok získal všetky hlasy, ktoré aktuálne mohol získať. Hlasy mu odovzdalo viac ľudí ako Zuzane Čaputovej v roku 2019,“ hovorí Pudmarčík.

Korčok: Hazardujete s krajinou a teraz ste zašli priďaleko Video Zdroj: TV Pravda

Obraz Slovenska jasne vykresľuje príklon väčšej časti populácie k súčasným koaličným či extrémistickým stranám. „Korčok jednoducho už nemal v súčasnosti odkiaľ čerpať ďalších voličov a voličky a pri vysokej mobilizácii Pellegriniho elektorátu na víťazstvo nedokázal dosiahnuť,“ konštatuje sociológ. Řádek by nehovoril o chybe. Napriek neúspechu totiž považuje Korčokov výsledok za skvelý. „Jednoducho, Ivan Korčok narazil na politickú realitu. Podporilo ho viac ako 1,2 milióna voličov, čo naozaj bol presne taký istý počet, ako získali dovedna opozičné politické strany pred pol rokom v parlamentných voľbách. Sú to limity, ktoré nedokázal prekročiť,“ hovorí politológ.

Korčok mal okolo seba možno lepší tím ako Pellegrini, no jeho tím podľa politológa možno pred tým druhým kolom trochu podcenil pojmy vojny a mieru. „Pellegrini, ale aj strany Smer, SNS, Hlas veľmi intenzívne s týmito pojmami pracovali,“ hovorí Řádek s tým, že Korčok si silnej základne voličov vládnych strán musel byť vedomý. Aj keď mobilizácia vyšla jednoznačne viac Pellegrinimu, Korčok získaval aj hlasy, ktoré neboli jednoznačnou podporou Korčoka, ale skôr hlasy proti Pellegrinimu a Ficovi, keďže jedným z motívov Korčokovej kampane pre mobilizáciu bol motív porážky koaličného kandidáta, teda aby neprišlo k úplnému ovládnutiu štátu aktuálnou koalíciou v zložení Smer, Hlas a SNS. „Samozrejme, takáto logika platí aj opačne. Vysoké zisky oboch kandidátov v prvom kole a následná snaha o mobilizáciu nás teda poslala na úroveň rekordu od roku 1999,“ zhodnotil Pudmarčík.

Čo ďalej?

Pri víťazovi aj pri porazenom kandidátovi sa otvorilo viacero otázok. Na jednej strane je v hre budúcnosť Hlasu a to, akým prezidentom bude Pellegrini, na druhej strane visí vo vzduchu otázka, čo bude s kariérou Korčoka a ako naloží so získaným počtom hlasov. Politológ Řádek predpokladá, že pokiaľ sa bude Pellegrini voči vláde vymedzovať, pôjde skôr o kozmetické vymedzovanie sa. „Existujú úvahy o tom, či bude Peter Pellegrini nasledovať osud alebo vzor Michala Kováča. Myslím si, že tento model to nebude a Pellegrini sa bude viac podobať pri výkone svojho úradu Ivanovi Gašparovičovi, ktorý naozaj umožňoval veľmi hladkú spoluprácu medzi Úradom vlády a Prezidentským palácom,“ skonštatoval politológ.

Celý rozhovor s politológom Miroslavom Řádekom Video Zdroj: TV Pravda

Pellegrini v prejave povedal, že napĺňanie prezidentského mandátu považuje za misiu, ktorú chce vykonávať tak, aby voličov nikdy nesklamal. O nadstraníckosti v jeho prejave reč nebola, no na druhý deň dodal, že od vlády si bude vedieť udržať odstup. „Budem prezidentom, ktorý bude robiť všetko pre to, a bude všade, kde treba, kde sa bude dať vládu podporovať v snažení zlepšovať život ľudí na Slovensku, aby sa vláde podarilo naplniť jej programové vyhlásenie,“ vyhlásil po jasnom víťazstve a dodal, že chce Slovensko, ktoré bude na strane mieru, a nie vojny.

Bolo by veľkým prekvapením, ak by sa Pellegrini od svojich materských strán odpútal tak, ako to podľa vlastných slov spravil Rudolf Schuster v roku 1999. Ak by sa pobral vlastnou sólo cestou, na Súmračnej by to podľa Řádeka vzbudilo obavy. „Na Súmračnej sa obávajú toho, že kto zradil raz, zradí opäť, ale v tomto prípade to asi nebude také akútne. Myslím si, že Pellegrini ostane pevnou súčasťou vládneho tábora ako teraz,“ zhodnotil.

Čítajte viac Pellegriniho voliči sa po prvom kole zľakli, hovorí odborník. Nerozhodnutými mohla pohnúť aj podpora známych influencerov

Čo sa týka strany Hlas, v jej vedení bude zrejme niekto z dvojice súčasných podpredsedov – Richard Raši alebo Denisa Saková. Podľa politológa nastane zrejme situácia, keď si prázdne posty podelia, jeden z nich sa stane šéfom strany, druhý parlamentu. „Hoci je vo vedení hlasu viacero skúsených a aj talentovaných politikov, úprimne tam nevidím nikoho s líderskými črtami, ako bol Peter Pellegrini. Takže si myslím, že v tomto sa opäť naplnia slová Roberta Fica, ktorý na minuloročnom sneme strany hovoril o prekresľovaní politickej mapy Slovenska. Predpokladám, hoci to dnes všetci predstavitelia Hlasu unisono popierajú, že príde k pohlteniu Hlasu Smerom,“ dodal.

Korčok bude v najbližších týždňoch uvažovať nad tým, čo spraví s 1,2 milióna hlasmi, ktoré vo voľbách dostal. „Nazdávam sa, že ak by Ivan Korčok ešte s ďalšími umiernenými konzervatívcami a liberálmi prišli s ponukou štandardnej občiansko-demokratickej strany alebo strany umiernených konzervatívcov a liberálov, dokázali by výrazne osloviť práve voličov opozičných strán – tak Progresívneho Slovenska, ako aj SaS,“ hovorí Řádek. „Naozaj je to o tom, ako sa Ivan Korčok v úvodzovkách vyspí zo svojej možno politickej volebnej depresie, ako dlho bude odznievať a akú veľkú chuť bude mať na revanš voči súčasnej vládnej koalícii,“ dodal politológ.