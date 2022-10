Parkovanie i nový investor sú výzvou pre Košice

O tom, ako sa popasujú s energetickou krízou, parkovacou politikou i s príchodom švédskej automobilky do blízkosti mesta, diskutovali kandidáti vo štvrtok v historickom župnom dome Východoslovenskej galérie v Košiciach na debate, ktorú pripravila televízia TA3.

Kandidátmi na funkciu primátora sú: Jaroslav Džunko (Strana moderného Slovenska), Jozef Karabin, Miloslav Klíma, Monika Kováčová, Štefan Lasky (všetci štyria nezávislí), Milan Lesňák (Za ľudí), Viliam Novotný (Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, ODS – Občianski demokrati Slovenska) a Jaroslav Polaček (KDH, SaS, Sme rodina, NOVA, Aliancia, Strana rómskej koalície, Dobrá voľba a Umiernení, OĽaNO).

Záznam z diskusie kandidátov na primátora mesta Košice

Stavajme byty svojpomocne

Jaroslav Džunko sa o primátorské či županské kreslo usiluje už od roku 2013. Väčšinou končil spomedzi kandidátov na predposlednom mieste. Svojrázny vynálezca by pri riešení energetickej krízy začal využívať solárnu a veternú energiu. Už pred ôsmimi rokmi upozorňoval, že môže prísť energetická kríza. Spomenul si aj na to, ako mesto chcelo pri Kecerovciach stavať atómovú elektráreň. „Geotermálny vrt nebude stačiť pre celé Košice, možno pre dve mestské časti. Spásou je solárna energia.“ Parkovanie podľa neho treba rozdeliť na denné a nočné. Navrhuje na problémových miestach postaviť jednoduché parkovacie poschodie bez okien, dverí a strechy. „Potrebujeme vytvoriť šikmé alebo kolmé parkovanie,“ dodal k náročnej parkovacej situácii v Košiciach. Navrhol aj zúženie chodníkov, aby sa tam dali urobiť parkovacie miesta. Investícia švédskej automobilky ho podľa neho nenadchla a vyslovil víziu, aby ľudia stavali vlastné a svojpomocné domy. „Stačí, aby mesto postavilo skelet a ľudia by si byty dostavali.“ Upozornil, že vzhľadom na energetickú situáciu by si mohla automobilka svoje rozhodnutie rozmyslieť a odsťahovať sa inde. „Som za povzbudenie športu v Košiciach. Chcel by som vybudovať priamo pod bytovkami malé ihriská, kde budú deti športovať,“ prezradil Džunko. Na záver dodal, že električková doprava je podľa neho zastaraný dopravný prostriedok, pretože podľa jeho slov si budovanie nových trás vyžaduje priestorovo náročné koľajnice.

zväčšiť Foto: jdž Jaroslav Dzunko kandidat na primatora Kosice Jaroslav Džunko, kandidát na primátora Košíc.

Kontrola parkovania

Už štyri volebné obdobia je Jozef Karabin starostom košickej mestskej časti Pereš, zároveň je aj mestským poslancom. Na úvod vyjadril sklamanie z vlády, ktorá podľa neho nemá riešenie pre energetickú krízu, pre obyvateľov. „Vláda nemá plán B, ale ani plán A. Nevidím žiadny spôsob šetrenia, neverím tejto vláde. Ja vo svojej mestskej časti šetrím, ako môžem.“ Ďalej kritizoval súčasného primátora Košíc, ktorý podľa jeho slov nevedel iniciovať súťaž na LED osvetlenie magistrátu, má staré školy a škôlky. „Verejné osvetlenie nám buď nesvieti, a ktoré svieti, je veľmi drahé,“ konštatoval s tým, že keď bol terajší primátor poslancom, v tejto súvislosti kritizoval vtedajšie vedenie. Parkovanie by mal podľa neho kontrolovať systém alebo aplikácia. „Mesto nemá kontrolný mechanizmus. Ten, kto nezaplatí, nedostane pokutu. Na to musí byť systém, aplikácia,“ kritizoval súčasnú parkovaciu politiku Košíc, ktorá podľa neho vôbec nefunguje. Príchod švédskej automobilky má podľa Karabina nevýhody vo forme rastu cien nehnuteľností. Myslí si, že treba rozviazať ruky investorom, aby tu mohli stavať byty pre Košičanov. Obáva sa, že investície neprídu do mesta, ale do okresu Košice-okolie. „Ak by neprišli Ukrajinci, košické gastro by krachlo,“ povedal k utečeneckej kríze. Košická futbalová aréna je podľa neho zásluha bývalého vedenia. Na záver vyzval ostatných kandidátov, aby spoločne zabehli košický polmaratón.

zväčšiť Foto: jk jozef karabin kandidat na primatora Kosice Jozef Karabin, kandidát na primátora Košíc.

Presťahujme magistrát

Miloslav Klíma kedysi pracoval ako riaditeľ marketingu na magistráte za Richarda Rašiho. Neskôr pôsobil v oblastnej organizácii cestovného ruchu Košice Turizmus – Visit Košice. V súčasnosti je výkonným riaditeľom HC Košice a kandidátom na primátora. Ceny energií považuje za likvidačné. „Verím, že sa naša vláda okrem naťahovania bude venovať aj občanom. Nutné je zastropovať ceny energií, nech naša krajina môže normálne fungovať,“ vyhlásil na úvod. Magistrát je podľa neho energeticky zle riešenou budovou, pracovníkov by presťahoval do inej energeticky efektívnej budovy. „Je to obrovský žrút energií. V lete je to skleník a v zime ‚zimák‘,“ povedal. V súvislosti s možným zatváraním škôl sa vyjadril, že je to preňho krajné riešenie. Parkovacia politika Košíc podľa jeho slov nemá systém, a preto si myslí, že mesto stráca možné príjmy. Myslí si, že ľudia štyri roky za parkovanie neplatili. „V parkovaní je chaos, musia pribudnúť parkovacie aplikácie, parkovacie automaty, a to nielen v meste, ale aj v rezidenčných zónach,“ vyhlásil Klíma. Ako uviedol, je nutné skopírovať už vymyslené systémy parkovania a ľudia to podľa neho budú musieť rešpektovať. Nevyhnutnosťou sú parkovacie domy. „Nebuďme naivní, že všetci zamestnanci švédskej automobilky budú bývať v luxusných bytoch. Skôr pôjde o ubytovne,“ vysvetlil pri téme ubytovania prichádzajúcich zamestnancov. Štadión je podľa jeho slov nutné vybudovať čo najskôr. Na záver sa potešil z nového investora, ktorý financuje košický futbal.

zväčšiť Foto: mk Miloslav Klima kandidat na primatora Kosice Miloslav Klíma, kandidát na primátora Košíc.

Chýba pridaná hodnota

Jediná žena pracuje na magistráte na ekonomickom oddelení. Právnička Monika Kováčová sa venuje daňovému a exekučnému právu. Ako uviedla, mesto neefektívne čerpá eurofondy. „Musíme využívať tieto peniaze. Ponúkajú sa nám na tanieri. Vďaka nim nemusíme zvyšovať mestské dane,“ povedala na úvod. Vďaka investícii týchto financií podľa nej mesto nebude musieť zvyšovať ceny energií. „Nie je prínosom, aby naše deti ostali doma. Celá zodpovednosť je potom prenesená na rodičov,“ upozornila pri otázke možných uhoľných prázdnin. Kováčová ďalej kritizovala súčasnú parkovaciu politiku mesta. „Je v tom veľký bordel a mišmaš. Musíme tomu dať poriadny systém a začať na tom pracovať. Na magistráte fungujú dva referáty, ale výsledky nie je vidieť,“ vyjadrila svoje znepokojenie. Príchod zahraničnej automobilky vníma pozitívne a dúfa, že z toho budú mať prínos mladí ľudia, ktorí odišli do zahraničia. „Verím, že otcovia, ktorí odchádzajú za prácou, budú môcť ostať doma.“ Dodala, že by sa mal riešiť aj nový územný plán mesta. K zvyšovaniu daní uviedla, že dane sú vysoké, ale ak by bola nejaká pridaná hodnota zo strany mesta, ľudia by nemali problém zaplatiť ich. Na tému utečeneckej krízy vyzdvihla zomknutie obyvateľov Košíc. „Podporím dostavbu košickej futbalovej arény. Vďaka tejto dostavbe náš futbal vstane z mŕtvych,“ dodala. Na záver podotkla, že je veľká škoda zbabraného električkového tendra. „Mohli sme dostať až 50 miliónov. Nech to riešia orgány v trestnom konaní.“

zväčšiť Foto: mk Monika Kovacova kandidatka na primatorku Kosice Monika Kováčová, kandidátka na primátorku Košíc.

Efektívne využitie eurofondov

Kandidátom na kreslo primátora je aj člen dozornej rady Východoslovenskej energetiky Štefan Lasky. V minulosti prevádzkoval diskotéky s nebohým expredsedom parlamentu Pavlom Paškom. Bol aj konateľom v spoločnosti Júliusa Rezeša. Ceny energií sú podľa neho celosvetový problém, ale myslí si, že primátor by sa mal sústrediť v prvom rade na Košice. „Riešenie je využiť tepláreň v Košiciach, ktorá vyrába viac ako 110 MW elektrickej energie. Budem sa snažiť, aby prešla pod správu Košíc. Vzorom by mohli byť severské krajiny. Pre finančne slabších by mesto malo vystaviť energetické šeky,“ hovorí. Ako uviedol, mesto neefektívne využíva eurofondy, ktoré sú podľa jeho slov kľúčové, lampy v meste už dávno mali byť pod fotovoltikou. Kritizoval primátora, ktorý podľa neho nevyriešil včas parkovaciu situáciu v meste, hoci mal za sebou odborníkov. „Obyvatelia sú z tejto témy unavení. Musíme s tým niečo urobiť, pretože mesto na tom stráca príjmy. Budem sa zaujímať o stratu,“ povedal s tým, že žaloby na mesto v tejto veci budú pokračovať. Švédska automobilka je podľa jeho slov vítaná investícia, a ako ďalej uviedol, mesto je vtedy úspešné, keď je vidieť žeriavy. Ubytovaciu situáciu nových zamestnancov by riešil prostredníctvom družstevných bytov podľa vzoru Prahy. „V prvom rade sa treba zamerať na vlastných občanov, až potom na Ukrajincov,“ vyhlásil k téme utečeneckej krízy. Šport podľa neho do Košíc patrí. Myslí si, že je dostatok financií na to, aby sa vybudovali viaceré športoviská.

zväčšiť Foto: šl Stefan Lasky kandidat na primatora Kosice Štefan Lasky, kandidát na primátora Košíc.

Nedostatok bytov

O post primátora chce zabojovať aj mestský poslanec a bývalý starosta košickej mestskej časti Košická Nová Ves Milan Lesňák. O primátorskú stoličku sa uchádzal aj v roku 2018. Vtedy sa spolu s ďalšími troma kandidátmi vzdal v prospech Aleny Bašistovej. „Mesto nemá čarovný prútik, aby vedelo ovplyvniť energetickú krízu. Budeme musieť vyvolať rokovania vo vláde, ale aj v Bruseli. Nemôžeme sa len tak odpojiť z európskej siete,“ upozornil. Pozornosť by podľa jeho slov venoval lipskej burze, ktorá by podľa neho prešetrovala výkyvy cien na trhu. Upozornil na energetickú náročnosť košického ‚Bieleho domu‘. Lesňák ďalej kritizoval netransparentnosť súčasného hospodárenia mesta. Investícia zahraničnej automobilky bude podľa jeho slov prínosom pre mesto. „Máme však nedostatok bytov, zlú infraštruktúru, preto mám aj obavy z príchodu investora,“ priznal. Upozornil, že do mesta by mali prísť nové investície aj cez nový IT claster v spolupráci s vysokými školami, aby si mladí ľudia našli prácu aj v Košiciach. Skonštatoval, že ak dokážeme v priebehu piatich až desiatich rokov vystavať aspoň 5-tisíc bytov, bude šťastný. „V Košiciach sa spustila vlna nevôle, ľudia spisujú petície proti všetkému. Kto chce mať prírodu, mal by sa z mesta odsťahovať na lazy,“ myslí si a na druhej strane hovorí, že ak chce mesto napredovať malo by to byť aj v harmónii s prírodou. Vyjadril nadšenie z príchodu maďarského investora do košického futbalu. „Priorita je dostať náš futbal do najvyššej súťaže,“ dodal na záver.

zväčšiť Foto: ml Milan Lesnak kandidat na primatora Kosice Milan Lesňák, kandidát na primátora Košíc.

Dane sa nesmú zvyšovať

Neurochirurg Viliam Novotný opäť kandiduje za primátora Košíc. Pred štyrmi rokmi skončil na štvrtom mieste. Bol poslancom parlamentu v rokoch 2002 až 2016 za SDKÚ-DS, ako aj poslancom Košického samosprávneho kraja. Na úvod povedal, že v meste plánuje zaviesť klimatické opatrenia pre elimináciu využívania klimatizácií. „Energetickú krízu musí riešiť vláda a pomôcť samosprávam. Mesto dokáže len v minimálnej miere ovplyvniť ceny pre Košičanov,“ vyhlásil a dodal, že mesto má množstvo budov, ktoré sú podľa neho vo veľmi zlom energetickom stave. „Mesto bude musieť riešiť novú zmluvu na energie a hľadať čo najoptimálnejšiu cenu. Nového primátora čaká obrovské šetrenie.“ Uhoľné prázdniny podľa slov Novotného nie sú dobré riešenie. Ako ďalej uviedol, súčasná parkovacia politika obrala Košičanov o veľký objem financií. Upozornil na škody, ktoré vznikli EEI, ktorú bude mesto musieť nahradiť. „Ak budem úspešný, nechám to všetko vyčísliť. Budem trvať na tom, aby sa škody zosobnili. Potrebujeme nový systém parkovania. Naši obyvatelia musia mať parkovanie lacnejšie,“ povedal. Príchod zahraničného investora podľa neho vyvolá tlak na ubytovacie kapacity. Myslí si, že mesto musí dohľadať lokality, kde sa budú budovať byty pre nových zamestnancov. Novotný poďakoval dobrovoľníkom, ktorí v rámci utečeneckej krízy podľa neho urobili kus dobrej práce. „Košice musíme vrátiť do najvyššej futbalovej súťaže,“ dodal na záver a prisľúbil, že dane v meste sa štyri roky nebudú zvyšovať.

zväčšiť Foto: vn Viliam Novotny - kandidat na primatora Kosice Viliam Novotný, kandidát na primátora Košíc.

Teplo z Ďurkova je cesta

Pokračovať vo funkcii primátora chce aj Jaroslav Polaček. V roku 2018 získal takmer 30-tisíc hlasov, čo predstavovalo 43,3 percenta. Kandidoval za koalíciu Fungujúce Košice. Ako uviedol, mesto pracuje na modernizácii energetického zaťaženia budov. Kolaps mesta pre energetickú krízu podľa neho nehrozí. „V rámci smart verejného osvetlenia čerpáme milión eur z eurofondov. Do škôl sme investovali 25 miliónov. Energiu máme nakúpenú,“ uviedol s tým, že vzdelávacie inštitúcie sa nebudú zatvárať. „Rozpočet máme nastavený tak, aby sme zvládli budúci rok,“ ubezpečil občanov a dodal, že o 15 mesiacov začína mesto budovať teplovod z Ďurkova. Cesta ku košickému akvaparku podľa jeho slov vedie cez vybudovanie teplovodu. „Teplovod je diaľnica, okolo teplovodu vznikne život,“ konštatoval. Ako ďalej uviedol, mesto bude zavádzať rezidentské parkovanie. Je schválená stratégia. „Máme softvér a hardvér. Momentálne sa zaúčame, aby boli veci dynamickejšie a výber vyšší,“ prezradil k parkovacej politike v meste. Mesto si bude nárokovať všetky peniaze, ktoré si EEI odnieslo do Bratislavy. V kontexte budovania bytov pre prichádzajúcich zamestnancov dodal, že dane sa pre obyvateľov Košíc nebudú zvyšovať. „V bytovej otázke potrebujeme zabrať, pretože dokopy k nám môže prísť až 18-tisíc pracovníkov,“ upozornil Polaček. Na záver konštatoval, že utečenecká kríza Košičanov nestála nič a všetky výdavky boli podľa jeho slov uhradil štát a že futbalová aréna bude postavená najlacnejšie zo všetkých štadiónov UEFA4.