Nastavia voliči politikom zrkadlo? Situácia praje populistom a extrémistom, tvrdí politológ

Tohtoročné spojené voľby budú výnimočné nielen v tom, že sa budú župné aj komunálne voľby konať v jeden deň. Po viacerých krízach totiž môžu vládnej koalícii nastaviť zrkadlo. Situácia i to, či spojenie zdvihne účasť, v rozhovore pre Pravdu zhodnotil politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner.

Primárnym dôvodom, prečo sa voľby spájali, bola volebná účasť. Myslíte si, že príde voliť viac ľudí?

Vzhľadom na termín konania volieb, keď budú ľudia cestovať, existuje riziko, že účasť nebude oslňujúca. Ale je nutné dodať, že komunálne voľby majú druhú najvyššiu účasť na Slovensku po parlamentných voľbách, zhruba polovica oprávnených voličov sa na nich zúčastňuje. Spojené voľby by mali teoreticky priniesť synergický efekt pre regionálne voľby, kde voličská účasť bola vždy nízka a v roku 2017 nedosiahla 30 %. Keď už si niekto dá námahu prísť do volebnej miestnosti, mal by využiť možnosť hlasovať okrem komunálnych volieb aj v regionálnych voľbách, ale asi to nebude tak, že účasť v komunálnych voľbách bude kopírovať účasť vo voľbách regionálnych. Možno očakávať, že na regionálnych voľbách sa zúčastní menej voličov ako na voľbách komunálnych.

Rizikom môže byť dvojitý nápor, no na druhej strane sú prázdniny a ľudia môžu byť odcestovaní. Aký to bude mať vplyv? Vstúpia do hry aj iné faktory?

Málo sa o tom hovorí, ale na Slovensku je pomerne dosť veľa malých obcí, kde neexistuje politická konkurencia, to znamená, že na post starostu kandiduje iba jeden kandidát, ktorému stačí jeden hlas na zvolenie, čo nie je motivačným faktorom ísť voliť. V malých obciach sa môže stať, že nebude dostatok kandidátov na posty poslancov obecného zastupiteľstva alebo kandiduje presne taký počet kandidátov, ktorí majú byť zvolení.

Účasti nemusí pomôcť ani to, že sa volí o dve hodiny menej. Voľby sa nekončia tradične o desiatej, ale už o ôsmej večer.

Kto bude chcieť voliť, bude mať informáciu o čase volieb. Kto sa o voľby nezaujíma a rozmyslí sa na poslednú chvíľu, ten môže byť prekvapený, že voľby nie sú do 22:00. Voľby sú vždy o zodpovednosti aj zo strany voličov, informácií je všade dosť.

Po minulé roky bola v župných voľbách účasť okolo 20%. V roku 2017 necelých 30%. Pokiaľ by bola účasť vyššia, dá to zvoleným županom, starostom či poslancom väčšiu legitimitu?

Samozrejme, politická legitimita je dôležitým faktorom a dáva nielen akoby silnejší mandát, ale je to aj väčší záväzok a tlak na zvolených predstaviteľov.

Určia tieto voľby trend, akým spôsobom rozmýšľajú voliči a teda ako môžu dopadnúť parlamentné voľby?

Niekedy bývajú tieto voľby aj referendom o vláde a voliči nastavujú zrkadlo aktuálnej vládnej moci, že s ňou sympatizujú alebo nesympatizujú. Avšak v komunálnych a regionálnych voľbách môžu kandidovať aj nezávislí kandidáti, ktorí bývajú v počtoch zvolených kandidátov víťazmi volieb, zároveň všade vznikajú rôzne koalície politických strán a hnutí, ktoré nekopírujú koalíciu a opozíciu v parlamente. Kandidujú dokonca aj nové miestne a regionálne politické strany. Ďalšou vecou je, že pomstiť sa vláde tým, že zvolím za starostu niekoho z iného politického tábora, no je to neschopný človek, znamená, že sa potrestám sám. Preto má komunálna a regionálna politika často menej stranícky náboj, skôr ide o riešenia praktických problémov ako sú cesty, školy, šport a podobne.

Vidíme tu spájanie Hlasu aj Smeru, ale aj Hlasu s hnutím Sme rodina. Je to pomerne zmiešané.

Áno, vždy je to miš-maš, a preto je niekedy ťažké vyhodnotiť, kto vlastne uspel. Najlepšie sa to dá zhodnotiť na zisku županov, primátorov krajských alebo okresných miest.

Majú v aktuálnej situácii šancu uspieť extrémisti, alebo skôr predpokladáte, že uspejú kandidáti súčasnej koalície, prípadne SaS?

Už sme tu mali vyjadrenia, že extrémistov porazí aj vrece zemiakov a prepočítali sme sa. S touto možnosťou treba vždy rátať. Navyše, dnes situácia na Slovensku a vo svete praje populistom či extrémistom, pretože ponúkajú rýchle „riešenia“, rozdúchavajú vášne a polarizujú spoločnosť a hľadajú nepriateľov.

Myslíte si, že na voličov bude mať vplyv aj to, že nie sú vytvorené jasné koalície, ktoré nominujú svojho kandidáta tak, ako tomu bolo po minulé roky? Každý v podstate podporuje toho svojho.

Bude to individuálne, ale čím väčšie sídlo (mesto, respektíve samosprávny kraj), tým viac bude záležať na politických koalíciách.