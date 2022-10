Záujem o voľby na Luníku IX prekvapil. Prví ľudia stáli v rade už pred otvorením

Nezaujímajú ich ani krajské, celoslovenské voľby a už vôbec nie voľby zástupcov do Európskeho parlamentu. Najviac voličov, takmer 20 percent, prišlo k urnám v roku 2018 na komunálky, v ktorých si volili svojho starostu a poslancov.

V Košiciach bolo celé sobotňajšie doobedie hmlisté. Na Luníku IX však vládol až nezvyčajný ruch. „Ešte nebolo ani sedem hodín a už pred volebnou miestnosťou stáli voliči,“ hovorí podpredseda miestnej volebnej komisie Milan Balog.

Dve volebné miestnosti sú umiestnené v budove miestneho úradu. Voličov púšťajú postupne, aby ich v miestnosti nebolo veľmi veľa. Jedni vychádzajú a druhí vchádzajú. Niektorých občanov sprevádzajú zástupcovia. Je to rodinný príslušník, ktorého si volič vyberie, aby mu pomohol s označením kandidáta, ktorého si už predtým vybral.

Ak služba pri dverách zistí, že v niektorej z miestností je prázdno, vyvoláva ulice, ktoré do tej volebnej miestnosti patria. Pred dverami je pokoj, nikto sa netlačí, všetci čakajú, kým budú môcť vojsť. Vidieť aj rodiny s deťmi. „Ta mušime, aby sme še mali lepši,“ hovorí mladá mama s dieťaťom na rukách. Viac hovoriť nechce, pritisne si dieťa na rukách k sebe, počká muža s ktorým prišla a idú si po svojom.

Čítajte viac VOLEBNÝ ONLINE: NAKA vyšetruje viacero prípadov volebnej korupcie, moratórium sa možno predĺži

Marek je mladý chalan, ktorý ide voliť druhý krát. „Je to dôležité, preto som tu. Mám už vybraných svojich kandidátov na poslancov ale aj na starostu, župana a primátora.“

Podpredseda volebnej komisie očakáva, že popoludní príde ešte viac ľudí. Aj napriek tomu, že je o voľby viditeľný záujem, myslím si, že účasť aj napriek tomu nebude až taká vysoká. Veľa ľudí je totiž v zahraničí, kam chodia za prácou. Iní na sídlisku nemajú trvalý pobyt a kvôli voľbám cestovať nebudú.

Starší pán prichádza voliť aj so zástupcom. „Idzem dac hlas starostovi, budze dobre,“ pousmeje sa a odkráča do volebnej miestnosti. Jeho zástupca komisii hovorí, že chce pre otca iba volebný lístok na starostu a poslancov mestskej časti. „Nepozná ostatných a ťažko sa mu vysvetľuje, kto je župan či primátor,“ konštatuje syn. Takýto volič nie je na sídlisku ojedinelý. „Niektorí volia len v komunálnych voľbách, o krajské či primátorské voľby nemajú záujem. Je to ich rozhodnutie,“ konštatuje M. Balog.

Ostatným členovia volebných komisií trpezlivo vysvetľujú čo a ako treba urobiť. Presne im popíšu, koho na ktorom lístku volia, ukazujú, ktorý lístok do akej obálky patrí. „Vysvetľujeme im aj viackrát, že kandidáta treba zakrúžkovať a nie podčiarkovať. Potom im ukazujeme, ktorú obálku do ktorej urny majú vhodiť,“ popisuje prácu komisie jej podpredseda a dodáva, že situácia na sídlisku je od rána pokojná. „Všetko sme tu miestni a celé voľby sú v našej vlastnej réžii. Nepotrebujeme tu ani políciu. Ľudia, ktorí sem chodia vedia, že je to dôležité. Nezaznamenali sme žiadne problémy ani vonku a ani vo vnútri. Verím, že tak to bude až do večera."