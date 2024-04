Korčok pre Pravdu: Vládna moc získala všetko. Už teraz je pod tlakom očakávaní, čo vlastne dokáže spraviť

Korčok: Hlasy, ktoré som v druhom kole získal, nesú so sebou silný odkaz Video Zdroj: Peter Madro

V nedeľu podvečer poblahoželal pred Grasalkovičovým palácom novozvolenému prezidentovi Petrovi Pellegrinimu (Hlas) k získaniu prezidentskej stoličky, no kritizoval ho za spôsob kampane. Korčok napriek prehre vyzdvihol, že v druhom kole získal viac hlasov ako získala prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava štátu dostala v roku 2019 1 056 582 hlasov, pričom Korčokovi odovzdalo v sobotu dôveru 1 243 709 voličov. Pellegrini oslovil 1 409 255 voličov.

“Poďme obnoviť vzťah k našej krajine, poďme obnoviť vlastenectvo. Dúfam, že som pomohol občanom dať do ich zorného poľa našu krásnu zástavu a to, že táto zástava patrí aj im a nie len tým, ktorí o sebe hovoria, že sú praví národniari,” zdôraznil Korčok tému pozitívneho vlastenectva.

Voľby považuje za sviatok demokracie a ďakuje za hojnú účasť, no priznal si, že neskoro vyhodnotili mobilizačný moment strachu z vojny. “Až do polnoci prvého kola bol témou môjho protikandidáta pokoj. Z tých istých úst pokoja a mieru sme nepočuli nič iné, len vojnu,” podotkol. Výsledok prezidentských volieb podľa neho vypovedá o spoločnosti, ktorá má strach z vojny, no tvrdí, že používanie tejto emócie je hrubo nezodpovedné.

Korčok je presvedčený, že 1,25 milióna hlasov, ktoré v druhom kole získal, so sebou nesú silný odkaz. “Títo ľudia odmietli posolstvo súčasnej vládnej moci. Teraz nastáva veľmi vážny, dôležitý a kritický čas pre túto vládnu moc, totiž, majú všetko," upozornil. Skonštatoval, že hoc do parlamentných volieb zostávajú tri roky, tak vláda už teraz je pod tlakom očakávaní. “Máte všetko, no tak doručujte výsledky. Čo sa robí zo zdravotníctvom, čo sa robí so školstvom, čo sa robí s cenami potravín, ako sa ide ďalej pracovať so Slovenskom. Chápete, že je tu isté momentum, kedy si vláda, teda súčasná moc, zobrala do svojich rúk úplne všetko a občania sa budú pýtať,” vyhlásil Korčok.

Napriek neúspechu sa však nechce prikláňať k spochybňovaniu výsledkov volieb. “Ja mám dôveru v štát, mám dôveru v stovky ľudí, ktorí boli vo volebných miestnostiach. Beriem túto porážku na seba, prijímam ju tak ako občania povedali. Povedal som moje výhrady o neférovosti kampane o porušovaní pravidiel, o šírení klamstva o vojne ale ja nepatrím do skupiny ľudí, ktorí by hľadali iné dôvody,” ozrejmil. No stranícku budúcnosť, napriek tomu, že má ponuky ako s Progresívneho Slovenska, tak i SaS, zatiaľ neplánuje. “Beriem si čas a keď ten čas uplynie, tak sa verejnosť moje rozhodnutie dozvie,” ozrejmil.

Korčok vo voľbách získal 46,87 % a jeho protikandidát Peter Pellegrini vyhral s 53,12 %. Podľa poslanca Ľuboša Blahu (Smer) rozhodol “národný volič”. Podpredseda Smeru zdôraznil, že po parlamentných voľbách prehral liberálny tábor druhýkrát a voľby rozhodli národní voliči. “Peter Pellegrini pre nich nebol ich prvou voľbou, no realisticky, pragmaticky si povedali, že nechcú Korčoka,” podotkol. Slovensko podľa neho chce vlasteneckú vládu.

Korčok si bol aj pred voľbami vedomý, že ho po sobote čakajú len dve možnosti – výhra, alebo prehra. “Tu remíza odpadá. Chcem mať pre seba vnútorný pocit, že som urobil všetko, čo som urobiť mohol,” reagoval pred voľbami na otázky o jeho možnej prehre.