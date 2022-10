Na čo si dať najväčší pozor pri voľbách

„Spojené voľby spojené so špeciálnym hlasovaním sú organizačno-technickou výzvou,“ skonštatovala šéfka odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Eva Chmelová. „Najväčšou je volebná miestnosť, pretože sa v nej budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov aj komunálne voľby. Okrskové volebné komisie si s tým budú musieť poradiť tak, aby usmernili voličov nielen o správnom vyplnení hlasovacích lístkov, ale aj pri ich vkladaní do obálok a následne do hlasovacích schránok,“ hovorí.

Kvôli usmerňovaniu voličov k správnemu hlasovaniu pribudla aj nová pracovná pozícia koordinátora. Po dostavení sa pred volebnú miestnosť v príslušnom volebnom okrsku, kde je volič zapísaný, si treba pripraviť občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca. Po jeho kontrole občan prevezme hlasovacie lístky a obálky. Jednu prázdnu modrú obálku dostane s dvoma lístkami označenými modrými pruhmi – jeden pre voľbu poslancov a druhý pre predsedu samosprávneho kra­ja.

Následne okrsková volebná komisia poznačí voliča aj na zoznam pre obecné voľby a vydá druhú obálku, tentoraz bielu. S ňou občan dostane opäť dva biele hlasovacie lístky – pre obecných a mestských poslancov a druhý pre starostov a primátorov. Prevzatie všetkých hlasovacích lístkov a obálok volič potvrdí podpisom.

„Volič by si nemal zabudnúť vziať si so sebou občiansky preukaz. Následne je najpodstatnejšie správne upraviť hlasovací lístok, teda zakrúžkovať taký počet kandidátov, ako je uvedený na hlasovacom lístku. Potom už len stačí dať lístky do správnej obálky a tú do ešte do správnej schránky,“ pripomenula Eva Chmelová z odboru volieb pri otázke, na čo si dať pozor.

Komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Volebné miestnosti sa otvoria ráno o siedmej a zatvoria sa o 20. hodine večer. Výsledky župných volieb by mali byť známe ešte v sobotu večer, rovnako ako primátori Bratislavy a Košíc. Všetky definitívne výsledky z miest a obcí by mali byť zverejnené v nedeľu popoludní.