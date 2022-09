V sále to iskrilo. Kandidáti na župana sa zhodli, že Prešovu musí pomôcť štát

O post župana sa v kraji uchádza desať kandidátov. Michal Biganič (nezávislý), Ján Bync (nezávislý), Ľubomír Goliaš (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť), Michal Kaliňák (Hlas-SD, Smer-SD, SNS, Aliancia), Filip Kuffa (Život – národná strana), Milan Majerský (KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí), Milan Mazurek (Republika), Jozef Mihalčin (Srdce – Slovenská národná jednota – strana vlastencov), Patrícia Reváková (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti) a Ingrid Tomková (Kotlebovci – ĽS NS).

Do prešovského divadla však prišli iba piati. Z ostatných sa ospravedlnil iba Milan Mazurek s tým, že je na dovolenke.

Záznam z predvolebnej diskusie kandidátov na župana PSK.

Tlak na vládu

Michal Biganič je exprimátorom Starej Ľubovne. Pri téme rastu cien energií priznal, že kraj si nevie pomôcť sám a potrebuje pomoc štátu. Zdôraznil dôležitosť spolupráce župana so starostami a s primátormi. „Je nutné spoločne vytvoriť tlak na vládu, pretože nastane veľká krízová situácia.“

Župa by podľa neho mala spolupracovať s podnikateľmi, čo by kraju prinášalo peniaze. „Priemyselné parky sú dôležité. Sú lákadlom pre investorov, kde budú ľudia zamestnaní a bude sa vyrábať,"vyhlásil. Upozornil, že župa potrebuje investorov ako soľ. Myslí si, že by každý podnikateľ s radosťou nechal časť daní v regióne, vďaka čomu by prosperovali mestá a obce. Znepokojený je stavom zdravotníctva a školstva. „Zdravotníctvo máme na chvoste, nemáme lekárov,“ povedal. Podľa neho by župy nemali bojovať o žiaka ako o tovar, ale radšej by ich mali motivovať k remeslu. Je proti zatváraniu škôl. „Keď som bol žiakom, často sme mali uhoľné prázdniny. To by bol návrat späť.“ Upozornil, že máme veľa manažérov, ale málo remeselníkov.

Michal Biganič kandiduje ako nezávislý. „Ľudia stratili vieru v straníckych kandidátov, pretože slúžili viac strane ako občanom. My sa nemusíme nikomu spovedať, chceme využiť svoju nezávislosť.“

Michal Biganič, kandidátka na župana PSK.

Zlé hospodárenie

Druhým, tiež nezávislým, kandidátom na prešovského župana je podnikateľ Ján Bync. V úvode hneď skonštatoval, že nás energetická kríza nepoloží na kolená, ale zložíme sa sami. „Na túto situáciu sme sa nepripravili, rozdávali sme zlaté odmeny, kupovali sme si hlasy. Práve covid spôsobil to, že sme mali zatvorené školy, múzeá, kde sme mohli na energiách usporiť.“ Tvrdí, že vedenie PSK prevzalo župu vo veľmi dobrej kondícii s plusovým prebytkom 25 miliónov. „Za rok 2021 sme v mínuse 12 miliónov.“ Čo sa týka situácie v školstve, nesúhlasí so zatváraním škôl.

Vyjadril tiež nutnosť spolupráce s podnikateľmi, ktorých chce zvýhodniť pri platení daní. Kritizoval aj priemyselné parky vo Vranove a v Sabinove, kde nechodia investori. Poukázal, že je neprípustné, aby sa v PSK zatvárali nemocnice a zdôraznil, že kraj potrebuje novú nemocnicu. Rovnako nesúhlasil s optimalizáciou sietí ministerstva zdravotníctva. „Navrhujem ministerstvu zdravotníctva, aby zatvorilo osem úradov, ktoré vznikli za 30 rokov šafárenia politických strán KDH, Smer-SD a jeho terajšieho mladšieho brata Hlas-SD. Je to výsledok neodbornosti a hospodárenia politických nominantov.“ Podľa jeho slov je vznik týchto úradov výsledkom neodbornosti a hospodárenia politických nominantov.

V závere vyzval občanov, aby sa zase nedali oklamať nenaplnenými sľubmi. Verí tomu, že si ľudia zvolia župana, ktorý im odovzdá svoju dušu a vyrieši všetky problémy.

Ján Bync, kandidátka na župana PSK.

Energetický armagedon

Kandidátom na pozíciu župana je ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák. Od jari je podľa jeho slov vláda hluchá a slepá a nechce riešiť problém, hoci na to upozorňoval. „Musím povedať, že štát nepomohol a nezasiahol. Samosprávy čaká energetický armagedon.“

V Prešovskom kraji podľa neho zaostáva rozvoj. „Z kraja odišlo historicky najviac ľudí. Je potrebné upraviť dotácie tak, aby mali hlavu a pätu a aby sa mohlo pomôcť obciam.“ Kritizoval hospodárenie súčasného župana M. Majerského. "Dnes sme v situácii, kedy sa smädný pozerá do studne a hladný pozerá do letákov, a to preto, že kým v roku 2017 bolo na dotácie 400-tisíc, minulý rok boli 4 milióny. " konštatoval s tým, že sa podporovala viac kultúra či folklór. Kritizoval predaj budov, ktoré majú potenciál byť bytmi či sociálnymi domovmi. PSK musí mať podľa neho také zriadenie, aby župan mohol byť ‚bodyguardom‘ obcí a miest. Zdravotníctvo a školstvo vníma ako dôležité témy a chce garantovať ženám, že nebudú musieť pracovať ako opatrovateľky v Rakúsku. „Ľudia v pohraničí budú mať hlboko do vačku, keďže budú musieť posielať školákov do internátov. Duálne vzdelávanie je super, ale stále je málo žiakov v tomto systéme.“

Kaliňák na záver kritizoval Majerského optimalizáciu sietí nemocníc. „Lakujete hrdzu na ružovo, aby to vyzeralo dobre," poznamenal. „Neponúkam nič viac ako odbornosť a profesionalitu. O to sa budem opierať počas výkonu funkcie."

Michal Kaliňák, kandidátka na župana PSK.

Máme za sebou skutky

Pokračovať vo svojej funkcii chce aj súčasný župan Milan Majerský. V súvislosti s energetickou krízou skonštatoval, že bude trápiť predovšetkým rodiny a bežných ľudí. „Už teraz sme mali stretnutie starostov SK8, kde sme sa snažili nájsť riešenie, ako pomôcť našim zariadeniam. Stanovili sme si, že neprijmeme memorandum, ktoré nám vláda pripravila. Ideme ďalej, ideme vyjednávať. Chceme, aby nám odpustili dlhy za cesty a covid,“ vysvetlil a dodal, že aj napriek opatreniam budú musieť uberať teplotné stupne v zariadeniach.

Jedným z jeho hlavných bodov v prípade znovuzvolenia bude kompenzácia znížených daní, ktoré štát spôsobil pri legislatívnej úprave. Čo sa týka zadlženosti je podľa Majerského kraj piaty v poradí. „Boli sme katalyzátorom rozvoja regiónu, dali sme naň 26 miliónov,“ uviedol. Kraj sa podľa neho nikdy tak nerozvíjali ako teraz. Najdôležitejším bodom rozvoja je podľa neho výstavba ciest, pretože tam, kde je cesta, je život. V súvislosti so zamestnanosťou v kraji poukázal na duálne vzdelávanie. „Keď som nastupoval, v tomto vzdelávaní bolo 82 žiakov, dnes ich je 1 300, ktorí majú garantované pracovné miesto.“ So stratifikáciou či s optimalizáciou nemocníc nesúhlasí. „U nás je najhoršia dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Nie je to však kompetencia župy. Pripravujeme však pre lekárov tréningové centrum, aby cez rezidenčný program mohli nastúpiť do konkrétneho mesta alebo obce, ktoré sú odľahlé.“

Majerský v závere hovoril o svojich úspechoch. „Máme za sebou skutky, nemlátime prázdnu slamu, ale máme výsledky. Tým vás chcem osloviť," odkázal voličom.

Milan Majerský, kandidátka na župana PSK.

Energie vrátiť štátu

O post predsedu PSK chce zabojovať aj Jozef Mihalčin. Podľa neho je potrebné si uvedomiť, že VÚC je druhý najvyšší orgán a jeho predstavitelia by mali štátu povedať dosť. „Energia nemá byť v rukách žiadneho podnikateľa, ale v rukách štátu. Tak by ľudia mohli v praxi všetko ovplyvňovať, keďže sa ešte pred vypuknutím konfliktu na Ukrajine vedelo, že bude problém s energiami. „Kolabovať bude všetko, čo je závislé od energií.“ Najlepšie by podľa neho bolo, aby si štát vzal späť všetku elektrinu, ktorú dokážeme na Slovensku vyrobiť. „Zle hovoríme, že ceny rastú. Ceny nerastú, nie sú zemiak, ktorý niekto zasadí. Ceny niekto dvíha. Hovoríme, že ceny dvíha štát. Nie štát, ale tí hlúpi ľudia, ktorí sedia vo vláde.“

Podľa Mihalčina je tiež dôležité založiť firmy, ktoré sa budú venovať poľnohospodárstvu, mliekarenstvu a živočíšnej výrobe. VÚC by si mali vytvárať eseročky či akciové spoločnosti, v ktorých by spracovávali výrobky z regiónu a ponúkali služby. Chcel by, aby žiaci mali aspoň 12-ročnú povinnú dochádzku. Na otázku, čo si myslí o priemyselnom parku vo Vranove, uviedol, že tam chodí behať. „Ja to nesledujem, nie som ani poslanec, ani minulý a možno ani budúci primátor.“

Posledné slová venoval kritike smerovanej k slovenským vládam od vzniku štátu, ktoré viní za drahšie energie. „Vo vláde máme ľudí, ktorí rozbili všetko, čo sa dalo. Musíme mať svoje energetické a potravinové zdroje a využívať sedliacky rozum," dodal na záver.