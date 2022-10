Prieskum: V Košiciach by v septembri vyhral Polaček, v Prešove Hagyari

Súčasný primátor Košíc Jaroslav Polaček by v septembri vyhral komunálne voľby a zostal by na svojej primátorskej stoličke tohto krajského mesta aj v ďalšom volebnom období. V prípade Prešova by komunálne voľby vyhral bývalý primátor Prešova Pavel Hagyari. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.