Mladého Luntera podporilo 7 strán: Začal kampaň proti lži, klamstvám a konšpiráciám

Súčasný banskobystrický vicežupan Ondrej Lunter kandiduje na post predsedu kraja ako nezávislý, no s podporou siedmich politických strán – SaS, KDH, PS, Spolu, OKS, Aliancia, Hlas. V utorok predstavil definitívnu verziu svojho volebného programu a tiež koalíciu kandidátov na poslancov zastupiteľstva. Uviedol, že pred piatimi rokmi stáli vo voľbách v Banskobystrickom samosprávnom kraji proti fašistom.

„Dnes registrujem, že stojím aj proti spojenectvu lží, klamstiev a konšpirácie. Teraz je módou zaútočiť na svojho súpera minimálne trikrát za deň. Som z toho rozladený,“ podotkol. Politika by vraj nemala ľudí presviedčať, že voda je suchá, zemeguľa plochá a Hron tečie do kopca. „Keď si budeme klamať o tom, čo máme, čo vieme a kde sme, poškodíme len sami sebe. Ja odmietam ísť touto cestou,“ tvrdí.

Začiatok oficiálnej časti kampane oznámil Lunter v prítomnosti žien a mužov, ktorí sa zjednotili pod spoločnou koalíciou s názvom „Srdcom v kraji“, pričom kandidujú do zastupiteľstva BBSK. Podčiarkol, že ide o ľudí, ktorí sa s jeho programom stotožnili, spoločne ho tvorili a svorne idú aj do volieb. Medzi nimi sú viacerí primátori a starostovia, lekári, podnikatelia či riaditeľ banskoštiavnického úradu práce.

„Verím, že keď sa dostanú do zastupiteľstva, vytvoria silný klub, o ktorý sa budem môcť oprieť pri realizácii zámerov,“ poznamenal Lunter. Pripomenul, že takto fungovali vo vedení kraja aj ostatných päť rokov.

„Každé dôležité rozhodnutie sme urobili s podporou v zastupiteľstve, so širokou koalíciou klubov. Na projekty sme dokázali spojiť zdroje kraja, štátu a európske fondy,“ povedal. Vďaka tomu podľa neho opravili 600 kilometrov ciest, dosiahli dvojnásobok kapitálových výdavkov do zariadení sociálnych služieb, päťnásobok do kultúry a štvornásobok do ich školských zariadení. V tomto duchu chce aj pokračovať.

„Som rád, že sme nulu, ktorú nám prenechalo predchádzajúce vedenie v čerpaní eurofondov, dokázali zmeniť na viac ako 82 miliónov eur v prospech obyvateľov kraja a ďalších 30 miliónov je na ceste,“ upozornil.

Lunterov program má šesť prioritných okruhov. „Vznikal dlho a vo veľkej dvojkolovej diskusii. Najskôr na jar s odborníkmi, aktivistami a regionálnymi politikmi z nášho kraja. No a pred letom pokračovala verejná a každému otvorená diskusia. Viem, čo ľudia od nás potrebujú, na čo máme a čo môžem reálne sľúbiť,“ vraví.

Vzápätí spomenul 1 200 kilometrov ciest, ktoré podľa neho zdedili v havarijnom a nevyhovujúcom stave, pričom opravili polovicu z nich. V ďalšom období chce opraviť ešte 500 kilometrov. Tiež zrekonštruovať a zásadne zmodernizovať 13 stredných škôl. V pláne má aj pokračovanie v koncepte integrovaných sociálnych a zdravotných služieb a za ďalšie štyri roky zvýšenie pokrytia sociálnej starostlivosti z 28 na viac ako 50 percent územia. Okrem toho chce naďalej vyvíjať silný tlak na robustnejšiu ambulantnú sieť.

Šesť priorít Lunterovho programu cesty a doprava

moderný, transparentný a inovatívny kraj

vzdelanie, práca, prosperita

sociálne veci

zdravotníctvo

cestovný ruch, voľný čas, šport

Špeciálnu kampaň má pripravenú pre Banskú Bystricu a Zvolen. Celé leto vraj strávil vo všetkých kútoch kraja, preto sa chce v najbližšom období venovať práve obyvateľom spomínaných dvoch miest. Avizuje tam sériu podujatí pod spoločným názvom „Vidíme sa“. „Pôjde o akcie s legendami hokeja, kvízy, chýbať nebude záverečná grilovačka,“ doplnil Lunter.