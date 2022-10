Vládnu už len z povinnosti. Obce, kde starostovia musia prehovárať ľudí, aby kandidovali

Zabezpečiť fungujúcu samosprávu je v niektorých obciach boj. V obci Miroľa na severovýchode Slovenska musel starosta použiť presvedčovacie techniky, aby jedného z obyvateľov nahovoril na poslaneckú kandidatúru. Chce sa vyhnúť nepríjemnostiam s doplňujúcimi voľbami. V obci Becherov zas oslovil starosta svoju niekdajšiu protikandidátku. Kto bude rozhodovať o rozvoji dediny, je preto často zrejmé už pred voľbami.

V Miroli žije 49 ľudí. Starosta Michal Kurečko má popri starostiach s fungovaním obce aj ďalšie zamestnanie, pracuje v lese. Podarilo sa nám s ním hovoriť až večer, keď obriadil statok. V komunálnych voľbách je jediným kandidátom. „Od roku 2014 som vždy kandidoval sám,“ hovorí. Prvýkrát sa o post starostu uchádzal v roku 2010.

odkaz putak-volby-kandidati Všetci kandidáti na županov a primátorov krajských miest Ako hodnotia uplynulé obdobie a čo by chceli v mestách a krajoch zmeniť? všetci kandidáti

V obecnom zastupiteľstve je päť miest. Všetci súčasní poslanci chcú vo svojej práci pokračovať aj v nasledujúcom funkčnom období. „Je to tých pár mladých, čo tu ešte ostali,“ približuje starosta. Vekový priemer obyvateľov je podľa neho nad 50 rokov, ale v uplynulých dvoch-troch rokoch sa v obci narodilo päť detí.

Po dvoch volebných obdobiach s piatimi poslaneckými kandidátmi sa vo voľbách stretne šesť záujemcov. Je to však vďaka presviedčaniu. „Tu nemá nikto záujem, niekoho musíte len nahovoriť,“ dodáva starosta. Oslovil preto ešte jedného z obyvateľov, aby si tak zabezpečili náhradníka.

Chceli sa vyhnúť situáciám, ktoré nastali v prechádzajúcich volebných obdobiach. „Počas prvého funkčného obdobia zomrela jedna poslankyňa, vtedy sme ešte mali náhradníčku. V treťom volebnom období opäť jeden z poslancov zomrel a ďalší sa vzdal funkcie. Potom sme mali dvakrát doplňujúce voľby,“ opisuje starosta. To bolo v rokoch 2019 a 2021.

„V malých obciach je nahováranie bežnou praxou. Na uvoľnený mandát nastupuje náhradník. Ak nie je, vyhlasujú sa doplňujúce voľby, čo je zbytočný problém vo fungovaní obce,“ hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger. Riešiť by sa to podľa neho dalo tak, že sa zníži počet poslancov. Ak má obec taký malý počet obyvateľov ako napríklad Miroľa a zároveň päť poslancov, tak je na zváženie, či by nestačili traja. Kurečko hovorí, že nad tým uvažovali, no nakoniec sa k tomu s poslancami nedostali.

Čítajte viac V Naháči majú "vymaľované". Obec pozná výsledky spojených volieb už dnes

V obci Becherov v Bardejovskom okrese s takmer 300 obyvateľmi sa volieb zúčastní súčasný starosta Jozef Gmiterko a päť kandidátov na poslancov, z toho štyria v súčasnosti zastávajú poslanecký post. Výsledok je preto jasný, v obci počítajú s nižšou volebnou účasťou. „Prvýkrát kandidujem sám. V roku 2010 som mal dvoch protikandidátov a neskôr jedného, toho istého,“ približuje starosta.

Na jednej poslaneckej pozícii nastane obmena. „Jeden z poslancov, ktorý je so mnou od začiatku, mi vopred oznámil, že sa potrebuje venovať niečomu inému. Bolo preto na mne, aby som niekoho zohnal. Dokonca som oslovil svoju niekdajšiu protikandidátku z mojich prvých volieb,“ dodáva Gmiterko. Už pred štyrmi rokmi podľa neho vnímali problém, že nemajú náhradníka, keďže počet kandidátov zodpovedal počtu poslancov.

O znížení počtu poslancov starosta neuvažoval, ba práve naopak. „Ak by záležalo odo mňa, tak by som chcel sedem poslancov. Niekedy je problém zísť sa v takej obci. Keď je malá, ľudia dochádzajú za prácou. Išiel by som skôr tým opačným smerom, aby sme boli uznášaniaschop­ní,“ dodal.