Jozef Viskupič: Pri samochvále strácam pôdu pod nohami

Čo znamená vaše víťazstvo pre obyvateľov Trnavského kraja?

Môžeme pokračovať v začatej práci. Začatá práca znamená, že veľa vecí nie je možné dokončiť v jednom volebnom období, ale až v ďalšom. Celý čas sme to aj komunikovali. Verím, že to obrovské množstvo projektov, ktoré sú nachystané sa podarí dotiahnuť do ďalšieho volebného obdobia.

Čomu sa budete venovať ako prvému?

Poviem tri veci: zdravotníctvo, školstvo, ktoré chcem vyhlásiť za županskú tému a tretia je sociálna oblasť. Veľmi sa teším na výstavbu nových zariadení sociálnych služieb, ktoré môžu byť v poľudštenej takzvanej deinštituciona­lizovanej podobe. Jasné, že potrebujeme pohynúť s infraštruktúrou, čiže cyklotrasy a oprava ciest. Jednou z najväčších výziev je otvorenie hlohoveckého mosta.

Chcete byť stále na čele SK8?

Nechcem predbiehať. Osobne očakávam minimálne volebný súboj županov zo stredoslovenského regiónu, keďže ide o volenú funkciu na dva a pol roka.

V tomto funkčnom období ste mali "bonusový“ rok navyše. V čom vám to pomohlo?

Rozprával som sa s primátorom partnerského mesta Vrbového. Oni majú 7-ročné funkčné obdobie. Pomohlo to najmä v tom, že niektoré projekty, ktoré sa robili na zelenej lúke, sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Spomeniem napríklad letnú čitáreň v trnavskej knižnici.

Počas čakania na výsledky ste boli nervóznejší teraz alebo v roku 2017?

Nemám jednu dobrú politickú vlastnosť. Pri samochvále strácam takpovediac pôdu pod nohami. Mal som obhajovať, čo sme dokázali spolu s tímom župných poslancov, riaditeľov a riaditeliek a celým úradom. Bolo to treba reálne opísať. Teraz som bol nervóznejší, či si to množstvo mravenčej práce voliči a voličky všimnú.

Jeden z vašich protikandidátov tvrdil, že ho podporuje asi stovka starostov a primátorov, pretože s vami nebola dobrá komunikácia. Budete sa snažiť naštartovať vzájomné vzťahy?

Nikdy to nebolo celkom tak, ako to bolo prezentované. Myslím si, že sa 2. novembra dostaneme do normálnych koľají a nie kampaňových. Ťažko sa proti tomu bojuje, ak vás niekto osočí z toho, že ste s niekým nekomunikovali. Hneď prvé kroky budú viesť za starostami a starostkami bez rozdielu politického trička. Chcel by som zdvihnúť z prachu M17. Máme tu 17 miest a chcem, aby sme sa stretávali.