Droba obhájil županský post: Za úspech dnešných volieb vďačím SaS

Keď Juraj Droba pred piatimi rokmi porazil favorita Milana Ftáčnika, pôsobil ako poslanec v parlamente a predvolebné prieskumy ho radili až na štvrté miesto. Voliči však napokon absolútnemu nováčikovi v samosprávnej politike dali dôveru a Droba zvíťazil. Pred týmito voľbami už prieskumom výrazne viedol, až do sčítania väčšiny hlasov však oslavovať nechcel. „Už je štatisticky nemožné, aby som nevyhral, takže ohlasujem víťazstvo. Výsledné čísla ma prekvapili,” zneli prvé slová župana pokračujúceho vo funkcii.

Ako sa cítite?

Unavený, ale spokojný.

Aj si po tomto víkende odpočiniete?

Áno. Zajtra ma ešte čaká maratón televíznych vystúpení, hneď po nich však s rodinou odchádzam do lesa.

Chystáte sa dnes večer ešte za Matúšom Vallom?

To platí, o chvíľu tam idem.

Pri minulých voľbách ste sa prebojovali z nenápadných čísel, teraz ste v prieskumoch dlhodobo viedli. Čo vás na týchto voľbách najviac prekvapilo?

Asi nič.

Na kampani, na vysledkoch?

Je to lepšie, ako som čakal. Považujem to za zhodnotenie práce celého župného tímu 240 ľudí. Chcem poďakovať svojim kolegom, päť rokov sme makali a som preto rád, že si to obyvatelia kraja aj všimli.

Nebolo to náročné, obhájiť “titul”? Pri minulých voľbách ste predsa len nemali až toľko čo stratiť…

Obhajoba je vždy ťažšia, ako vyhrať prvýkrát. V tomto úplne súhlasím.

Aké budú vaše prvé kroky?

Stretnem sa s kolegami, poďakujem im za päť rokov spolupráce. Potom si dáme symbolický prípitok a naplánujeme, čo ideme robiť ďalšie štyri roky.

Hovorili ste, že predstavíte takzvané programové vyhlásenie župy. Čo v ňom bude?

Príde v januári a podobne, ako to robí vláda, ponúknem ho na záväzný podpis poslancom v zastupiteľstve. Aj keď sa niektorým možno nebude páčiť. Plán bude zohľadňovať strategické oblasti: školstvo, dopravu, zdravotníctvo, sociálne služby, kultúru.

Budete vo svojej práci niečo meniť oproti tomu, ako ste úradovali doteraz?

K pár zmenám určite dôjde. Povieme si, čo sa dá robiť inak, čo sa dá robiť lepšie. Mám však silný tím a rátam s ním naďalej. Zjavne, podľa dnešného výsledku, ten kraj fungoval veľmi dobre, takže až tak veľa tých zmien potrebných nebude.

Máte už aj nejaké konkrétnosti?

Ešte je len päť minút, odkedy som sa dozvedel volebný výsledok. Takto ďaleko som sa zatiaľ nedostal.

SaS od leta v preferenciách klesá, odišli z vlády, no v spojených voľbách majú jej kandidáti, napríklad konkrétne vy, úspechy a silnú voličskú podporu. Ako si to vysvetľujete?

Myslím, že úspechu dnešných volieb vo veľkej miere vďačím SaS. Avšak tým, že som vedel byť županom pre všetkých obyvateľov, nielen pre SaSkárov, volili ma napokon aj voliči iných strán.

Myslíte, že Vaše víťazstvo môže pád preferencií liberálov zvrátiť?

Posledné prieskumy, ktoré som videl, ukazovali, že SaS sa stabilizovala, bolo to 10 aj niečo percent. Takže si nemyslím, že SaSka bude ďalej padať. Ak som k tomu prispel aj ja, samozrejme, teším sa, vždy budem hrdo nosiť tričko SaS. Ja sám som členom strany, myslí, že je to dobrá strana, ktorá patrí na slovenské politické nebo.

Ale platí, že do najbližších parlamentných volieb tričko neoblečiete?

Ako vždy, pomôžem strane, budem férovo vopred hovoriť, že nenastúpim do parlamentu, ale ak niekto oceňuje moju prácu pre bratislavský samosprávny kraj a bude chcieť dať hlas či už SaSke, alebo mne, budem určite rád.

V tohtoročných voľbách získal Juraj Droba s oficiálnou podporou SaS, Progresívneho Slovenska a strany Team Vallo vyše 63 percent hlasov. Na druhom mieste sa umiestnil Ján Mažgút s približne 13 percentami hlasov, na treťom Ivan Bošňák s necelými 9 percentami, na štvrtom Dušan Velič s 8 percentami, zvyšní kandidáti získali 2 a menej percent hlasov.

V roku 2017 Droba, ktorého v župných voľbách podporovali strany SaS, OĽaNO, NOVA, SMK, OKS a Zmena zdola, presvedčil 20,42 percenta, čiže v absolútnom čísle takmer 37-tisíc oprávnených voličov. Druhý kandidát na župana, Milan Ftáčnik, dostal iba 17,53 percenta hlasov a predbehol ho dokonca aj nezávislý Rudolf Kusý, starosta bratislavského Nového Mesta, ktorý získal 18,55 percenta voličov. Doslova volebný debakel utrpel piaty v poradí, dvojnásobný župan Pavol Frešo. Tomu dôveru vyslovilo len 10,88 percenta občanov.