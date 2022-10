Primátor Hattas si doprial po náročnej kampani deň voľna

Hattas sa podľa vlastných slov konečne cíti príjemne po mimoriadne tvrdej a komplikovanej kampani. „Bolo to veľmi ťažké. V rámci krajských miest sa tu kampaň viedla už začiatkom tohto roka, začalo sa to nepeknou antikampaňou, rôznymi stránkami. Bolo to veľmi náročné. Je to presný opak politiky, ktorú tu vedieme, pokory, slušnosti. Veľmi ťažko sa na to reagovalo.“

Primátor Hattas je po náročnej kampani v dobrej nálade

Nakoniec to podľa Hattasa celý tím dobre zvládol. „Boli však momenty, ktoré počas kampane veľmi zarezonovali. Keď sa antikampaň presunula z online prostredia aj do vonkajšieho prostredia. Boli to anonymné bilboardy, ktoré ma očierňovali. To bolo zlomové, keď sme si povedali, že musíme mobilizovať našu voličskú základňu a že niečo zásadné sa deje v našom meste. To zásadné bolo práve to, že zmenu, ktorú sme priniesli v roku 2018 chceli zastaviť rôzne záujmové skupiny, ktoré tu predtým požívali rôzne výhody, napríklad v rámci verejného obstarávania.“

Foto: Andrej Barát, Pravda marek hattas, stab, nitra Štáb Mareka Hattasa v Nitre.

Podľa primátora urobili maximum, čo je možné. „Dali sme zo seba všetko. Bolo to veľmi príjemné. Strávili sme dobrý čas s obyvateľmi, kampaň bola kontaktná.“

Primátor Nitry Marek Hattas sobotu trávil spoločne s manželkou a dvomi deťmi. O desiatej boli spolu odvoliť a potom sa venovali rodine.

Foto: Andrej Barát, Pravda marek hattas, nitra Marek Hattas s podporovateľmi v štábe v Nitre.

Jeho štáb je v podniku Lifehouse v centre mesta. Zišla sa tu asi stovka ľudí, podporovateľov, ďalších kandidátov, pri oznamovaní predbežných výsledkov panovala nadšená atmosféra.