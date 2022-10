Dolná Krupá sa poistila proti omylom. V sídle Nočných vlkov volia postupne

Spojenie komunálnych a župných volieb do supervolieb nesie so sebou obavy, aby si voliči nesplietli lístky a obálky. Ľudia si tak najprv vyberajú starostu s poslancami a až potom dostanú modrú obálku s hlasovacími lístkami k župným voľbám.

V Dolnej Krupej predišli prípadným omylom a neplatným hlasom tak, že voliči si najprv odvolia v komunálnych voľbách a až následne v župných. Našlo sa však pár takých, ktorý sa do krajských volieb nezapojili

V takmer 2,5 tisícovej obci doobeda mrholilo, no ľudom pár kvapiek neprekážalo. V zoznamoch je zapísaných spolu 2016 voličov. Asi piati prišli už pred siedmou. „Boli to skôr ľudia, ktorí sa ponáhľali do práce,“ podotkol Erik Petráš, predseda okrskovej volebnej komisie číslo 2.

Starší ľudia prišli do kultúrneho strediska voliť ráno po omši, niektorí spájajú voľby s návštevou cintorína pri príležitosti Dušičiek. Predsedovia oboch okrskových komisií sa zhodli, že voliči prichádzajú v intervaloch. Najčastejšie chodia v pároch.

Oproti kultúrnemu stredisku prebiehal dopoludnia futbalový zápas, po ihrisku pobehovali mladí športovci. Komisie očakávali, že niektorí prídu odovzdať svoj hlas po jeho skončení. Zatiaľ dovnútra doliehala hudba, povzbudzovanie v sprievode bubnov či rázne pískanie rozhodcu.

Zatiaľ bez omylov

„Voliči si najprv odvolia „naše“ voľby a potom župné,“ priblížila Lesana Lehotová, predsedníčka okrskovej komisie číslo 1. Ide o opatrenie, aby predchádzali omylom. V ich okrsku dosiaľ všetci voliči hlasovali v oboch voľbách.

Vo vedľajšom okrsku číslo 2 sa však našli aj takí, ktorí župné voľby odignorovali „Boli to zatiaľ iba dvaja. Odvolili si pri bielej urne, otočili sa na päte a išli preč,“ doplnil Petráš s tým, že mali tak naponáhlo, že im ani nestihli župné voľby pripomenúť.

Komunálne voľby majú rýchlejší priebeh. Na hlasovacích lístkoch pre župné voľby je oveľa viac kandidátov, najmä na poslancov. „Veľa ľudí ich ani nepozná. Kým si prečítajú potrebné informácie, zaberie to viac času,“ zdôraznila Lehotová, ktorá bola počas minulých komunálnych volieb prvovoličkou.

Ľudia sa zvyknú pýtať najmä na maximálnych počet poslancov, ktorých môžu na hlasovacom lístku krúžkovať. No upozorňujú na to aj samotní členovia komisie. Nálada bola veselá, členovia sa núkali domácimi koláčmi. Neváhali sa zabaviť aj s deťmi, ktoré sprevádzali svojich rodičov.

Dolná Krupá nie je známa len pre kaštieľ s parkom či najväčším rozáriom. Dedina sa opakovane dostala do médií v súvislosti s areálom inseminačnej stanice prasníc, ktorý obsadil nacionalistický motorkársky klub Noční vlci. Areál už roky pripomína vojenský tábor.

V tomto roku vyvolala rozruch snaha meniť pre tento areál územný plán obce. Časť miestnych mala obavy z jeho legalizácie. To sa však podarilo zastaviť. Momentálne je okolo toho ticho a Noční vlci neboli predvolebnou témou. Voliči si vyberali spomedzi kandidátov na základe rôznych preferencií.

Oslovili témy a známe tváre

Eva (42) už bola pred príchodom do volebnej miestnosti rozhodnutá, koho bude krúžkovať. „Pre mňa bolo dôležité, aby bol medzi poslancami aj zástupca za našu časť,“ prezradila. V tomto končiacom volebnom ich záujmy nikto neobhajoval.

Eva žije v novej časti s názvom Potôčky, ktorá je od obce dosť vzdialená. „Je to asi na polceste medzi Dolnou Krupou a Trnavou,“ dodala. V lokalite je podľa jej odhadu asi 100 domov, v ktorých bývajú prevažne mladé rodiny. Chýba jej tam sľubovaná polyfunkcia či komunitný priestor s ihriskom pre deti.

Spojenie volieb do jedného termínu u Evy zafungovalo. Ako povedala, voliť síce chodieva, no nie v krajských voľbách. Necíti totiž priamy dosah župy na región. Teraz však svoj hlas odovzdala.

Na obyvateľov Potôčkov myslel aj Miroslav (33). „Nebývam tam, ale chcem, aby sa to tam rozvíjalo,“ vysvetľuje. Pri výbere kandidátov na poslancov zohrávalo úlohu najmä to, čomu sa chcú venovať. „V podstate poznám všetkých, dôležité preto boli témy a čo chcú obci priniesť. Prioritou je pre mňa školstvo,“ priblížil. Voliť chodieva pravidelne, zúčastňuje sa aj župných volieb.

Miroslav (51) vyberal spomedzi kandidátov najmä starousadlíkov. „Niektorí kandidáti sú pre mňa neznámi, preto som volil tých, čo osobne poznám,“ podotýka. Chýbala mu kontaktná kampaň najmä v prípade kandidátov, ktorí sa do obce prisťahovali.