Najvyšší ústavní činitelia už odvolili, volajú všetkých k urnám

Čaputová: Samosprávy sú občanom najbližšie

Prezidentka SR Zuzana Čaputová povzbudila ľudí na účasť na sobotňajších spojených voľbách. Poukázala pritom na význam samospráv, ktorý sa prejavil aj počas pandemickej či migračnej krízy. Myslí si, že samosprávy sú občanom najbližšie. Prezidentka to uviedla po tom, ako odovzdala svoj hlas v materskej škole v Pezinku.

„Samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri riadení štátu, organizovaní vecí verejných. Som veľký fanúšik samospráv a myslím si, že ich vplyv, význam a dôležitosť sa ukázali v období posledných kríz,“ vyhlásila prezidentka. Zaslúžia si podľa nej pozornosť občanov aj politikov. Mrzí ju, že voľby sú trochu v tieni ostatných udalosti.

Pri rozhodovaní, komu odovzdať svoj hlas, má podľa nej v týchto voľbách vplyv osobné poznanie kandidátov. „To je asi najsilnejší argument, keď máme s niekým dlhodobú skúsenosť alebo sme mali možnosť pozorovať prácu toho človeka, jeho osobnú integritu, hodnoty a schopnosti. Toto boli kritéria, ktoré som najmä ja uplatnila,“ uviedla prezidentka.

To, či bol výber termínu volieb vhodný, podľa Čaputovej ukáže až účasť. „Vnímam aj vo svojom okolí, že množstvo ľudí využilo tento dátum a predĺžené voľno na odcestovanie alebo išli za rodinou v súvislosti so sviatkom, ktorý nás čaká,“ skonštatovala. V otázke, či bolo dobré voľby do orgánov samospráv miest, obcí a krajov spojiť, si chce počkať na názory odborníkov. Myslí si, že môže ísť o dobrý a efektívny krok.

Výsledky spojených volieb podľa prezidentky môžu byť istým signálom o „veľkej“ politike, zároveň by ho však nepreceňovala. „Ľudia majú viac osobných znalostí, stranícka príslušnosť môže byť vôdzkou, ale veľakrát nemusí byť tým, čo rozhoduje,“ poznamenala.

Kollár: Očakávam väčšiu účasť ako v minulosti

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) vyzval všetkých občanov, aby využili svoje právo a išli voliť. Vyhlásil to po tom, ako v sobotu ráno odovzdal svoj hlas v spojených voľbách. Kollár spolu s rodinou odvolil na Základnej škole Milana Hodžu na Škarniclovej ulici v Bratislave.

„Vyzývam všetkých ľudí, aby išli voliť. Je to ich právo. Treba si uvedomiť, že ľudia ktorí budú zvolení, aj bez ich hlasov, budú spravovať život v ich regióne, meste, obci. Takže potom sa nemôžu sťažovať,“ uviedol šéf parlamentu. Zároveň pripomenul, že voliť možno len do 20.00 h.

Hlasovanie bolo podľa neho náročnejšie, keďže si voliči v jeden deň vyberajú svojich zástupcov do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. „Asi to bude trošku komplikované pre starších ľudí, lebo je toho na jedny voľby naozaj veľa. Ja tu mám dnes takmer 85-ročnú mamu a tiež sme jej to museli pripraviť, ako sa v tom má vyznať,“ doplnil Kollár.

Očakáva veľkú volebnú účasť, väčšiu ako v minulosti. Poznamenal, že spojené hlasovanie pomôže najmä župným voľbám, na ktoré ľudia v minulosti reagovali menej. „Účasť bude vyššia a predpoklady alebo predikcie politológov alebo politických marketérov, zoskupení či kandidátov sa môžu veľmi mýliť a kopnúť. Takže bude to teraz zaujímavé,“ skonštatoval predseda NR SR.

Vie si predstaviť, že by sa v budúcnosti spojili napríklad aj prezidentské voľby s eurovoľbami. Nemyslí si však, že by to bolo šťastné. „Kampane sa prelínajú, ľudia v tom majú chaos, nikto už nevie kto, čo hlási. Myslím si, že najlepšie je, keď sú jeden rok nejaké voľby, a nie že sa to všetko sústredí v jednom supervolebnom roku,“ dodal Kollár.

Heger: Voľby sú výsadou demokracie

Sobotné spojené voľby sú rovnako dôležité ako národné voľby. Vyhlásil to predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) po tom, ako odvolil na bratislavskom gymnáziu na Bilíkovej ulici spoločne s manželkou.

„Nie sú to hocijaké funkcie. Dnešné spojené voľby rozhodnú o tom, kto bude spravovať naše obce, mestá a kraje, čiže samosprávu. A tá je nevyhnutnou súčasťou pri riadení štátu,“ povedal. Heger pripomenul, že každý má právo rozhodnúť, kto ho bude štyri roky zastupovať pri riadení orgánov verejnej správy.

Zdôraznil, že ide o významný deň. „Právo slobodne voliť je výsadou demokracie, ktorú na Slovensku už vyše 30 rokov máme,“ uviedol Heger.

Upozornil, že ľudia si volia – kto bude rozhodovať o mnohých službách pre nich. „Preto je veľmi dôležité, aby sme dnes volili a dali mandát ľuďom – čestným, pracovitým, kompetentným, ktorí nepovažujú túto funkciu za priestor na vlastné obohatenie sa, ale chápu ju ako priestor pre službu ľuďom,“ dodal premiér.