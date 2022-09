Prešovom lomcujú kauzy. Úradu chýbajú jasné pravidlá

O post primátora sa v Prešove uchádza 12 kandidátov: Ján Andrejko (nezávislý), Zuzana Bednárová (KDH), Patrik Benčík (nezávislý), Artúr Benes (nezávislý), Renáta Bobáková (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť), Martin Eštočák (nezávislý), Pavel Hagyari (Starostovia a nezávislí kandidáti, Sme rodina), Jozef Kubica (Národná koalícia/nezávislí kandidáti), Marek Kurta (Republika), Ľuboš Micheľ (Hlas – SD), František Oľha (SaS, PS, Spolu, DS, Šanca, ODS, Dobrá voľba a umiernení), Ján Štovka (nezávislý).

Z ôsmich pozvaných kandidátov sa z diskusie ospravedlnil Ján Štovka. Pozvanie nedostali Patrik Benčík, Renáta Bobáková, Jozef Kubica a Marek Kurta.

Súčasná primátorka Andrea Turčanová vo voľbách nekandiduje.

Záznam z predvolebnej diskusie kandidátov na primátora mesta Prešov.

Jasné pravidlá a procesy

Náčelník prešovskej mestskej polície Ján Andrejko hneď v úvode diskusie uviedol, že je nutné nastaviť postupy a procesy v meste, keďže šetrenie energiami napríklad v mestských podnikoch nie je na dobrej úrovni. Pri riešení energetickej krízy sa plánuje obrátiť na štát. Ako jediný z prítomných bol pri výbuchu bytovky na Mukačevskej ulici. Krízové riadenie bolo podľa neho zložité a pod veľkým tlakom. „Báli sme sa, aby bytovka sama nespadla.“ Mesto by sa malo poučiť z chýb. „Kandidujem, aby som nastavil procesy a postupy tak, aby sa už nestalo nič podobné,“ vysvetlil. Mestský úrad prirovnal k motoru mesta. „Keď nefunguje, je problém.“ Andrejko dodal, že na mestskom zastupiteľstve chýbajú napríklad projektanti či hlavný architekt. Tieto miesta plánuje obsadiť odborníkmi. Štadión sa podľa neho mohol postaviť aj na inom mieste, napríklad pri obchodnom centre či pri starých kasárňach. „Mesto musí využívať externé zdroje. A ľudia na úrade musia robiť naplno, nie na pol plynu.“ Upozornil aj na nejasný územný plán. Na záver dodal, že je potrebné stanoviť jasné pravidlá hospodárenia, ktoré by prilákali investorov a aj návrat mladých ľudí do mesta.

zväčšiť Foto: ja Jan Andrejko kandidat na primatora Presov Jan Andrejko, kandidát na primátora Prešova.

Digitalizovaný územný plán je nutnosť

Mestská a krajská poslankyňa Zuzana Bednárová kandiduje aj s podporou terajšej primátorky. Mesto podľa nej pri riešení energetickej krízy musí tlačiť na vládu. „Alternatívne zdroje energie nie sú plnohodnotné, hoci je múdre ich využívať.“ Ak by sa zaviedlo dištančné vzdelávanie, ťarcha za energie by prešla na ľudí. Upozornila, že počas kauzy výbuchom zničenej bytovky nebol nikto z nich na mieste primátorky. „Teraz je jednoduché hodnotiť jej rozhodnutia. NAKA dvakrát potvrdila, že nedošlo k spáchaniu žiadneho zločinu,“ konštatovala s tým, že na tejto kauze si viacerí budovali popularitu. Podľa nej nie je pre ľudí hlavnou témou futbalový štadión, ale to, ako budú ďalej fungovať. „Otázkou je, či budú mať ľudia vôbec chuť chodiť na futbal,“ vyhlásila. Uviedla tiež, že Prešov potrebuje nový digitalizovaný územný plán ako soľ. Vďaka zjednodušenému prehľadu možností v meste to podľa jej slov môže prilákať investorov, developerov a podnikateľov. „Musíme pokračovať v dobrom trende, ktorý sa tu začal a zamerať sa aj na podporu malých a stredných podnikateľov,“ dodala na záver Bednárová.

zväčšiť Foto: zb zuzana bednarova kandidatka na primatora Presova Zuzana Bednárová, kandidátka na primátorku Prešova.

Pomôžu externé zdroje

Jedným zo záujemcov o kreslo primátora mesta Prešov je riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja Artúr Benes. Mesto podľa neho pri riešení energetickej krízy zaspalo. „Nemôžeme sa spoliehať na vládu, už dávno sa malo zvolať krízové sedenie v meste, aby sa prijali konkrétne opatrenia. Musíme si aj sami pomôcť,“ upozornil a dodal, že úrad dostatočne nevyužil eurofondy. Uviedol, že obyvatelia aj úrad by mali akceptovať rozhodnutie NAKA pri pochybnostiach o cene obstarávania búracích prác bytovky. K štadiónu 1. FC Tatran Prešov sa podľa svojich slov vie vyjadriť najkompetentnejšie, keďže bol konateľom arény. „V roku 2020 sme sa traja konateľstva vzdali, pretože jeden zo spoločníkov – mesto Prešov navonok deklarovalo záujem o výstavbu, ale v rozpočte od roku 2018 v kapitálových výdavkoch nenájdete ani jedno euro. A nie je tam dodnes. 30. 9. vygenerujú víťaza súťaže, ale peniaze nie sú plánované.“ V tejto súvislosti upozornil na dôležitosť externých zdrojov. „Z vlastného rozpočtu nebude na štadión, plaváreň…,“ dodal. V závere uviedol, že dosť bolo politikárčenia, vie, odkiaľ získať externé zdroje a ako dotiahnuť do mesta odborníkov.

zväčšiť Foto: ab Artur Benes kandidat na primatora Presov Artúr Beneš, kandidát na primátora Prešova.

Nedôvera vyšetrovateľom

Ako nezávislý kandiduje poslanec mestského zastupiteľstva Martin Estočák. „Pokiaľ sa v meste bude hospodáriť efektívne a budú ho riadiť odborníci, môžeme minimalizovať škody,“ uviedol. Ďalej si myslí, že o zatváraní škôl pre vysoké ceny energií musí rozhodnúť ministerstvo školstva, dodal však, že to nie je dobré riešenie. Výbuch bytovky v Prešove bola podľa neho veľká tragédia, ale cena búracích prác vyvoláva dodnes pochybnosti. Na túto tému si vyčerpal takmer polovicu svojho času. „Vtedajší premiér Peter Pellegrini prisľúbil milión eur a mesto Prešov vypísalo objednávku na túto sumu. Nedôverujem orgánom činným v trestnom konaní, tento prípad by sa mal prešetriť znova. To že nedošlo k obvineniu, neznamená, že skutok sa nestal. V meste prebieha viacero trestných konaní týkajúcich sa napríklad svetelných križovatiek, cykloželezničky, zimného štadióna, predstaničného námestia.“ Prešov by podľa neho mal mať istú koncepciu športu. „Momentálne sú v šuplíkoch mesta odložené projekty za 1,2 milióna eur. Ak by sa v meste nepolitikárčilo, mali by sme peniaze na všetko.“ Uviedol, že by zriadil odbornú radu, pretože on sám nie je odborník a v mestských firmách by podľa neho nemali za peniaze pracovať poslanci.

zväčšiť Foto: me martin estocak kandidat na primatora Presov Martin Eštočák, kandidát na primátora Prešova.

Veľká zadlženosť

<A> O post primátora opätovne zabojuje poslanec PSK Pavel Hagyari, ktorý viedol mesto v rokoch 2006 až 2014. Je presvedčený, že otázku energetickej krízy je nutné prerokovať s vládou. Vylúčil dištančné vzdelávanie aj uhoľné prázdniny, pretože by to poškodilo žiakov aj školy. „Búracie práce sa dali urobiť aj lacnejšie. Cena bola prestrelená. Mesto zaplatilo navyše vyše 300-tisíc. To že NAKA vec odložila, neznamená, že pochybnosti nezostali,“ upozornil Hagyari na tému výbuchu bytovky v Prešove. Futbalový štadión sa podľa Hagyariho búrať nemal a mohlo sa na ňom dodnes hrať. „Už sme premeškali najlepšie roky na realizáciu, štadión treba stavať po častiach, ako napríklad v Košiciach.“ Upozornil, že keď odchádzal z funkcie, mesto bolo zadlžené na 22 percent, dnes je to 40. „Otázka je, kde sú tie peniaze.“ Podľa neho je nutné urobiť hĺbkovú analýzu mestských výdavkov hospodárenia súčasnej primátorky Andrey Turčanovej. „Chýbajúce peniaze nie sú otázkou len na primátora, ale aj na mestské zastupiteľstvo, ktoré projekty odsúhlasilo.“ Hagyari si myslí, že aký bude líder, také bude mesto. Prešov plánuje oživiť projektmi pre mladých. „V Prešove skapal pes. Posledné voľby ukázali, že to nebola správna voľba,“ dodal na záver.

zväčšiť Foto: SITA Pavel Hagyari Pavel Hagyari, kandidát na primátora Prešova.

Mesto potrebuje manažéra

Ľuboš Micheľ je bývalý rozhodca FIFA a predseda predstavenstva 1. FC Tatran. Štát by podľa neho mal energetickú krízu vnímať ako možnú investíciu a využitie rezervných finančných zdrojov. „Systémové riešenie vidím v príprave na ďalšie obdobia, pretože ceny energií už nebudú ako kedysi. Kým v roku 2021 mesto za svoje budovy zaplatilo 144-tisíc eur, v tomto roku je to doteraz už 255-tisíc.“ Vysúťažená cena na búracie práce výbuchom zničenej bytovky v Prešove podľa neho mohla byť nižšia. „Tá bolo výsledkom rodinkárstva a klientelizmu. Mesto malo desať dní na to, aby konalo manažérsky a dostalo lepšiu cenu,“ kritizoval. Ďalej dodal, že pre zlé manažovanie prichádza mesto aj v iných oblastiach o veľké peniaze. Pri problematike výstavby mestského futbalového štadiónu uviedol, že projekt mohol byť dokončený už pred 11 rokmi a zadarmo. „Na štadióne je odvtedy ešte maketa projektu, ktorý by sa dal oživiť.“ Upozornil na dôležitosť externých finančných zdrojov. „Nepodporujem iba vrcholový šport, ale šport pre všetkých.“ Dnes sa Prešov podľa jeho slov nazýva mestom duchov a úlohou primátora by malo byť ho oživiť. „Sme skostnatení, nerobíme zábavné veci pre ľudí, aby mesto dostalo nový impulz," povedal na záver.

zväčšiť Foto: ľm Lubos Michel - kandidat na primatora Presov Ľuboš Micheľ, kandidát na primátora Prešova.

Potrebné sú vlastné opatrenia

<A> Ako prvý svoju kandidatúru na post primátora Prešova ohlásil mestský poslanec František Oľha. Energetickú krízu by podľa neho mala vyriešiť vláda. „Je dôležité, aby boli zastropované ceny energií aspoň pre domácnosti. Budeme tlačiť na vládu. Musíme mať aj vlastné opatrenia, musíme zefektívniť činnosť hlavného energetika. Pripravuje sa projekt monitorovania spotreby a okamžite musíme začať s prípravou na inštalácie fotovoltaických panelov a rozvíjať geotermálnu energetiku. Elektrinu vieme vyrábať na všetkých plochých strechách v meste,“ povedal. „Kauza bytovky je exemplárnou ukážkou chaosu súčasného vedenia mesta. Úrad ako taký procesne zlyhal. Ak budeme všetko zametať pod koberec, nikdy nebude poriadok, treba o tom hovoriť,“ povedal v kontexte výbuchu bytovky. „Mali sme ponuku vybudovať rôzne ihriská a aj keď máme externé zdroje, nevieme ich využívať.“ Ďalej ho znepokojil neúspešný boj Prešova o Európske mesto kultúry, keď podľa jeho slov mesto prišlo o 60 – 70-miliónov eur. Vyzýva, aby v mestských firmách, a najmä v predstavenstve, boli len odborníci. „Chceli sme to presadiť, ale kolegovia poslanci tento návrh zmietli,“ skonštatoval. Dostavba ciest a príchod investora by podľa neho vytvorili veľmi dobré podmienky pre mladých ľudí.