Regionálne voľby 2022: Najväčším problémom Prešovského kraja je kanalizácia a cesty

Kandidáti na predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Ján Bync (60), manažér, nezávislý kandidát

Michal Kaliňák (42), Hlas–SD, Smer–SD, SNS, Aliancia

Milan Majerský (51), terajší župan, predseda KDH, KDH, SaS, Sme rodina, Za ľudí

Michal Biganič , (64), exprimátor Starej Ľubovne, nezávislý

Ľubomír Goliaš , Občan Národ Spravodlivosť

Filip Kuffa (35), nezaradený poslanec NR SR, podpredseda ŽIVOT NS, Život NS

Milan Mazurek (28), nezaradený poslanec NR SR, Republika

Jozef Mihalčin (63), Srdce – Slovenská národná jednota

Patrícia Reváková , Národná koalícia/Nezávislí kandidáti

, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti Ingrid Tomková (49), odborná zástupkyňa, Kotlebovci – ĽS NS

Kandidáti na primátora mesta Prešov

Zuzana Bednárová (36), manažérka IT, KDH

Martin Eštočák (33), právnik a mestský poslanec, nezávislý

František Oľha (51), riaditeľ, učiteľ, SaS, PS, Spolu, DS, Šanca, ODS, Dobrá voľba

Ján Andrejko (54), náčelník prešovskej mestskej polície, nezávislý

Patrik Benčík (47), advokát, nezávislý

Artúr Beneš (58), generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja PSK,nezávislý

Renáta Bobáková (46), manažérka, Hnutie Občan/Národ/Spra­vodlivosť

Pavel Hagyari (65), právnik a exprimátor, Starostovia a nezávislí, Sme rodina

Jozef Kubica (55), sanitár, asistent, Národná koalícia/nezávislí kandidáti

Marek Kurta (39), historik, prekladateľ, Republika

Ľuboš Micheľ (54), bývalý medzinárodný futbalový rozhodca a v súčasnosti prezident futbalového klubu, Hlas–SD

(54), bývalý medzinárodný futbalový rozhodca a v súčasnosti prezident futbalového klubu, Hlas–SD Ján Štovka (45), fotograf a pedagóg, nezávislý.

Najľudnatejší kraj bojuje aj s chudobou

Najľudnatejším krajom Slovenska je Prešovský samosprávny kraj (PSK), keďže v ňom žije viac ako 800-tisíc obyvateľov. Je aj najväčším s rozlohou takmer 9-tisíc km2 a na jeho území sa nachádza 665 miest a obcí.

Hlavný predvolebný boj sa očakáva podľa doterajších neoficiálnych prieskumov medzi terajším županom Milanom Majerským a expertom na samosprávu Michalom Kaliňákom.

Prešovský kraj má mnoho problémov či už v zdravotníctve, sociálnej oblasti, ale hlavne v doprave. V malých obciach je chudoba a hoci sú v kraji krásne zákutia, turisti sa tam nehrnú. Aj preto je veľmi dôležité dobudovanie cesty R4 medzi Slovenskom a Poľskom. Potrebné je aj cestné prepojenie Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa – Nowy Sacz – Brzesko. Budúci župan by mal zabojovať aj o čo najrýchlejšiu realizáciu medzinárodného cestného koridoru Via Carpatia.

V správe Prešovského samosprávneho kraja je 2 500 kilometrov ciest II. a III. triedy a 1 237 mostov, čo je najviac na Slovensku. Za uplynulé volebné obdobie bolo zrekonštruovaných 732 kilometrov ciest a opravených 122 mostov.

Veľkým problémom je kanalizácia. Najhoršie je na tom okres Snina, kde v roku 2021 z 32 obcí 28 nemalo kanalizáciu a 24 obcí ani len vodovod.

Obyvateľov kraja trápi aj spolužitie s rómskou komunitou a nezamestnanosť. Na území PSK žije približne 130-tisíc Rómov, čo predstavuje 15 % obyvateľov kraja a 30 % všetkých Rómov na Slovensku. Celkovo je v Prešovskom kraji bez zamestnania aktuálne deväť percent ľudí. Práca s touto komunitou bude pre samosprávu jednou z najväčších výziev. Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti je v okresoch Kežmarok, Vranov nad Topľou a Sabinov, kde je viac ako 15-percentná. Práve v týchto okresoch je podľa Atlasu rómskych komunít (2019) najväčší počet Rómov.

PSK v júli podpísal zmluvu so štátnou spoločnosťou na odpredaj 79 hektárov pozemkov pri Sabinove. Má tu vzniknúť jeden z najväčších priemyselných parkov v PSK. Podľa terajšieho župana už v októbri má predstaviť investora, ktorý príde do Prešova. Celkovo by v Prešove a v Sabinove malo podľa jeho slov vzniknúť približne 4-tisíc pracovných miest.

Podľa Transparency International Slovensko sa zvýšila aj transparentnosť župy, ktorá v roku 2020 bola v celkovom hodnotení na 6. mieste a v roku 2022 poskočila na 4. pozíciu.

O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja zabojuje až 10 kandidátov. Je medzi nimi terajší župan Milan Majerský, ale aj ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák. Títo dvaja kandidáti majú aj najväčšiu podporu viacerých politických strán. Dvaja kandidáti – Michal Biganič a Ján Bync – kandidujú ako nezávislí. Ostatných šiestich kandidátov nominovala iba jedna politická „národná“ strana: Občan Národ Spravodlivosť, Život – národná strana, Republika, Srdce – Slovenská národná jednota, Národná koalícia/nezávislí kandidáti a Kotlebovci – ĽS NS.

Až osem kandidátov na župana financuje svoju kampaň cez stranícke účty. Preto sa dajú v tomto smere porovnať iba dvaja kandidáti. Ján Bync podľa údajov Transparency International Slovensko aktualizovaných dňa 25. 9. 2022 zatiaľ do kampane investoval 140-tisíc eur a Michal Kaliňák takmer 25-tisíc eur. Celkový limit na kampaň županov je však 250-tisíc eur. Financovanie kampane cez stranícky účet môže byť podľa TIS problematické.

Poslancom sa chce v Prešovskom kraji chce stať 508 kandidátov. Takmer pätina z nich je nezávislých, ostatní zastupujú politické subjekty. Do krajského zastupiteľstva však pribudnú traja poslanci, keď sa ich počet oproti predchádzajúcim voľbám spred piatich rokov v novom volebnom období zvýši zo 62 na 65. Po jednom poslancovi pribudne v okresoch Prešov, Sabinov a Kežmarok.

Po ôsmich rokoch bude v Prešove nový primátor

Nazývajú ho Seattle či Mekka rockerov, hudobníkov a spevákov. Má však aj množstvo problémov, pred ktoré sa bude musieť čelom postaviť nový primátor.

Doterajšia primátorka Prešova Andrea Turčanová (KDH) vo svojej funkcii končí po dvoch volebných obdobiach. Už dlhšie bolo známe, že kandidovať nebude. V rozhodnutí ju utvrdila aj situácia okolo jej syna Martina, ktorý v marci tohto roka pri výmene služby zastrelil svojho kolegu. Momentálne je hospitalizovaný na psychiatrii v Plešivci. Vo väzbe už nie je, lebo podľa dostupných informácií nemal byť v čase spáchania svojho skutku pre nepríčetnosť zodpovedný za svoje konanie.

Veľa sa hovorí o odlive „mozgov“ z metropoly Šariša, hoci Prešovská univerzita vytvára dobré podmienky a vychováva kvalitných odborníkov. Z mesta však neodchádzajú len vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ale aj robotníci, keďže na západe Slovenska alebo v zahraničí dokážu lepšie zarobiť.

Vari najboľavejšia je v meste doprava. Kamióny, ktoré jazdia do Poľska a z Poľska, trápia hlavne sídlisko Sekčov. Dopravu síce odľahčil takmer osemkilometrový úsek diaľnice na trase z Bratislavy do Košíc, ale situáciu môže vyriešiť až vybudovanie R4 Prešov – severný obchvat. Prvá etapa má byť dokončená do konca júla 2023. Čo sa týka začatia prác na II. etape, aktuálne je vyhlásený termín do 25. októbra na predkladanie ponúk.

V havarijnom stave sú mosty a lávky cez Torysu. Tohto roku ich museli päť uzavrieť. Dve lávky nad železnicou úplne zrušia.

Ako každé väčšie mesto, aj Prešov má problémy s parkovaním. Na jar tam spustili nový systém rezidenčného parkovania. Ani to nebolo bezproblémové, keďže rok predtým fungovalo parkovanie cez aplikáciu, kam si motoristi nabíjali kredit. Po zmene systému sa iba ťažko domáhali svojich peňazí, ktoré im ostali na účte v aplikácii.

Problémy vidia Prešovčania aj v dostupnosti nájomných bytov. Mesto ich má v súčasnosti vo vlastníctve 524, čo je málo.

O post primátora Prešova sa v nadchádzajúcich jesenných komunálnych voľbách uchádza desať mužov a dve ženy. Siedmich kandidátov nominovali politické strany alebo koalície politických strán a hnutí. Piati kandidáti sú nezávislí.

Najväčšiu nomináciu až siedmich politických strán má výrobný riaditeľ a mestský poslanec František Oľha. Kandidatúru právnika a bývalého primátora Pavla Hagyariho podporili dve strany. Podporu KDH má mestská poslankyňa Zuzana Bednárová. Kandidátom strany Hlas-SD je projektový manažér Ľuboš Micheľ, ktorý je bývalým medzinárodným futbalovým rozhodcom a v súčasnosti prezidentom futbalového klubu. Za Národnú koalíciu/nezávislí kandidáti sa o post primátora uchádza sanitár asistent Jozef Kubica, za hnutie Republika historik a prekladateľ Marek Kurta a za Hnutie Občan/Národ/Spra­vodlivosť kandiduje manažérka Renáta Bobáková.

Piatimi nezávislými kandidátmi sú náčelník prešovskej mestskej polície Ján Andrejko, advokát Patrik Benčík, generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja PSK Artúr Benes, právnik a mestský poslanec Martin Eštočák, posledným je fotograf a pedagóg Ján Štovka.

Zaujímavý je návrat Pavla Hagyariho na primátorskú stoličku. Sedel na nej už dvakrát, v rokoch 2006 až 2014. Uchádzal sa o túto funkciu aj v ďalších dvoch voľbách, ale dvakrát prehral s terajšou primátorkou Andreou Turčanovou.

Doteraz najviac peňazí do kampane podľa Transparency International Slovensko (TIS, k 23. 9. 2022) investoval Ľ. Micheľ (takmer 69-tisíc eur), druhým v poradí je A. Benes (32-tisíc eur) a na treťom mieste je Pavel Hagyari (29-tisíc eur). Na funkciu primátora mesta, ktoré má od 60– do 120-tisíc obyvateľov, môžu kandidáti minúť maximálne 100-tisíc.

Primátor Prešova môže na základe počtu obyvateľov zarobiť 3,54-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok (1 211 eur v roku 2021), čo je v tomto prípade 4 286,94 eura. Mestské zastupiteľstvo môže tento plat zvýšiť až o 60 percent.

Väčšina kandidátov sa bude uchádzať aj o poslanecký post. Záujem neprejavili iba Ján Andrejko, Artúr Benes, Zuzana Bednárová a Renáta Bobáková. Celkovo v meste Prešov chce byť poslancom 200 obyvateľov, z ktorých si občania zvolia 31 poslancov. Najviac ich je v 1. volebnom obvode (45), z ktorých si občania vyberú sedem poslancov.