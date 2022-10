Košický kraj potrebuje audit a vyriešiť kauzy

Rozoberali hlavne problémy župy vyplývajúce z energetickej krízy, možné uhoľné prázdniny, transparentnosť investícií či obnovu turizmu a nízky počet zdravotníkov. Na diskusii sa zúčastnili iba piati kandidáti. Viacerí svoju účasť kvôli rokovaniu Národnej rady SR (E. Ňarjaš, V. Zahorčák) či z iných dôvodov (V. Stanko) odmietli. TA3 vždy vyberá do debaty ôsmich kandidátov podľa prieskumu, ktorý si dala urobiť.

O post župana majú záujem: Juraj Ďurove (Socialisti.sk), Ivan Hriczko (Slovenská iniciatíva menšín), Tomáš Janco (Republika), Džemal Kodrazi (Princíp), Stanislav Mizík (ĽS NS), Erik Ňarjaš (OĽaNO, Za ľudí, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Nova, Kresťanská únia), Juraj Sinay (nezávislý), Monika Sofiya Soročinová (nezávislá), Vladislav Stanko (nezávislý) Róbert Suja (Hlas-SD), súčasný predseda kraja Rastislav Trnka (KDH, Aliancia, Starostovia a Nezávislí kandidáti, Šanca, DS) a Viliam Zahorčák (Smer-SD, Sme rodina, SNS, Život-NS, Strana moderného Slovenska, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti).

Kraj je čierna diera

Tomáš Janco je generálny sekretár Slovenskej lekárskej únie. Energetická kríza sa podľa neho nedá hodnotiť iba z jedného pohľadu. „Indikátory zo zahraničia vravia, že to nevyzerá len na krízu energií, ale problémy budú v každej oblasti. Bude to mať dosahy na celú ekonomiku. Nech sa hocikto vrátane mňa dostane na post predsedu, bude horšie.“ V kontexte možného zatvárania škôl si myslí, že by sa mal podporiť „homeschooling“. Povedal tiež, že niektoré funkcie škôl by sa pri nižšom veku žiakov dali nahradiť rodičmi, ktorí by dostávali nejakú podporu. „Potrebujeme prejsť budovu po budove a zistiť, kde sa dá ušetriť. Potrebujeme však pritom zohľadniť práva občanov.“ Lokálna politika je podľa Janca čiernou dierou financií. „Je nutné urobiť veľmi dôkladný audit hospodárenia.“ Podľa jeho slov je v rámci nedávneho hekerského útoku na infraštruktúru kraja dôležité využívať Technickú univerzitu v Košiciach, aby sa predišlo podobným problémom. Čo sa týka turizmu, má T. Janco opačný názor ako terajšie vedenie kraja. „Netreba sa zamerať na turizmus, ale na existenčné oblasti pre kraj,“ vyhlásil. Treba sa podľa neho zamerať na základné potreby ľudí. Životný komfort pôjde podľa Janca extrémne dole. „Ponúkam, že sa budem venovať základom, aby ľudia mali čo jesť a v zime nepomrzli,“ povedal voličom.

Využiť externé zdroje

Kandidátom na post predsedu KSK je aj bývalý rektor Technickej univerzity v Košiciach a bývalý prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Juraj Sinay. Hovorí, že energetická kríza neplatí len pre Slovensko, ale pre všetky samosprávne kraje. „Problém je v tom, že nie je v silách KSK, aby ovplyvňoval ceny energií. Tu môže zasiahnuť len vláda v spolupráci s Európskou komisiou.“ Riešením je podľa neho autonómne zásobovanie domov prostredníctvom obnoviteľných zdrojov, kde sú vypísané projekty, o ktoré sa môžu ľudia uchádzať a smart riadenie energetickej bilancie domu. Uhoľné prázdniny vníma ako nesprávnu cestu. Čo sa týka financií, je potrebné podľa neho siahnuť po peniazoch, ktoré prúdia z fondov a EÚ. „Dôležitá je iniciatíva, aby KSK čerpal najmä z týchto zdrojov,“ vyhlásil Sinay. K transparentnosti župy uviedol, že ak je problém, majú konať orgány na to určené. Košický kraj je podľa jeho slov fantastický pre rozvoj turistického ruchu. Súhlasí s kúpou Sobraneckých kúpeľov, kde môže byť centrum turizmu. V kúpe Turzovských kúpeľov nevidí zmysel. J. Sinay sa teší z investície Volva na východe Slovenska. „Je to úžasná perspektíva a som rád, že som bol pri prvých rozhovoroch s firmou,“ povedal. „Všetky svoje skúsenosti a kompetencie chcem dať občanom. Chcem byť silný líder, vďaka ktorému bude KSK silný, prijateľný pre život a prácu,“ dodal na záver.

Chýbajú výberové konania

Právnička a mediátorka Monika Sofiya Soročinová je bývalou členkou strany Vlasť. Bizarné manažovanie energetickej krízy porovnala s bizarným manažovaním pandémie. „Už nebuďme solidárni k západnému svetu, máme tu oveľa nižšie platy.“ Navrhuje, aby sa nepredávala naša elektrina cez burzu. Ponúkať na export môžeme iba tú, ktorá bola vyrobená nad rámec našej spotreby.

Podľa nej sú uhoľné prázdniny neprijateľným riešením. „Ďalšie obmedzovanie štúdia po pandémii považujem za nebezpečné pre ďalší vývoj mládeže.“ V otázke energetického obmedzenia sociálnych domov si myslí, že obmedzovať seniorov je vylúčené. „Seniori a deti nesmú byť obeťami tejto krízy.“ Kritizovala tiež nízky počet výberových konaní, ktoré podľa jej slov nie sú dostatočne transparentné. „KSK je na chvoste, čo sa týka výberových konaní. Boli vyhlásené len dve, a to je v rámci transparentnosti úder pod pás,“ vyhlásila s tým, že výberové konania na opravy ciest sú hodnotené veľmi kladne. Uviedla, že ako konzervatívny človek je fanúšikom spätného získavania historických a kultúrnych majetkov. Aj ona vidí perspektívu turizmu len v Sobraneckých kúpeľoch. Vytvoreniu tisícov miest podnikom Volvo v košickom regióne sa teší. Mrzí ju však, že sa bude stavať na úrodnej pôde. „Rozumiem potrebám ľudí a budem sa snažiť pracovať pre všetky generácie v tomto kraji,“ prehovorila k občanom.

Príliš veľa káuz

Niekdajší riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Róbert Suja hovorí, že sa musia prijať kritické scenáre. Ako riešenia energetickej krízy vníma zmapovanie energetickej náročnosti majetkov v správe kraja. „Zatváranie škôl musí byť centrálne koordinované. Na úrovni kraja si to neviem predstaviť,“ uviedol s tým, že to má na starosti ministerstvo školstva. Suja kritizoval počet investičných projektov KSK, ktorých je momentálne iba 13, a napríklad Trenčiansky kraj ich má 30. Viaceré podľa neho boli zazmluvnené a v rozpočte už v roku 2017. Kraj podľa jeho slov presúva veľkú časť kapitálu do správy ciest KSK. Podotkol, že terajší župan na svojich bilbordoch klame. V debate ho mrzelo, že sa nevenujú témam rozvoja. „Riešime kauzu za kauzou. Ale toto vypovedá o tom, v akom stave je náš kraj,“ kritizoval. Znepokojuje ho vysoký priemerný vek a nízky počet zdravotníkov. „Ľudia sa budú pre to sťahovať preč z dediny. V každej väčšej obci musí byť lekár,“ vyhlásil. Kúpa kúpeľov je podľa neho nekoncepčná. „Malo by sa skôr investovať do zdravotníctva.“ „Volvo si vyžaduje investície nielen v kraji, ale je potrebné dostavať hlavne R4. Bude to mať pozitívny dosah na život ľudí v kraji,“ hovorí. „Chcem posunúť kraj vyššie. Mojou hlavnou snahou bude získať dodatočné finančné zdroje nad rámec rozpočtu. Chcem iný kraj pre všetkých,“ dodal na záver.

Odvážne projekty

Súčasný župan Rastislav Trnka vidí riešenie krízy v znížení energetickej náročnosti budov. „Zamerali sme sa hlavne na školy, v tomto volebnom období sme do nich investovali 35 miliónov eur. Spustili sme projekt elektrovoltiky. Pri geotermálnom vrte plánujeme postaviť elektráreň.“ Podľa vzoru z iných krajín plánuje v kraji zriadiť krajskú energetickú agentúru. Vzdelávanie je podľa jeho slov priorita kraja a školy by sa zatvárať nemali. „Študenti z viacerých škôl by sa mohli napríklad učiť na dve zmeny v energeticky vhodnejších budovách a tie ostatné by sa mohli zavrieť.“

V reakcii na kritiku Suju uviedol, že kraj je maximálne transparentný a efektívne využíva svoje financie a dotácie. Zdôraznil, že jeho predchodcovia zanechali župu na 8. mieste v transparentnosti a dnes je župa druhá. K hekerského útoku na KSK skonštatoval, že vina nebola na strane kraja. Projekty turizmu sú podľa Trnku odvážne. „Chcem tieto investície zabezpečiť a posunúť tým regionálny rozvoj. Už máme aj záujemcov, ktorí chcú v kúpených kúpeľoch investovať,“ prezradil. Kraj má viacero záväzkov týkajúcich sa spolupráce s Volvom. „Máme už pripravenú výstavbu nájomných bytov. Sú tam potrebné aj ďalšie investície. Komunikujeme s fabrikou na týždennej báze.“ R. Trnka bude rád, ak opäť dostane dôveru. „Spoločne sa prenesme cez krízy, pusťme sa do odvážnych projektov,“ prihovoril sa voličom.