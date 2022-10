VÝSLEDKOVÝ ONLINE: Slovensko rozhodlo o županoch i primátoroch

Na Slovensku sa začalo so sčítavaním výsledkov historicky prvých spojených komunálnych volieb a volieb do VÚC.

VIDEO: Volebné komisie začali so sčítavaním hlasov v spojených voľbách

21:36 V Banskobystrickom kraji je spočítaná už štvrtina hlasov. Zatiaľ suverénne vedie Ondrej Lunter, ktorý získal 43,5 percenta hlasov. Druhý je Adrian Polóny (13,27%). Účasť dosahuje 44,54 %.

21:32 Napriek už medializovaným prognózam výsledkov sa opätovne kandidujúci súčasný šéf bratislavskej samosprávy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS) predbežne neteší. „Pokorne čakáme na výsledky,“ uviedol za seba a svoj tím v úvodnom príhovore k novinárom počas volebnej noci po skončení hlasovania v sobotňajších spojených samosprávnych voľbách.

Vallo sa poďakoval všetkým, ktorí prišli voliť, mrzí ho, že mnohí museli čakať v radoch. Verí, že účasť bude napokon čo najvyššia. „Je to veľmi dôležité,“ upozornil. Zároveň sa podľa neho ukázalo, že konanie spojených volieb v tomto termíne nebolo šťastným rozhodnutím.

21:29 V Liberálnom dome SaS už predseda Bratislavského kraja Juraj Droba pripravuje pukance a otvára šampanské, hoci v kraji stále platí mortórium a Štatistický úrad tak nemôže zverejňovať žiadne výsledky.

21:22 Sčítaných je už viac ako 5 % hlasov vo voľbách predsedov VÚC. V Trenčianskom kraji zatiaľ vedie Jaroslav Baška (vyše 74 %), v Nitrianskom Tibor Csenger (32 %), v Žilinskom Erika Jurinová (takmer 34 %), v Banskobystrickom Ondrej Lunter (vyše 40 %), v Prešovskom Michal Kaliňák (42,6 %) a v Rastislav Trnka (57,5 %). Účasť predstavuje 46,25 %.

21:16 Súčasný predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský (KDH) verí, že vo voľbách uspel so svojím tímom a získal viac hlasov ako jeho protikandidáti. Uviedol to v centrále KDH v Prešove po zatvorení volebných miestností.

„Snažil som sa celú kampaň viesť fér. Už len trpezlivo čakám na výsledok, ktorý, pevne verím, bude v náš prospech, pretože nehrám len za seba, ale za celý náš tím, všetkých kandidátov na poslancov, ale aj starostov,“ skonštatoval Majerský.

Ako dodal, sledoval predvolebné prieskumy, jeden si dali spraviť aj v jeho volebnom tíme, a práve na ten sa spoliehal najviac. „Chceli sme, aby bol reálny a ukázal nám, či máme ešte v kampani zabrať. Tento prieskum ma favorizoval, preto som možno trochu pokojnejší, ale výsledky vo volebnej miestnosti môžu byť úplne iné, takže uvidíme,“ uviedol pre TASR Majerský. Dodal, že podľa informácií, ktoré majú od členov jednotlivých okrskov, bola účasť vo voľbách na úrovni okolo 50 percent.

21:07 Je známy prvý starosta, ktorý vzišiel zo spojených volieb 2022. Miroslav Goldir získal 8 z 11 možných hlasov a obhájil tak post starostu obce Príkra v okrese Svidník v Prešovskom kraji.

21:00 V Bratislavskom kraji uzavreli väčšinu volebných miestností, niektoré sa budú zatvárať postupne. Dôvodom je záujem voličov o sobotné samosprávne voľby, ktorí niekde čakali v radoch aj krátko pred plánovaným oficiálnym uzatvorením o 20.00 h.

„Bol veľký nápor pred volebnými miestnosťami, keďže sú to spojené voľby a trvá to dlhšie. V niektorých sa preto ešte volí,“ uviedli pre TASR z okresnej volebnej komisie v Senci. V obci Tomášov sa tiež volí dlhšie, a to pre ranné technické problémy. Priebeh volieb bol však pokojný, bez incidentov.

V okrese Pezinok volebné miestnosti uzavreli a začínajú so sčítavaním hlasov. Z niektorých volebných okrskov hlásia podľa okresnej volebnej komisie účasť 60 percent, inde okolo 40 percent. Volebné miestnosti uzatvorili aj v okrese Malacky, výnimkou sú Gajary. Priebeh volieb však podľa okresnej volebnej komisie nenarušil žiadny incident.

Ani v okrese Bratislava neuzavreli všetky volebné miestnosti. Volí sa napríklad v Petržalke, v Ružinove, ale aj v Rusovciach či v Starom Meste. Potvrdil to aj hovorca Starého Mesta Matej Števove. „V Starom Meste sa ešte stále volí približne v desiatich okrskoch, aby mohli odvoliť ľudia, ktorí prišli pred 20.00 h,“ uviedol pre TASR.

20:56 Štatistický úrad zverejnil prvých 53 zápisníc z volebných okrskov. Celkovo ich však je vyše 6-tisíc, sčítaných ich tak nie je ani percento a výsledky tak nie sú reprezentatívne. Účasť zatiaľ dosahuje takmer 50 percent.

20:44 Podľa exit pollu Denníka N volilo v dnešných komunálnych voľbách v Bratislave súčasného primátora Matúša Valla okolo 65 percent voličov. Ako ďalej uvádza denník, jeho protikandidáta Rudolfa Kusého podporilo necelých 30 percent voličov. Ostatní kandidáti podľa prieskumu výrazne zaostali.

20:32 Spojené voľby v Nitre mali pokojný priebeh, vážnejšie problémy jednotlivé volebné komisie nehlásili. Potvrdil to hovorca mesta Tomáš Holúbek. V priebehu dňa sa miestami tvorili dlhé rady pred volebnými miestnosťami. Napriek očakávaniam však volebná účasť nebude rekordná, domnieva sa na základe informácií z jednotlivých volebných okrskov Holúbek. „V podvečerných hodinách dosahovala účasť okolo 30 až 35 percent, určite sme mali vyššie očakávania,“ povedal.

V meste pod Zoborom bolo zriadených 71 okrskov. V zoznamoch bolo zapísaných celkovo 66 693 oprávnených voličov vrátane 4 136 prvovoličov. Špeciálna komisia navštívila deväť ľudí v domácej izolácii s ochorením COVID-19, ktorí si vyžiadali prenosnú urnu.

20:18 Aj v obci Žehra budú volebné miestnosti otvorené dlhšie. Dôvodom je vysoký záujem miestnych voličov.

20:17 Štatistický úrad dnes prvýkrát spracúva výsledky dvoch volieb zároveň, a tiež prvýkrát výlučne elektronicky. Sumarizáciu výsledkov volieb budú všetky volebné komisie povinne realizovať elektronicky, a to prostredníctvom Integrovaného volebného informačného systému (IVIS).

Ako informoval predseda Štatistického úradu SR Peter Peťko, prvýkrát budú priebežné výsledky volieb zverejňované súbežne, na samostatnej webovej doméne. Dáta plánujú aktualizovať v približne 30-minútových intervaloch. Prvé výsledky chcú sprístupniť už po potvrdení prvých zápisníc.

20:03 Na Slovensku sa o 20. hodine zatvorila väčšina volebných miestností. Otvorené zostali niektoré mieestnosti v Trnavskom i Bratislavskom kra­ji.

Voliči si vyberali starostov, primátorov, poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc si voliči volili aj starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva.

Volilo sa v 2 926 obciach, mestách a mestských častiach. V piatich z nich sa konali len krajské voľby, pretože v nich neevidujú žiadnych kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Zriadených bolo 6 010 volebných okrskov. Voliť mohlo prísť takmer 4,41 milióna ľudí.