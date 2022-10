Droba s prvými výsledkami rozosmial centrálu. Prekvapili ho tortou

Úradujúci župan Bratislavského kraja sa prihovoril hosťom, ktorí ho prišli podporiť do volebnej centrály v Liberálnom dome SaS. Nechce oslavovať predčasne, hoci výrazne vedie.

Po sčítaní zhruba tretiny hlasov volieb predsedov VÚC vedie Juraj Droba s 62 percentami, hlboko pod ním je kandidát Smeru Ján Mažgút s 14 percentami, na treťom mieste je Ivan Bošňák s približne 9 percentami.

Atmosféra v centrále je živá, v miestnosti vládne ruch a vrava hostí. Kandidáta liberálov z parlamentnej opozície tento rok nepodporila len pravica, ale aj progresívci PS a Team Bratislava Matúša Valla. Medzi návštevníkmi sa teda objavili napríklad Janka Bittó Cigániková, Anna Zemanová a Branislav Grohling zo SaS, Michal Truban a Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska (PS), či Matúš Vallo, ktorý si odbehol z vlastnej centrály.

„V slovenskej politike to bolo vždy tak, že sa hľadal spôsob, ako sa rozlíšiť od toho druhého, ako sa rozdeľovať. My sme si pred dvomi rokmi povedali, že máme hodnotové nastevenie podobné na 90 percent, preto začneme spolupracovať na komunálnej úrovni a uvidíme, ako to pôjde ďalej,” vyhlásil Droba s tým, že o možnej spolupráci novej progresívnej koalície v parlamentných voľbách hovoriť zatiaľ nechce.

Droba skonštatoval, že výsledky volieb zatiaľ vyzerajú byť na dobrej ceste. „Čím som starší, tým som rozvážnejší. Ja si pamätám nebohého pána Eda Kukana, pána Gábora Grendela v Starom Meste, prípady, keď stačilo pár hlasov a dopadlo to inak, ako aj u Georgea Busha v roku 2000,“ povedal Droba a rozosmial publikum. Ľudia si napriek tomu nahlas šepkali, že výsledky sú jasné.

Na záver príhovoru ho Janka Bittó Cigániková prekvapila tortou. „To ešte nie je víťazná, ale ďakovná torta. Je to dosť ťažké, bacha. Sme na teba hrdí a ďakujeme za roky dobrej práce,” povedala Cigániková.