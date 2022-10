Becík porazil rekordéra Belicu, ako prvé spraví audit

Čo bolo hlavným dôvodom, že ste vyhrali?

Ľudia sú presvedčení, že je nevyhnutná zmena. Je dôležité, aby si ľudia uvedomili, a aj si to uvedomili, že kraj dlhé roky stagnoval. Dnes je pripravený aj pod mojim vedením rozvíjať sa v prospech naších ľudí.

Ľudia v Nitrianskom kraji podľa Becíka potrebovali zmenu

Čo urobíte ako prvé?

Určite si urobím audit v jednotlivých odvetviach.

Čo považujete za najpálčivejšie problémy?

Dnes trápili ľudí najmä komunikácie, cesty, mosty, že sa nerozvíjal kraj, že sa neinvestovalo. A to bolo vytknuté veľakrát.

Máte pocit, že kraj stagnoval ako celok alebo boli iba niektoré regióny zanedbané?

Musím povedať, že kraj bol ako celok dlhodobo nerozvíjaný. Stačí, keď sa pozriete na moju obec. Ako som vedel moju obec rozvíjať, akým spôsobom sme napredovali, akým spôsobom sme čerpali eurofondy. A to bude pre mňa naozaj priorita, aby sme takýmto spôsobom pomáhali všetkým naším starostom a primátorom v našom kraji. Aby všetci ľudia a hlavne podnikatelia, ktorí sú tam, vedeli čerpať eurofondy. Som pripravený otvoriť v každom jednom meste kamennú kanceláriu, kde bude naslovovzatý odborník a bude pomáhať naším starostom ale aj podnikateľom a takýmto spôsobom bude nepriamo podporovať aj rozvoj nášho kraja ako aj zamestnanosť.

Po dvadsiatich rokoch bude mať kraj nového župana, budete len druhý v poradí. Je to výzva?

Určite je to pre mňa výzva, ale beriem to maximálne s pokorou. A ako som povedal, som pripravený od prvého momentu sa naštartovať. Mám veľké skúsenosti vo vedení samosprávy, takže si určite poradím.

Vnímate to ako cestu do veľkej politiky? Budete potom kandidovať do parlamentu?

Nerozdeľujme komunálnu politiku od vrcholovej politiky. Dnes sme pripravení pracovať pre ľudí a ja som človek, ktorý dokáže pomôcť.

Kandidovali ste aj na starostu Dvorov nad Žitavou. Prečo ste kandidovali na obe miesta?

Ešte nie sú výsledky, či som vyhral. Vzhľadom na tom, že som tam mal nejakých protikandidátov, si na tie výsledky určite počkám. Viete, keď sú ľudia spokojní s vašou prácou, povedia si, že by boli radi, keby som tam zostal. Budem to musieť asi svojim obyvateľom vysvetliť a oni to pochopia.