Spojené voľby prepisujú históriu. Noví lídri regiónov nastavia zrkadlo aj parlamentu

Štyri hlasovacie lístky, dve obálky a dve urny. Prvýkrát v histórii Slovenska sa uskutočnia župné aj samosprávne voľby v jeden deň. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov prebehnú už o necelé dva mesiace - 29. októbra 2022.

Politológ Tomáš Koziak očakáva vďaka vyššiemu záujmu aj väčšie súboje o vedenie krajov. „Najzaujímavejší bude asi súboj o post župana v Prešove. V konečnom dôsledku sa môžeme baviť aj o mieste KDH v parlamente,“ upozornil.

Na komunálne voľby a voľby do VÚC sa pripravuje aj ministerstvo vnútra, ktoré už na začiatku začalo distribuovať hlasovacie obálky vo dvoch rôznych farbách. Do bielej obálky pôjdu hlasovacie lístky so zakrúžkovanými menami obecných poslancov a starostov. Modrá bude slúžiť na výber krajských poslancov a predsedu samosprávneho kra­ja.

Čítajte viac Štyri lístky a dve obálky. Návod, ako hlasovať v spojených voľbách 2022

Náročné to nebudú mať len občania pri hlasovaní, ale aj členovia okrskových komisií. Tí budú musieť celý postup hlasovania opakovane a trpezlivo vysvetľovať a zároveň budú mať po uzavretí volebných miestností veľa práce nielen so sčítavaním výsledkov, ale aj s vyhodnocovaním neplatných lístkov. Hlasovanie totiž bude neplatné jednak pri pomiešaní hlasovacích lístkov s obálkami, ale aj pri použití zlej urny.

Pri spojených voľbách preto pribudla aj nová pracovná pozícia – koordinátor. Predpokladá sa, že bude treba v oveľa väčšej miere usmerňovať voličov, aby neurobili chybu.