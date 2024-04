Éra bez Pellegriniho. Čo spôsobí jeho odchod? Možné sú tri scenáre. Hlas je na politickom rázcestí

Novozvolený prezident Peter Pellegrini sa oficiálne ujme funkcie zhruba o dva mesiace. Nový post však so sebou priniesol množstvo otázok, čo sa týka budúceho fungovania koalície. Aj keď to premiér a šéf Smeru Robert Fico považuje za praktické záležitosti, nebolo to tak dávno, keď líder najmenšej koaličnej strany SNS požadoval otvorenie koaličnej zmluvy. Pellegrini to odmietal vtedy a odmietol to aj po jeho zvolení za prezidenta. Čo bude s Hlasom? Kto povedie Národnú radu Slovenskej republiky? Ako zatrasie koalíciou Pellegriniho odchod do Prezidentského paláca?

Pravda pripravila tri scenáre, ako by sa mohla situácia v koalícii i v Hlase vyvíjať. Podľa vyjadrení lídrov koalície je oficiálne najpravdepodob­nejšou možnosťou tá, že sa nič nezmení.

Pellegrini skončil ako šéf parlamentu, nahradí ho Peter Žiga Video Zdroj: ta3, TV Pravda

Vymení sa len šéf parlamentu, na koaličné rady bude chodiť nový líder Hlasu a Pellegriniho čoskoro bývalá strana bude mať v rámci koalície najviac ministerstiev a dve najvyššie ústavné funkcie. Politológovia síce predpokladajú, že na fungovaní koalície sa nič nezmení, zmeny však môžu od základov otriasť stranou Hlas, ktorá si bude musieť nájsť novú identitu a s odchodom najpopulárnejšieho politika bojovať aj o voličov. Inak jej hrozí zánik.

Kto bude šéfovať Hlasu

Najväčšou výzvou, pred ktorou Pellegrini stojí, je dokázať občanom, že vie byť nadstraníckym prezidentom, s čím súvisí aj jeho odchod zo strany, a či to vôbec Hlas prežije. Novozvolený predseda parlamentu takmer pred štyrmi rokmi odišiel zo Smeru a založil novú stranu Hlas. Vzťahy medzi ním a jeho bývalým šéfom Ficom boli od začiatku napäté a padali slová o zrade. „Národ má vždy rád zradu, ale nemá rád zradcov,“ hovoril Fico na tlačovke k odchodu Pellegriniho jedenástky zo Smeru. Pellegrini si ešte vo februári nevedel predstaviť, že by sedel v jednej vláde s Ficom a označoval ho za politika minulosti. „Ja si to neviem predstaviť, a to by ani nefungovalo,“ povedal. Nemyslel si ani, že Fico a Smer sú prínosom pre budúcnosť Slovenska. „Nie je to len nejaká finta, aby sme potom predsa len so Smerom mohli vládnuť,“ dodal.

Foto: TASR, Martin Baumann Voľby, Robert Fico, Peter Pellegrini Peter Pellegrini (vpravo) reaguje na predbežné neoficiálne výsledky vo volebnej centrále, vľavo mu gratuluje premiér SR Robert Fico.

Napriek tomu si 1. októbra 2023 sadli a vytvorili spolu so SNS koalíciu. Spočiatku neuvažoval ani o tom, že by kandidoval za prezidenta a nepomýšľal ani na žiadnu reprezentatívnu funkciu, do ktorej by sa „odpratal“. Napriek tomu 19. januára 2024 oznámil kandidatúru a po kampani, ktorá bola v závere veľmi intenzívna, sa 6. apríla prezidentom stal. Musí tak vyriešiť, kto ho nahradí na poste predsedu Hlasu a bude chodiť na koaličné rady, ale aj to, kto bude šéfovať Národnej rade (NR) SR, ktorú dočasne povedie Peter Žiga.

Meno nového šéfa Hlasu sa bude riešiť na sneme strany, ktorý by mal byť pred Pellegriniho inauguráciou 15. júna. „Mám svojich favoritov, ale platí to, čo som povedal. Nový predseda sa bude vyberať na sneme. Ja osobne navrhnem niekoho z pätice štyria podpredsedovia a generálny manažér strany,“ uviedol v ta3. Okrem ministrov Richarda Rašiho a Denisy Sakovej sú tak v hre mená ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej, ministra práce Erika Tomáša a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.

Čítajte viac Akcia Jeľcin v podaní Pellegriniho: Zmobilizoval Slovensko a vyhral, Korčok narazil na limity

Pellegrini predpokladá, že v strane vygenerujú meno jedného kandidáta, ktorý na sneme získa vysokú podporu. „Ako poznám našu stranu, tak nepôjdeme do voľby, kde bude súperiť neviem koľko kandidátov a budeme čakať prekvapenie,“ hovoril s tým, že okrem postu predsedu sa vzdá aj členstva v strane, aby dodržal nepísanú tradíciu a formálne tak zabezpečil nadstraníckosť výkonu prezidentskej funkcie.

Aká bude strana bez Pellegriniho?

S Pellegrinim na čele Hlasu išlo o pomerne stabilnú stranu so silnou členskou základňou. Po predčasných voľbách a vzniku trojkoalície sa však čoraz viac hovorilo o tom, či nakoniec Smer svojich bývalých kolegov v Hlase nepohltí. Už necelé dva dni po voľbách totiž koaličné vody okrem vzdorovitého lídra SNS Andreja Danka rozvíril aj Fico. Na sneme Smeru v polovici novembra totiž hovoril o prekreslení politickej mapy, čo viacerí poslanci vrátane koaličných pochopili ako odkaz na predčasné voľby.

Foto: FB/Peter Pellegrini dolinková, raši, saková, šutaj eštok Zľava Richard Raši, Matúš Šutaj Ečtok, Zuzana Dolinková, Denisa Saková a Erik Tomáš.

Fico to neskôr dementoval, no prekresľovanie politickej mapy sa po odchode Pellegriniho začalo opäť skloňovať. Zatiaľ je ťažké povedať, aký vplyv to bude mať na stranu Hlas, no na Slovensku len máloktorá strana prežila odchod tzv. otca zakladateľa. „Určite to bude znamenať zmenu, Hlas bude bez lídra, ktorý celú stranu symbolizoval. Bude mať teda vážny problém definovať svoju identitu, čo môže vyústiť až do rozkladu strany,“ uviedol pre Pravdu politológ z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraj Marušiak.

Príkladom sú podľa neho strany, ktoré svojho lídra dokázali katapultovať do najvyššej funkcie, následne však neprežili – Strana občianskeho porozumenia (Rudolf Schuster), HZDS (Vladimír Mečiar) či strana Vlasť (Štefan Harabin). Podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera príde Hlas nielen o otca zakladateľa, ale aj o mimoriadne obľúbeného politika. „Najprv budú žiť z jeho aureoly a odkazovať na to, že ich bývalý líder je prezidentom, čo by im teoreticky v krátkodobom horizonte malo držať popularitu v prieskumoch verejnej mienky, kde dokonca môžu na základe víťaznej vlny z prezidentských volieb aj stúpať,“ hovorí.

Čítajte viac Politológ Řádek: Korčok narazil na politickú realitu. Pellegrini ostane súčasťou vládneho tábora

„Praktická politika a prezident, ktorý sa bude musieť aspoň tváriť nadstranícky, však spôsobia, že hľadanie miesta Hlasu v slovenskej politike bude na pretrase a v podstate sa ocitol na nejakom politickom rázcestí,“ myslí si Cirner. Na jednej strane sú agresívni hráči z koalície (Smer, SNS), ktorí sa budú pokúšať stranu dostať do „vazalskej pozície“. „Vykradnúť im kádre, oslabiť ich a podobne, pretože rozumejú, že bez Pellegriniho sa začala úplne nová éra, na začiatku ktorej nie je Hlas ešte úplne skonsolidovaný,“ uviedol prešovský politológ.

S novým predsedom prídu aj nové poriadky a preskupenie politických skupín v Hlase. „Všetko bude závisieť od šikovnosti nového vedenia Hlasu, ako si vytýči vzťahy v koalícii, ako bude presadzovať ich priority a či si bude udržiavať dôveru verejnosti, alebo nie. O voličov Hlasu sa okrem koaličných partnerov budú biť aj politické sily opozície a mimoparlamentné strany,“ uviedol Cirner.

Politológ Řádek: Prečo vyhral Pellegrini a kde urobil Korčok chybu? Video Zdroj: TV Pravda

Čo sa týka Pellegriniho nástupcu, Marušiak nemá pocit, že by niektorý z pätice, o ktorej hovoril Pellegrini, mohol byť rovnako silným lídrom ako otec zakladateľ. „Najväčšie politické skúsenosti má Raši, viacerí zas (Šutaj Eštok, Erik Tomáš) vyvolávajú u mnohých ľudí averzívne reakcie, Šutaj Eštok sa však po voľbách stal veľmi viditeľným. Zuzana Dolinková zas vedie nevďačný rezort, akým je zdravotníctvo, a „životnosť“ ministrov v tomto rezorte je tradične veľmi nízka,“ konštatuje.

Cirner poukázal na prednostné hlasy, podľa ktorých vo voľbách obstáli najlepšie Saková a Raši, pričom jeden z nich by sa mal stať aj predsedom parlamentu. „Bolo by logické, aby niekto z nich prebral aj vedenie strany. Podľa môjho názoru však viesť politickú stranu so všetkým, čo to znamená, by lepšie vedel Erik Tomáš alebo Matúš Šutaj Eštok, ktorí však získali málo prednostných hlasov v parlamentných voľbách, takže medzi voličmi nie sú až takí populárni,“ myslí si. Tomáš bol Ficovým človekom, kým Šutaj Eštok je človek Petra Pellegriniho a Raši podľa Cirnera o post lídra záujem mať nebude. „Ak sa touto špekuláciou dostaneme k vyraďovaniu jednotlivých mien, tak Denisa Saková podľa mňa tieto ambície má, no ona zas bola blízka spolupracovníčka Roberta Kaliňáka. Asi to skúsia s Matúšom Šutajom Eštokom. Ale je to len tip,“ uviedol.

Tri scenáre po odchode Pellegriniho

1. Nič sa nezmení

Prvý scenár, ktorý sa podľa oficiálnych vyjadrení lídrov, ale aj podľa politológov zdá tým najpravdepodob­nejším, je, že Pellegrini odíde do Prezidentského paláca, v koalícii sa dohodnú na mene nového šéfa NR SR a na koaličné rady bude chodiť nový predseda. Nič sa nezmení a ako sa hovorí, „karavána pôjde ďalej“. „Áno, toto je najpravdepodobnejší scenár. Zatiaľ všetko pôjde ako doteraz, koalícia bude pokračovať,“ hovorí Cirner.

Foto: SITA/AP, Milan Illík Koalícia / SmeroHlas / SNS / Robert Fico / Andrej Danko / Peter Pellegrini / Predseda Smeru Robert Fico, predseda strany Hlas Peter Pellegrini a predseda strany SNS Andrej Danko po slávnostom akte podpísania Koaličnej zmluvy v Bratislave

Podľa Marušiaka je to pravdepodobné v najbližších týždňoch až mesiacoch. „Hlas však bude musieť definovať svoju identitu, a teda to, čím sa odlišuje od ostatných politických strán vrátane Smeru. To môže vyvolať v strane turbulencie. Dve strany s podobným, resp. takmer identickým programom, ideológiou a voličskou základňou ťažko môžu existovať vedľa seba. Tu ako silnejšieho partnera vidím stále Smer aj vďaka osobnosti lídra,“ uviedol. Koalícia však podľa neho môže pokračovať bez problémov aj naďalej. „Koaličná zmluva neupravovala otázku prezidenta,“ zhodnotil. Hladká spolupráca sa očakáva po dvoch volebných obdobiach aj medzi Úradom vlády a Prezidentským palácom.

2. Trenice v koalícii a prípadný rozpad Hlasu

Druhou možnosťou je, že po zmenách vo vedení Hlasu a NR SR môže dôjsť k tomu, že SNS sa znova postaví na zadné a bude požadovať post predsedu parlamentu, tak ako to bolo v prípade podpory v prezidentských voľbách. V minulosti mal totiž líder SNS Andrej Danko problém s tým, že by po zvolení Pellegriniho do funkcie prezidenta SR patrili Hlasu dve najvyššie ústavné funkcie. Sám líder SNS mal v minulosti o tento post záujem a žiadal ho práve výmenou za podporu Pellegriniho vo voľbách.

Danko: SNS je pripravená rokovať o fungovaní koalície do budúcna Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

Šéf Hlasu otváranie koaličnej zmluvy odmietol, a tak sa podpora SNS rozdelila na „voľbu srdcom“, teda podporu Harabina, a „voľbu rozumom“. V druhom kole teda neostávalo nič iné, ako podporiť Pellegriniho. SNS sa však podarilo vyrokovať ústupok v podobe zrušenia usmernenia o zmene pohlavia. Danko v pondelok uviedol, že verí, že sa zmení rokovací poriadok a že v koalícii budú fungovať. „Dúfam v mene SNS, že začneme v koalícii naozaj schvaľovať zákony a koalícia tak začne plniť svoje predvolebné sľuby,“ povedal.

Zatiaľ nie je jasné, či bude znova hovoriť o otvorení koaličnej zmluvy. Prezidentské voľby sú totiž podľa lídra SNS veľkou výzvou pre koalíciu. „Budeme rešpektovať snem Hlasu, delegátov aj koaličnú zmluvu, ale chceme jasne povedať aj v stredu na koaličnej rade, že sme pripravení rokovať o podmienkach fungovania koalície do budúcna. Politická mapa sa zásadne mení,“ uviedol. Pellegrini po zvolení za prezidenta zopakoval, že nevidí dôvod na otváranie koaličnej zmluvy.

Čítajte viac V Smere hovoria o spájaní, no zatiaľ nie s Hlasom. Ako môže Pellegriniho kandidatúra zamiešať kartami?

Tvrdí, že zatiaľ s nikým nerokoval o prípadnom prerozdelení postov a nebolo to ničou podmienkou. „Jasne som dával najavo, že prezidentské voľby nijakým spôsobom nemenia pomery síl v parlamente,“ poznamenal. Pellegrini odmietol, že by sa mal Hlas rozpadnúť, a nehrozí ani destabilizácia koalície. „Strana Hlas je dnes plne emancipovaná strana, ktorá nemá strach ani obavu, alebo ani len nepomýšľa na to, že by sa s niekým mala spájať,“ povedal zvolený prezident.

Podľa Cirnera bude chcieť Danko „vytrieskať“ zo situácie, čo sa dá, keďže vidí príležitosť, aby sa SNS v rámci koalície posilnila na úkor Hlasu. „Zároveň by chcel nastaviť nové pravidlá, kde by nehral len druhé husle za Hlasom a Smerom. Myslím si, že zámery má aj pán Fico, ale nie je taký prvoplánový ako pán Danko. V dlhšom horizonte pán Fico určite rozmýšľa nad možnosťou pohltiť Hlas alebo s ním vytvoriť predvolebnú koalíciu, v najhoršom aspoň urobiť z Hlasu malého poslušného partnera v takmer už spomínanej vazalskej pozícii,“ uviedol.

Čítajte viac Spory v koalícii sa množia. Danko sa postavil Ficovi v otázke Ukrajiny. Bude SNS obetným baránkom Smeru?

Post predsedu NR SR však SNS podľa Cirnera nevyrokuje. „SNS môže získať niečo iné, post policajného viceprezidenta, námestníka SIS alebo niečo iné, navyše nejakých štátnych tajomníkov alebo ministerstvo po Rašim či Sakovej,“ myslí si. Aj podľa Marušiaka je rozpad Hlasu stále v hre, rovnako ako budúcnosť klubu SNS. „Slovensko má však skúsenosti aj s vládnutím pomocou nezaradených poslancov. Prekreslenie politickej mapy je tak reálny scenár, zaniknúť môžu viaceré strany. Turbulencie však môžu nastať aj v opozícii, vôbec nie je isté, či sa udrží v doterajšej forme napr. SaS po výmene lídra. Podobne kresťansko-konzervatívny tábor môže prejsť turbulenciami, ukazoval sa nejednotný už počas prezidentských volieb,“ konštatuje.

3. Rebelujúci Hlas

Treťou možnosťou je, že by sa Pellegrini vo funkcii prezidenta postavil na zadné a začal by rebelovať. V ta3 dokonca naznačil, že by mohlo dôjsť aj k opačnému scenáru – že Hlas pohltí Smer. Pellegrini sa mocenských chúťok Fica ani pohltenia Hlasu nebojí. „Strana Hlas dnes môže povedať, že je to prezidentská strana, resp. strana, ktorá dokázala zo svojich radov vygenerovať prezidenta. Neviete, čo prinesie budúcnosť, môže sa to skončiť ešte aj naopak,“ povedal.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda Peter Pellegrini, volebná noc Peter Pellegrini a jeho vystúpenie po 1. kole prezidentských volieb.

Tento scenár je však vysoko nepravdepodobný, keďže je už od začiatku jasné, že tri ústavné funkcie v rukách vládnej koalície predurčujú hladký priebeh a Pellegrini sa vyberie skôr cestou Ivana Gašparoviča než Michala Kováča. „Môže sa to stať, pokiaľ nastane dekonsolidácia Smeru. Zatiaľ je však Ficova pozícia v strane neotrasiteľná. Hlas je momentálne príliš slabý na to, aby pohltil Smer. Tento scenár je teda momentálne málo pravdepodobný,“ hovorí Marušiak.

Pellegriniho výrok zatiaľ vníma v rovine bonmotu. „Smer je silnejším partnerom, so silnejšími organizačnými štruktúrami a je aj viditeľnejší ako Hlas nielen personálne, ale aj obsahom svojej politiky. Pohltenie Smeru Hlasom by bolo možné iba vtedy, ak by sa Smer dostal do vážnejšej krízy a oslabila by sa autorita jeho súčasného predsedu, tak ako to bolo v roku 2018. To sa však zatiaľ nečrtá,“ dodal. Cirner si vie scenár, že by zo súboja Hlasu a Smeru vyšiel víťazne Hlas, predstaviť len vtedy, ak Fico odíde z politiky. „Vtedy si viem predstaviť, že za určitých okolností by mohol Hlas pohltiť Smer,“ dodal.