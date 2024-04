Mapa sa prefarbila. Slovenských Maďarov presvedčila mobilizácia aj Orbánov hlas

Peter Pellegrini pre Pravdu: Budem sa snažiť do paláca pozývať aj nepriateľov a obrusovať hrany Video Zdroj: TV Pravda

„Na Slovensku stále žijú Maďari, ktorí sú lojálni viac Viktorovi Orbánovi ako slovenským politikom a keďže títo verne počúvajú hlas Viktora Orbána, trebárs cez maďarskú televíziu, tak jeho želanie vyslyšali a podporili šéfa Hlasu. Akoby zabudli na tie príkoria, ktorým sa im zo strany Smeru či SNS za tie roky dostávalo,“ uviedol pre Pravdu politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Medzi slovenskými Maďarmi, ktorí volili Pellegriniho, a tými, ktorí volili Korčoka, vidí politológ rozdiel. Korčoka mohli voliť tí, ktorí sú podľa jeho slov lojálni slovenským politikom, nesnívajú o veľkom Uhorsku a nevnímajú Slovensko ako odtrhnuté územie od Maďarska a štýl politiky Viktora Orbána vnímajú veľmi kriticky.

Maďarskú menšinu na Slovensku nemožno podľa politológa vnímať ako jednoliaty celok, vždy išlo o heterogénnu skupinu. „Len v určitom momente našich dejín sa maďarským politikom z rôznych ideových spektier podarilo zlúčiť sa do jednej politickej strany, a to ako dôsledok ohrozenia, ktoré pociťovali zo strany Vladimíra Mečiara, Jána Slotu, či neskôr aj Roberta Fica a Ivana Gašparoviča. Časť maďarských voličov však otočila, a to pod vplyvom šéfa maďarskej vlády,“ myslí si Štefančík.

Čo teda presvedčilo voličov maďarskej menšiny voliť Pellegriniho, a prečo u nich nezvíťazil Korčok? Aké faktory zohrali úlohu?

Korčok pre Pravdu: Vládna moc získala všetko. Už teraz je pod tlakom očakávaní, čo vlastne dokáže spraviť Video Zdroj: TV Pravda

Mapa sa prefarbila

Po prvom kole prezidentských volieb sa výsledková mapa okresov zafarbila troma farbami, v prospech Korčoka, Pellegriniho a tiež Krisztiána Forróa. Predseda Maďarskej aliancie si podmanil dva okresy južného Slovenska, a to okres Dunajská Streda (34,19 percent) a okres Komárno (36,48 percent). Darilo sa tu aj Korčokovi, ktorý uspel v okresoch Senec (60,82 percent), Galanta (36,63 percent), Šaľa (40,27 percent) a tiež na východe krajiny v okolí Košíc, kde takisto žije maďarsky hovoriaca menšina.

V druhom kole sa situácia zmenila v prospech Pellegriniho a ovládol oba okresy, v ktorých predtým dominoval Forró, no silu nabral aj v častiach Slovenska, kde predtým hviezdil Korčok. Situácia sa otočila v druhom kole aj v okrese Galanta. Kým 23. marca tu Korčok zvíťazil so ziskom 36,63 percent a Pellegrini dosiahol 31,10 percenta, v druhom kole líder Hlasu dostal 53,79 percenta hlasov, teda o 7,5 percenta viac ako Korčok, ktorý dosiahol 46,20 percenta. V prepočte na hlasy Pellegrini získal v prvom kole v okrese Galanta 11 691 hlasov, Korčok 13 771. V druhom kole mal už predseda Hlasu náskok viac ako 23-tisíc hlasov. Korčok 20-tisícovú hranicu nepokoril.

O tesnom výsledku v druhom kole sa nedalo hovoriť ani v prípade okresu Komárno. Líder Hlasu si tu podmanil až 63,38 percent voličov, kým Korčok len 36,61. Delilo ich viac ako osemtisíc hlasov. Zaujímavé je, že výsledky druhého kola v okrese Dunajská Streda kopírovali tie celoslovenské – Pellegriniho tu podporilo 53 percent voličov, Korčoka 46 percent.

Ako mobilizoval Pellegrini

Výjazdové rokovania vlády nie sú ničím výnimočným, no keď sa medzi prvým a druhým kolom prezidentských volieb vybral Ficov kabinet rokovať do Galanty odborníci aj opozícia hovorili o predvolebnej kampani. Vláda, ktorej súčasťou je aj Hlas, schválila okresom Galanta a Dunajská Streda, kde Pellegrini v prvom kole pohorel, finančnú pomoc takmer dva milióny eur. Okrem toho, pozvanie na rokovanie do Galanty dostal aj predseda strany Aliancia a neúspešný kandidát Krisztián Forrró. Už počas výjazdu Pellegriniho hovorkyňa oznámila, že predseda parlamentu a šéf Aliancie budú mať ešte v ten deň spoločnú tlačovú konferenciu.

V Aliancii potom nastala ošemetná situácia. Hoci bola dohoda, že strana sa stretne s oboma finalistami, Forró niektorých spolustraníkov obišiel. Pellegrinimu vyjadril podporil bez toho, aby ich o tom informoval a stretnutie s Korčokom zrušil. V stredu večer pred moratóriom však Pellegrinu vyjadrilo podporu už celé predsedníctvo.

Foto: TASR, Pavel Neubauer Forró, Pellegrini Na snímke predseda strany Maďarská Aliancia Krisztián Forró (vpravo) a predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini

Predseda Hlasu sa snažil prihovoriť južným regiónom Slovenska aj rozhovorom v maďarčine. Tri dni pred druhým kolom vystúpil v maďarskej verejnoprávnej televízii MTVA. Vtedy ešte potenciálnym voličom sa na úvod rozhovoru v M1 – Híradó prihovoril „Jó napot kívánok“. Zvyšok rozhovoru, ktorý televízia vysielala aj počas moratória, už bol tlmočený zo slovenčiny do maďarčiny. Moderátorka sa ho pýtala aj na jeho postoje voči ruskej agresii na Ukrajine.

„Okamžite treba zastaviť boje a začať mierové rokovania,“ vyhlásil. Dodal, že Slovensko, podobne ako Maďarsko, nebude posielať zbrane susedovi, lebo by to len predĺžilo boje. Je však znepokojený tým, že niektorí európski lídri, ako napríklad francúzsky prezident Macron, už hovoria o vyslaní vojakov. Na margo Orbánovej politiky odvetil, že vyjadrenia a postoje maďarského premiéra nevníma ako nacionalistické. „Beriem to tak, že ide o postoj premiéra, ktorý zastupuje záujmy Maďarska," povedal.

Politológ Jozef Lenč: Pre stranu Hlas by bolo lepšie, ak by bola líderkou žena Video Zdroj: TV Pravda

Za víťazstvom nie sú len maďarskí voliči

Zapôsobiť na voličov južného Slovenska mohla podpora Aliancia, no aj rozhovor odvysielaný v maďarčine. Politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozef Lenč si myslí, že za Pellegriniho výsledným šesťpercentným rozdielom je práve mobilizácia voličov z regiónov, menších sídel a z častí Slovenska, kde v prvom kole voliť neprišli. „Tí rozhodli o tom, že Peter Pellegrini sa stal prezidentom,“ vyjadril sa pre Pravdu.

Myslí si, že dôvodov jeho triumfu môže byť oveľa viac. „S veľkou pravdepodobnosťou za tým bude neúspech Petra Pellegriniho v prvom kole, čo mohlo zvýšiť mobilizáciu najmä voličov Smeru a Hlasu,“ skonštatoval. Kartami zamiešala aj výrazne vyššia účasť v regiónoch južného Slovenska. „V neposlednom rade kampaň zameraná na to, že jeden z kandidátov bol vykresľovaný ako kandidát vojny, druhý ako kandidát mieru,“ dodal politológ. Úlohu však mohlo zohrať aj vyčerpanie z tém spojených s Ukrajinou.

Podľa politológa Samuela Abraháma finálny šesťpercentný rozdiel medzi Pellegrinim a Korčokom nebol len o rozhodnutí voličov Štefana Harabina a maďarských voličov. „Keby sme si ich spočítali, tak je to menej ako to, čo získal extra pán Pellegrini,“ vysvetlil. Aj on si myslí, že kartami zrejme zamiešal elektorát Smeru a Slovenskej národnej strany. „Dokázal za posledné dva týždne zmobilizovať voličov, ktorí predpokladám, že boli voliči predtým koalície,“ dovysvetlil.

Politológ Abrahám: Každý sa obáva vojny, občania podľahli Pellegriniho kampani, hoci strašenie logiku nemalo Video Zdroj: TV Pravda

Ako mobilizoval Korčok

Maďarského voliča sa snažil na svoju stranu získať aj Korčok. Podpora expremiéra z úradníckej vlády, ktorý má maďarskú národnosť, Ľudovíta Ódora, a ďalších maďarsky hovoriaci členov bývalého kabinetu, vrátane Petra Balíka, však nestačila. Korčok chodil osobne aj do regiónov. V Dunajskej Strede maďarským voličom pripomínal, že boli historicky vždy na strane demokratického spektra a maďarské strany bývali súčasťou modernizačného prúdu politiky.

S veľmi emotívnym prejavom vystúpila počas zhromaždenia na podporu Korčoka v Bratislave Maďarka žijúca na Slovensku a herečka Vica Kerekes a cez sociálne siete ho odporúčala aj herečka Éva Bándor. Okrem toho mal Korčok v druhom kole aj podporu mimoparlamentnej strany Fórum (predtým Maďarské fórum) Zsolta Simona.

„Spojenie sa s Ficom je ako dohoda s čertom – cesta vedie iba do pekla,“ uviedol v podpornom stanovisku exminister pôdohospodárstva a voličov vyzval, aby sa volieb zúčastnili v čo najväčšom počte aj v južných okresoch a zabránili, aby sa Fico dostal k neobmedzenej moci. Naznačil však, že výhrady má nielen v prípade Pellegriniho. „Sme presvedčení, že z ponuky kandidátov v druhom kole je Ivan Korčok väčšou garanciou na zachovanie demokratického právneho štátu a našej zahranično-politickej orientácie,“ dodal.

Štefančík si myslí, že Korčok sa mohol v posledných dvoch týždňoch viac zamerať na maďarský vidiek a nie na veľké slovenské mestá, kde mal svojich voličov už istých. „Konkurovať však lákadlám, ktoré ponúkla Ficova vláda, je však pre občianskeho kandidáta mimoriadne zložité,“ dodal.

Pellegrini a Fico po výsledkoch druhého kola Video Zdroj: TV Pravda

Od Matoviča k Pellegrinimu a Ficovi

Kým Korčok mal z maďarských politikov za sebou Simona, na stranu Pellegriniho sa postavili Forró, a v kampani sa po jeho boku objavoval aj podpredseda Aliancie György Gyimesi, ktorý Pellegriniho vítal v Kráľovskom Chlmci. Odpadlík hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (dnes Slovensko) Gyimesi výrazne podporoval Pellegrrniho počas kampane aj na sociálnych sieťach. Štylizoval ho do pozície mierotvorcu a Korčoka spájal s ozbrojenou podporou Ukrajiny.

Gyimesi sa objavil po boku novozvoleného prezidenta aj počas volebnej noci, hneď vedľa Roberta Fica, proti ktorému spolu s Matovičom ešte pred pár rokmi bojoval. Hoci to chvíľu vyzeralo tak, že na Forróa a Gyimesiho Pellegrini zabudol, v závere prejavu sa im osobitne poďakoval.

„Bez ich podpory by tento výsledok nebol taký aký je a naozaj chcem deklarovať, že tak ako sme sa v predvolebných rozhovoroch rozprávali, tak budem garantom toho, aby sa tak Maďarom, ako aj Slovákom na všetkých územiach Slovenska žilo dobre,“ vyjadril sa novozvolený prezident Pellegrini.