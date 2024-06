Vplyv na politiku kontinentu máme vďaka EÚ, hovoria Bratislavčania. Banskobystričania v EÚ vítajú najmä otvorený trh či slobodu cestovať

Nikdy vo svojej histórii nemali Slováci možnosť mať vplyv na politiku týkajúcu sa celého kontinentu, takúto možnosť dostali až vstupom do Európskej únie (EÚ). To si treba uvedomiť a vážiť. Rovnako tak uvážlivo, s rozumom a odbornosťou i so zreteľom na budúcnosť túto možnosť využívať. Myslí si to Staromešťan Miroslav Behina.