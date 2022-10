Jaroslav Baška: Je to veľká vec, dokončiť projekty za 130 miliónov

"Prečo by som mal riešiť kauzy a škandály? Župan je tu na to, aby kraj rozvíjal," hovorí staronový trenčiansky župan Jaroslav Baška. Vo funkcii nadviaže na doterajších deväť rokov.

Prieskumy o vás hovorili ako jasnom favoritovi s takmer 75 percentami hlasov? Čo ste si vtedy pomysleli?

Neveril som tomu. Prieskumy sú len prieskumy. Som preto rád, že dnes to obyvatelia Trenčianskeho kraja potvrdili. Je to výsledok nielen mojej päťročnej práce, ale aj mojich ľudí – zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja a ďalších inštitúcií. Som veľmi rád, že títo ľudia stoja za nami a že môžeme ísť ďalej.

V roku 2017 vám na víťazstvo stačilo bezmála 50 percent, súčasné výsledky sa ťahajú takmer k 70-tim percentám. Vnímate to ako rastúcu popularitu? Čím si ju vysvetľujete?

Je za tým ťažká práca, ktorú sme urobili pre obyvateľov Trenčianskeho kraja za uplynulých päť rokov. Bola to namáhavá dennodenná robota. Som rád, že to ľudia ocenili. Veľmi si to vážim. Najbližší rok nás čaká veľmi veľa práce, aby sme mohli dokončiť projekty za približne 130 miliónov eur. Je to veľká vec.

Môže to byť aj tým, že ste počas uplynulých piatich rokov nemuseli riešiť nejaké závažné kauzy či škandály?

Prečo by som mal riešiť kauzy a škandály. Župan je tu na to, aby kraj rozvíjal. V Trenčianskom kraji sme slušní ľudia a takto tu žijeme.

Ako vám pomohol rok naviac, ktorý ste získali vďaka spojeniu župných a komunálnych volieb do jedného termínu?

Za štyri roky nestihnete urobiť všetko čo chcete, možno ani za osem. Aj ten rok určite pomohol. Veľa projektov sme rozbehli aj dokončili. Mnoho projektov ešte musíme dotiahnuť. Keď budem županom ďalšie štyri roky, dokopy 13 rokov, tú robotu už bude naozaj vidieť.

Na čo sa chcete zamerať v nadchádzajúcom volebnom období?

Máme rozbehnuté projekty za 124 miliónov eur z eurofondov. Toto chceme urobiť do konca budúceho roka. Sú to najmä cesty druhej triedy, školy a sociálne veci. Do našej považskobystrickej nemocnice chceme kúpiť novú magnetickú rezonanciu, postaviť most v Ilave a tiež dobudovať regionálnu hokejovú halu v Trenčíne.