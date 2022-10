Regionálne voľby 2022: Košickému kraju by mohol pomôcť strategický investor

Dávame do pozornosti Prehľad kandidátov na županov a primátorov v ôsmich krajských mestách

O post predsedu Košického samosprávneho kraja sa uchádzajú títo kandidáti:

Erik Ňarjaš (37), poslanec NR SR, OĽaNO, Kresťanská únia, Zmena zdola, DÚ, Nova a Za ľudí

(37), poslanec NR SR, OĽaNO, Kresťanská únia, Zmena zdola, DÚ, Nova a Za ľudí Róbert Suja (46), krízový manažér, poradca, analytik Hlas–SD

(46), krízový manažér, poradca, analytik Hlas–SD Rastislav Trnka (38), terajší župan, KDH, Aliancia

(38), terajší župan, KDH, Aliancia Juraj Ďurove (73), dôchodca, Socialisti.sk

(73), dôchodca, Socialisti.sk Ivan Hriczko (42), podnikateľ, Slovenská iniciatíva menšín, Starostovia a nezávislí kandidáti

(42), podnikateľ, Slovenská iniciatíva menšín, Starostovia a nezávislí kandidáti Tomáš Janco (36), konzultant, Republika

(36), konzultant, Republika Džemal Kodrazi (58), podnikateľ, Princíp

(58), podnikateľ, Princíp Stanislav Mizík (58), poslanec NR SR, ĽS NS

(58), poslanec NR SR, ĽS NS Juraj Sinay (72), profesor TUKE, nezávislý

(72), profesor TUKE, nezávislý Monika Sofiya Soročinová (30), právnička, mediátorka, nezávislá

(30), právnička, mediátorka, nezávislá Vladislav Stanko (48), mestský a miestny poslanec, riaditeľ vzdelávacieho inštitútu, nezávislý

(48), mestský a miestny poslanec, riaditeľ vzdelávacieho inštitútu, nezávislý Viliam Zahorčák (63), primátor Michaloviec, Smer–SD, Sme rodina, SNS, Život-NS, Strana moderného Slovenska, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti

O post primátora mesta Košice sa uchádzajú títo kandidáti:

Monika Kováčová (36), právnička, zamestnankyňa vo verejnej správe, nezávislá kandidátka

(36), právnička, zamestnankyňa vo verejnej správe, nezávislá kandidátka Viliam Novotný (49), lekár, Spolu-OD, DS, Šanca, ODS

(49), lekár, Spolu-OD, DS, Šanca, ODS Jaroslav Polaček (45), terajší primátor, SaS, KDH, Sme rodina, Aliancia, NOVA, Strana rómskej koalície, Dobrá voľba a Umiernení, OĽaNO

(45), terajší primátor, SaS, KDH, Sme rodina, Aliancia, NOVA, Strana rómskej koalície, Dobrá voľba a Umiernení, OĽaNO Jaroslav Džunko (71), vynálezca, Strana moderného Slovenska

(71), vynálezca, Strana moderného Slovenska Štefan Lasky (56), manažér, nezávislý

(56), manažér, nezávislý Milan Lesňák (42), odborný poradca a mestský poslanec, Za ľudí

(42), odborný poradca a mestský poslanec, Za ľudí Jozef Karabin (43), starosta mestskej časti Pereš, nezávislý

(43), starosta mestskej časti Pereš, nezávislý Miloslav Klíma (44), výkonný riaditeľ HC Košice, nezávislý

Košický kraj má viacero boľavých miest

Predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK) sa chce stať 12 kandidátov. Do volieb idú traja koaliční kandidáti, šiestich nominovali jednotlivé politické subjekty a traja kandidujú ako nezávislí. Medzi nimi je jedna žena. V roku 2017 na funkciu župana kandidovalo 15 uchádzačov. Víťazom sa stal Rastislav Trnka.

Košický kraj má veľa boľavých miest. Patrí medzi ne aj vysoká miera nezamestnanosti, ktorá je viac ako 10-percentná. V rámci celého Slovenska však kraj ponúka najmenej pracovných príležitostí. V júni 2022 ich bolo 3 552. Situáciu by mohol zmeniť strategický investor Volvo, ktorý prichádza do priemyselného parku vo Valalikoch. Priamo má zamestnať 3 300 ľudí a ďalších viac ako 10-tisíc nových pracovných miest môže vzniknúť u jeho subdodávateľov. Úlohy z príchodu nového investora pribudnú aj župe. Musí prispôsobiť učebné odbory na svojich stredných školách a tiež poskytnúť vzdelávanie žiakom z rodín vyslaných zamestnancov.

Na východe chýbajú hlavne diaľnice a cesty 1. triedy. Slabá cestná infraštruktúra je brzdou rozvoja kraja. Okresy Spišská Nová Ves či Gelnica nemajú ani meter ciest 1. triedy. Čo sa týka diaľnice, tak na Spiši sa môžu „pochváliť“ tromi kilometrami. V roku 2021 kraj opravil vyše 115 kilometrov ciest, čo bolo takmer päťnásobne viac ako v roku 2017.

Určite bude zaujímavé sledovať, ako budú postupovať práce na čižatickom geotermálnom vrte. V hĺbke 2 700 metrov tam navŕtali geotermálnu vodu s teplotou takmer 124 stupňov. Terajší župan sľubuje výstavbu akvaparku, ale aj výstavbu geotermálnej elektrárne na výrobu elektriny a vodíka. Geotermálna voda v Čižaticiach však podľa odborníkov obsahuje aj škodlivý arzén. S tým sa bude musieť nový predseda kraja vyrovnať.

Problémy kraju môžu spôsobiť aj škrty v rozpočtoch samospráv z úrovne štátu, keďže z týchto prostriedkov sú financované služby pre seniorov, prímestská doprava či stredné školstvo.

Terajšiemu županovi Rastislavovi Trnkovi mnohí obyvatelia kraja či protikandidáti vyčítajú netransparentnosť v nakladaní s verejnými zdrojmi. Transparency International Slovensko však posunul Košický kraj z posledného ôsmeho miesta (v roku 2017) na terajšie druhé. Samospráva sa tak stala skokanom volebného obdobia.

R. Trnka bude v jesenných voľbách obhajovať post predsedu KSK. Podporu mu vyjadrili politické strany KDH a Aliancia. Hoci rokoval s viacerými stranami, žiadna iná ho nepodporila. Pred piatimi rokmi sa stal najmladším županom a veľmi tesne vyhral nad bývalým ministrom a exprimátorom Richardom Rašim (ex Smer, teraz Hlas).

Najširšiu politickú podporu majú dvaja kandidáti. Poslanec NR SR a bývalý tanečník Erik Ňarjaš a terajší dlhoročný primátor Michaloviec Viliam Zahorčák. Spomedzi ostatných kandidátov je zaujímavý bývalý prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity v Košiciach Juraj Sinay. Bol poradcom prezidenta SR pre oblasť vedy a vzdelávania, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. V súčasnosti je koordinátorom vodíkových technológii v SR. Jedinou ženou je Monika Sofiya Soročinová, ktorá sa v parlamentných voľbách 2020 chcela dostať do Národnej rady za Harabinovu stranu VLASŤ.

Iba štyria kandidáti na župana majú zriadené transparentné účty. Ostatí na financovanie využívajú stranícke účty, viacero účtov alebo účty nemajú. Do kampane zatiaľ podľa Transparency International Slovensko z 26. 9. 2022 najviac investovali R. Suja (viac ako 55-tisíc), druhý v poradí je R. Trnka (takmer 36-tisíc) a tretí je E. Ňarjaš (22-tisíc). Kandidáti na župana môžu minúť na kampaň maximálne 250-tisíc.

O post poslanca v krajskej samospráve zabojuje v októbrových voľbách 477 občanov kraja. Voliť budú v 11 volebných obvodoch. Najviac kandidátov má volebný obvod č. 5, v ktorom sú zahrnuté obce okresu Košice-okolie. Tam si zo 74 kandidátov zvolia deväť nových poslancov. Celkovo bude v krajskom zastupiteľstve zasadať 57 poslancov.

Košice majú veľa mestských častí aj problémov

Metropola východu má najviac mestských častí spomedzi všetkých samospráv na Slovensku. Preto sa dlhodobo uvažuje buď o ich redukcii, alebo o zvýšení kompetencií na lepšiu koordináciu. Znížením ich množstva by sa ušetrili milióny eur.

Starostovia veľkých MČ sa zhodujú v tom, že by síce redukovanie mohlo byť prospešné, no zároveň aj legislatívne komplikované. Preto sa skôr prikláňajú k variantu prevodu kompetencií z mesta na ne. Boli by radi, ak by Národná rada schváli zmenu zákona o meste. Aj toto bude jedna z úloh pre nového primátora.

Problémom mesta je aj nájomné bývanie. V Košiciach naposledy nájomné byty postavili pred mnohými rokmi. Mesto dnes nemá vhodné pozemky na ich výstavbu. Tak ako na celom Slovensku, musí sa aj košická radnica vyrovnať s väčším počtom bezdomovcov a neprispôsobivých občanov, ktorí sa pohybujú po Hlavnej ulici. Obyvateľov mesta však trápia hlavne ranné dopravné zápchy a významná rekonštrukcia Slaneckej cesty a mestská politika parkovania. Veľkým problémom hlavne sa sídliskách sú nevysporiadané pozemky, ale aj čerpanie eurofondov. Ľudia sa sťažujú na zastaranú mestskú hromadnú dopravu či nedokončené cyklotrasy. Hoci magistrát v lete začal s mohutnými opravami ciest a chodníkov, je to málo. Podľa primátora mesto tento rok preinvestuje z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom dodávateľských úverov desať miliónov eur do súvislých opráv, rekonštrukcií a opráv výtlkov. Celkovo pôjde o investície na viac ako 60 uliciach. V Košiciach ich je takmer tisíc.

V okolí Košíc sa nachádzajú aj dva geotermálne vrty. Jeden je v Čižaticiach a rieši ho Košický samosprávny kraj a druhý v Ďurkove. O ten sa „stará“ mesto Košice. Primátor v minulej volebnej kampani sľuboval Košičanom akvapark práve z tohto vrtu. Podmienkou však teraz je dostať horúcovodom vodu do mesta. Čo by sa mohlo stať začiatkom roka 2026.

O stoličku primátora ma záujem osem kandidátov. Je medzi nimi výkonný riaditeľ HC Košice, neurochirurg či vynálezca. Záujem má aj jeden z úradujúcich a jeden z bývalých starostov. V neposlednom rade sa pokúsi uspieť aj terajší primátor.

Iba dvaja kandidáti na primátora majú zriadené transparentné účty. Ostatí na financovanie využívajú stranícke účty, viacero účtov alebo účty nemajú. Do kampane zatiaľ podľa Transparency International Slovensko z 26. 9. 2022 najviac investoval J. Polaček (viac ako 98-tisíc), druhý v poradí je Š. Lasky (36-tisíc). Kandidát na primátora Košíc môže podľa počtu obyvateľov minúť na kampaň maximálne 250-tisíc.

O post mestského poslanca má záujem 274 Košičanov. Najviac kandidátov má volebný obvod č. 7 v mestskej časti Západ, kde si občania z 53 záujemcov zvolia sedem poslancov. Najmenej záujemcov o funkciu poslanca je vo volebnom obvode č. 4 (Luník IX), kde sú v zozname iba štyria kandidáti, z ktorých si obyvatelia zvolia jedného poslanca. Celkovo v mestskom zastupiteľstve zasadne v nasledujúcom období 41 poslancov zo 14 volebných okrskov, tak ako to bolo v minulom volebnom období.