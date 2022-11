POVOLEBNÝ ONLINE: Hlas sa považuje za víťaza volieb. Najviac bodovali nezávislí kandidáti

odkaz putak-volby-hladat Kto vyhral voľby vo vašom meste, vo vašej obci? Jednoducho a rýchlo si vyhľadajte kto je u vás novým primátorom či starostom. vyhľadať obec

19:20 Kandidát na bratislavského primátora Rudolf Kusý sa po neúspešnom výsledku volieb poďakoval na sociálnej sieti voličom. Výsledky zatiaľ viac nekomentoval.

Post primátora Bratislavy obhájil Matúš Vallo so ziskom 86 981 hlasov, teda 60,20 percenta. Nasledoval Kusý, ktorý získal 40 063 hlasov, čo predstavuje 27,72 percenta.

18:00 Voličstvo neexperimentovalo, stavilo na istotu, povedal politológ Michal Cirner z Inštitútu politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. „Toto boli voľby kontinuity a spokojnosti voličov s výkonom volených predstaviteľov samosprávy," dodal politológ. Zmeny podľa neho nastali len tam, kde aktuálni predsedovia nekandidovali, no vo väčších mestách či v krajoch je podľa neho výnimiek málo. Prístup k novým kandidátom označil za konzervatívny a voľby sa podľa neho vyznačovali racionálnym uvážením.

Dominanciu nezávislých kandidátov označil za neprekvapivú, je to dlhodobý trend. Voličstvo podľa neho vníma komunálnu politiku menej stranícky a k politickým subjektom prejavuje nedôveru. Cirner sa vyjadril, že zo strán si svoje pozície zachovalo KDH, prekvapivé výsledky dosiahla Aliancia, no aj Hlasu sa podarilo etablovať, keďže došlo k prerozdeleniu hlasov pre kandidujúcich tejto strany a Smeru. „Poslanci parlamentu väčšinou pohoreli, a to bolo asi to referendum o vláde alebo o tom, čo si voliči myslia o výkonnosti parlamentu. Pre politikov na národnej úrovni je to zdvihnutý varovný prst," povedal.

Prekvapivý výsledok bol podľa Cirnera v Nitrianskom samosprávnom kraji. Belicu veľmi tesne porazil Becík, a teda išlo o boj medzi kandidátmi strán Smer a Hlas. Podľa Cirnera to svedčí o pokračujúcom odpútavaní sa Hlasu od strany, z ktorej vzišiel. „Voľby v Prešove boli tiež zaujímavé, na pána Oľhu by som si nevsadil oproti v prieskumoch favorizovanému exprimátorovi Hagyarimu. Prešov vždy vie prekvapiť," uzavrel politológ.

17:52 Funkciu primátora Liptovského Mikuláša obhájil Ján Blcháč. Úradujúci primátor vyhral nad protikandidátom Jánom Lacom s tesným náskokom 57 hlasov.

17:15 V spojených voľbách získala strana Hlas 267 primátorov a starostov a tiež 2068 poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, čím sa stáva víťazom volieb, informoval o tom predseda strany Peter Pellegrini. „Hlas ako nová politická strana, ktorá je na politickej scéne len dva roky, prešla včera prvou ostrou skúškou, pretože to boli prvé riadne voľby, keď sa ukázalo, akým spôsobom dokážu naše štruktúry zabojovať o priazeň voličov v jednotlivých regiónoch, mestách a obciach," uviedol predseda strany Hlas.

„Som hrdý, že môžem vyhlásiť, že keď ide o primátorov a starostov, tak Hlas ich získal 267, čo po nezávislých starostoch a primátoroch robí zo strany Hlas víťaza týchto volieb s najväčším počtom získaných starostov a primátorov volených pod politickou značkou," povedal Pellegrini s tým, že ak k tomu pripočíta ešte ďalšie koalície, v ktorých Hlas podporoval primátorov a starostov, je možné k tomu pripočítať ďalších 375 starostov a primátorov. „Spolu teda dnes na čele slovenských obcí a miest stojí 642 nominantov Hlasu. V ich mene môžem všetkým občanov týchto miest a obcí prisľúbiť, že ich dôveru nesklamú," dodal Pellegrini.

Hlas podporil aj veľké množstvo nezávislých kandidátov. „Som rád, že v prípade župy sme boli tiež veľmi úspešní. Teším sa z víťazstva nitrianskeho župana Branislava Becíka, ale som veľmi rád, že sme vyjadrili podporu ďalším trom úspešným kandidátom na župana, ktorí sa nimi aj stali. V Banskej Bystrici sme podporili Ondreja Luntera, v Trenčíne Jaroslava Baška a v Bratislave Juraja Drobu. Ak hovoríme o poslancoch, 2068 poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev nás radí k top politickým stranám, ktoré majú najvyšší počet mandátov," informoval predseda Hlasu.

„Strana Hlas ukázala svoj koaličný potenciál, čo bol jeden zo zásadných cieľov. Otvorili sme dvere mladým ľuďom, takým, ktorí pred tým v politike nepôsobili. Je pre nás nesmierne dôležité, aby sme dávali priestor novým politickým tváram, pretože politika sa bulvarizuje, je to o urážkach, nenávisti a mnohých šikovných ľudí to odradzuje. Preto musíme aj my pracovať na tom, aby títo ľudia nerezignovali na to, čo sa deje v ich okolí," uzavrel Pellegrini.

16:55 Tieto voľby nebudú výrazným zrkadlom parlamentných volieb, myslí si politológ Jozef Lenč. „Je možné vidieť na niektorých príkladoch, že sa nám formujú určité bloky, ktoré boli spomínané alebo sa narúšajú niektoré predstavy, o ktorých sa hovorilo. To, že napríklad vyhral Jaroslav Baška s podporou strany Smer a Hlas neznamená, že tieto dve strany budú spolupracovať. Videli sme omnoho viac prípadov, keď či už Hlas porazil Smer, alebo naopak. Taktiež sme mohli vidieť, že Smer sa snažil neúspešne presvedčiť Hlas, aby stiahol v niektorých prípadoch svojich kandidátov. Toto je jedným z prvkov,o ktorom sa predpokladá, že by mohol ovplyvniť parlamentné voľby. Mohli sme tiež vidieť to, že niektorí kandidáti, ktorí reprezentujú vládnu koalíciu, poďakovali Hlasu alebo mali podporu Hlasu, takže z tohto hľadiska tieto tendencie možno závažia alebo sa výraznejšie prejavia v parlamentných voľbách," uviedol Lenč.

16:45 Veľké prekvapenia v spojených komunálnych voľbách a voľbách do samosprávnych krajov neboli. Ukázala sa relatívne slabá pozícia OĽANO či úspech mimoparlamentného Hlasu. Smer nemá dôvod na optimizmus, skonštatoval politológ Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied.

16:00 Spojenie komunálnych a krajských volieb malo pozitívne účinky, pomohlo najmä účasti vo voľbách do VÚC, myslí si politologička Darina Malová z Univerzity Komenského v Bratislave. Mierny pokles v účasti vo voľbách do orgánov miest a obcí podľa nej ovplyvnil termín volieb počas jesenných prázdnin. Prejavilo sa to najmä v hlavnom meste.

Z výsledkov regionálnych volieb nemožno predpovedať volebné rozhodnutia v celoštátnych voľbách, skonštatovala pre TASR politologička. Vyplýva to podľa nej z inej logiky týchto volieb. „Zdá sa, že najdôležitejšou črtou všetkých kandidátov je nehlásiť sa ku konkrétnej politickej strane. Ak využiť ich podporu, tak zväčša širokej koalície, a v prípade kandidátov, ktorí boli stranícki vyprofilovaní,“ poznamenala.

VIDEO: Lunterovi v Banskej Bystrici blahoželal aj Pellegrini

Prostredníctvom regionálnych a miestnych volieb podľa Malovej voliči často odkazujú centrálnej vláde, čo si myslia o jej politike. Ako podotkla, predsedovia krajov za hnutie OĽANO síce obhájili svoje posty, no obaja sa snažili zachovať si autonómiu, pokiaľ ide o príslušnosť k hnutiu. Napríklad šéf Trnavského kraja Jozef Viskupič otvorene kritizoval niektoré kroky šéfa OĽANO a ministra financií Igora Matoviča. Predsedníčka Žilinského kraja Erika Jurinová sa radšej stretávala s premiérom Eduardom Hegerom ako s Matovičom.

Odkazom voličov je podľa Malovej aj fakt, že mnohí kandidujúci poslanci parlamentu v spojených voľbách neuspeli. Vidí za tým napríklad to, že občanom sa nepáčia hádky politikov na parlamentnej úrovni. Rovnako sa im v dobe ekonomickej krízy nemusela pozdávať predstava, že by kandidáti brali dva poslanecké platy. Ako príklad uviedla mesto Hlohovec, kde vyzývateľ doterajšieho primátora Miroslava Kollára, ktorý je nezaradeným poslancom Národnej rady SR, v kampani často opakoval, že mesto je polarizované, že treba, aby sa nový primátor na sto percent venoval mestu, čím naznačoval, že Kollár ako poslanec nemal na to dostatočnú kapacitu.

Za jednoznačnými víťazstvami Matúša Valla v Bratislave a Juraja Drobu na čele Bratislavského samosprávneho kraja vidí predovšetkým väčšinové stredopravé naladenie voličov v Bratislave, spojené s moderným progresívnym myslením, typickým najmä pre mladšie generácie. Zavážilo aj to, že obaja v predchádzajúcom volebnom období ukázali svoju kompetentnosť, myslí si. Hoci sa im nevyhýbali spory, ani jeden sa podľa nej nespreneveril tomu, k čomu sa prihlásili, transparentnému a odbornému riadeniu mesta a kraja. Aj kampaň protikandidátov podľa politologičky naznačovala, že nepredpokladajú úspech.

15:50 Novým primátorom Čadce sa stal Matej Šimášek (Hlas), ktorého v sobotňajších komunálnych voľbách podporilo 3962 voličov. Primátorom Kysuckého Nového Mesta zostáva Marián Mihalda (NEKA). Zvíťazil so ziskom 4 529 hlasov. Primátor Žiliny Peter Fiabáne (NEKA) povedie mesto aj v ďalšom volebnom období. Zvíťazil so ziskom 11 654 hlasov. V Bytči obhájil post primátora Miroslav Minárčik (Hlas) so ziskom 2 182 hlasov.

15:40 V obci Točnica v okrese Lučenec sa budú musieť konať i doplňujúce voľby, súboj o funkciu starostu sa totiž skončil remízou. Dvojica najúspešnejších kandidátov získala zhodne po 65 hlasov. Rovnaký počet hlasov získali nezávislí kandidáti na starostu Lívia Bračoková a Peter Šarkan.

15:35 Sobotné komunálne voľby neboli platné v obci Krušovce (okres Topoľčany) z dôvodu pochybnosti o zápisnici, informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra Zuzana Eliášová. Voľby sa tam preto budú opakovať.

„Do 30 dní je povinnosť voľby v tejto obci vyhlásiť a následne do 180 dní od vyhlásenia je povinnosť stanoviť termín na realizáciu volieb v tejto obci,“ ozrejmila Eliášová.

15:25 Spojenie komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov (VÚC) neprinieslo úsporu výdavkov. Myslí si to šéfka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová. Polícia spojenie volieb víta.

„Nemyslím si, že možno hovoriť o nejakej úspore finančných prostriedkov,“ povedala na nedeľnej tlačovej konferencii Chmelová. Odôvodňuje to aj výdavkami v súvislosti so špeciálnym spôsobom hlasovania a tiež odmenami členom okrskových volebných komisií. „Odmena členov okrskových volebných komisií tvorila dvojnásobok odmeny, ako tomu bolo pri obyčajných voľbách,“ pripomenula s tým, že pokiaľ ide o celkový rozpočet na voľby, skutočné čerpanie budú vedieť až po vyúčtovaní volieb.

Úsporu z hľadiska polície vidí viceprezident Policajného zboru Damián Imre. Nepriame výdavky spojené s organizáciou volieb sú podľa neho obrovské. V súvislosti s voľbami nasadili vyše 4000 policajtov a nasadiť ich dvakrát podľa neho „niečo stojí“. Za problematické považuje aj to, že počty ľudí v polícii sa zredukovali.

14:50 Na poste primátora Trebišova bude v ďalšom období pokračovať Marek Čižmár. Vo voľbách kandidoval ako nezávislý, pričom nemal žiadneho protikandidáta. Získal 3934 hlasov, teda 100 percent.

14:48 Menšie hornonitrianske mestá Bojnice a Nováky povedú nasledujúce štyri roky noví primátori. Naopak, k zmene na primátorskej stoličke nedôjde v Handlovej.

Handlová – Silvia Grúberová (30,12 %)

Bojnice – Ladislav Smatana (68,29 %)

Nováky – Branislav Adamec (46,07 %)

14:45 V spojených voľbách využila volebné právo štvorica väznených. Možnosť voliť malo sedem odsúdených a dvaja obvinení, nachádzajúci sa vo väzbe, informovala Anna Ragasová z úseku koordinácie a styku s verejnosťou Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).

Obe osoby vo výkone väzby volebné právo nevyužili. „Z odsúdených osôb štyri využili svoje právo voliť do orgánov samosprávy obcí a dve z nich aj do orgánov samosprávnych krajov,“ priblížila Ragasová.

14:34 V okresnom meste Lučenec a ani vo Fiľakove sa vedenie mesta nemení. Doterajšia primátorka Lučenca Alexandra Pivková (Za ľudí, SaS, NOVA, Sme rodina, Aliancia) získala 42,16 %. Primátor Fiľakova Attila Agócs (Aliancia) získal takmer 80 percent hlasov.

14:20 Už ma prestáva baviť vyplakávanie a osočovanie od Smeru, povedal Pellegrini (Hlas) v TV Markíza. „Mali svoju kampaň, my svoju, ja som spokojný a som veľmi rád, že po nezávislých kandidátoch patríme k najúspešnejšej strane. Pre mňa je to obrovské zadosťučineni­e,“ dodal.

13:55 Máme rozbehnutých viacero veľkých projektov, nové začínať nebudeme. Parkovaciu politiku budeme vylepšovať, povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo v RTVS.

13:54 V meste Sobrance dôjde k výmene na poste primátora. Vo voľbách uspel nezávislý kandidát Ján Sklár, ktorý získal 45,73 percenta hlasov.

13:40 Ak raz odtiaľto ako primátor odídem, tak mesto bude pripravené na rozvoj bez ohľadu na to, kto príde po mne, hovorí znovuzvolený trenčiansky primátor Richard Rybníček.

13:49 Primátor Gelnice Dušan Tomaško (nezávislý) obhájil svoj post. Získal 1845 hlasov, čo predstavuje takmer 91,4 percenta hlasov.

13:44 Doterajší primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal mesto povedie aj nasledujúce štyri roky. Vo voľbách získal 81,93 percenta hlasov. V Kremnici dôjde na primátorskom poste k zmene, víťazom sa stal Martin Novodomec (KDH), ktorý získal 43,68 percenta hlasov.

13:36 V Michalovciach bude novým primátorom Miroslav Dufinec, ktorý kandidoval za koalíciu Smer, Sme rodina, SNS a Strana moderného Slovenska. Doterajší zástupca primátora získal vo voľbách 43,47 percenta hlasov.

13:28 Primátor Veľkého Krtíša Dalibor Surkoš obhájil svoj post a na ďalšie štyri roky sa opäť stane hlavou mesta. Získal 1 706 platných hlasov, čo je 56,92 percenta.

13:25 Nový nitriansky župan Becík v RTVS: Nitriansky kraj sa nerozvíjal tak, ako si ľudia predstavovali. Župan musí ísť aj nad rámec svojich kompetencií.

13:17 Primátor horehronskej metropoly Tomáš Abel obhájil svoj post a na ďalšie štyri roky sa opäť stane hlavou mesta Brezno. Získal 5336 platných hlasov, čo je 82,9 percenta.

13:15 Voľby sa budú musieť opakovať v 47 obciach. Dôvody sú najmä tie, že v niektorých sa nevykonali vôbec. V nedeľu to uviedla šéfka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová.

13:10 Za 5 rokov sme urobili rekordný počet projektov a dobrých vecí pre Bratislavský kraj. Absolútna priorita je školstvo a starostlivosť o dôchodcov. Budeme pokračovať aj v práci na doprave, povedal v RTVS Juraj Droba.

13:08 „Ukázalo sa, že dôvera v regionálnych politikov je mimoriadne vysoká,“ uviedol politológ Jozef Lenč v RTVS.

12:59 Výsledky volieb ukázali, ako ľudia dôverujú úradujúcim politikom, povedal v RTVS predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. „Budeme musieť debatovať o reformách, ale teraz budú samosprávam chýbať stámilióny eur. To musí byť priorita teraz,“ dodal.

12:47 OĽaNO sa nikdy neprofilovalo ako strana, ktoré má silné regionálne štruktúry, povedal Milan Vetrák v RTVS. Podľa Petra Cmoreja (SaS) sa Matovič na samosprávach rozhodol robiť predvolebnú kampaň a teraz mu to voliči spočítali.

12:45 Polícia v súvislosti so spojenými voľbami zaznamenala doposiaľ 231 podnetov. „Nie je to finálne číslo, podnety stále prichádzajú,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Damián Imre. Podaných bolo podľa jeho slov 60 trestných oznámení, pričom v 25 prípadoch sa začalo trestné stíhanie.

12:40 Komunálna a regionálna politika tvorí jednu z najdôležitejších častí štátu, pretože je najbližšie k ľuďom a napĺňa požiadavky občanov. Zdôraznil to predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Pogratuloval zvoleným predsedom krajov, starostom, primátorom a poslancom zastupiteľstiev. Poďakoval sa aj občanom, ktorí sa na voľbách zúčastnili.

12:35 Primátorom Zvolena pre ďalšie štyri roky bude Vladimír Maňka (NEKA).

Zvolen – Vladimír Maňka (59,43 %)

Krupina – Radoslav Vazan (52,61 %)

Banská Štiavnica – Nadežda Babiaková (56,11 %)

Žarnovica – Alena Kazimírová (52,72 %)

Nová Baňa – Branislav Jaďuď (58,89 %)

Poltár – Peter Sitor (65,39 %)

Sliač – Ľubica Balgová (41,09 %)

Dudince – Dušan Strieborný (100 %)

12:24 Zo 40-členného poslaneckého zboru Trnavského samosprávneho kraja bude päť žien. Dve zvolili voliči v obvode Skalica, po jednej v obvode Piešťany, Senica a Trnava, zvyšné tri obvody budú reprezentovať výhradne muži. Napriek tomuto počtu je to v porovnaní s doterajším poslaneckým zborom nárast o dve ženy v poslaneckých laviciach Trnavského kraja.

12:22 Starostkou najmladšej obce v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) Nový Svet v okrese Senec ostáva Zuzana Pavleová. Pri volebnej účasti na úrovni takmer 72 percent získala vyše 69,6 percenta hlasov.

12:20 Krajské mesto Nitra a všetky okresné mestá v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) budú v novom volebnom období viesť staronoví primátori.

Nitra – Marek Hattas (30,8 %)

Komárno – Béla Keszegh (74,7 %)

Nové Zámky – Otokar Klein (57,49 %)

Levice – Ján Krtík (33,54 %)

Šaľa – Jozef Belický (63,27 %)

Topoľčany – Alexandra Gieciová (58,25 %)

Zlaté Moravce – Dušan Husár (56,3 %)

12:15 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí. Volebná účasť v sobotných (29. 10.) komunálnych voľbách dosiahla 46,19 percenta. Na voľbách sa zúčastnilo 2.059.800 voličov. Volebná účasť v sobotných (29. 10.) voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) dosiahla 43,74 %. Voliť prišlo 1.951.522 voličov.

12:00 Vyhlásenie výsledkov volieb.

11:59 Peter Kolek (nezávislý) sa stane novým primátorom Galanty, v Dunajskej Strede k výmene primátora neprichádza, post opakovane obhájil doterajší primátor Zoltán Hájos (Aliancia). Mesto Šamorín opäť povedie Csaba Orosz (Aliancia). V meste Veľký Meder zasadne do primátorského kresla novozvolený nezávislý Marián Soóky.

11:58 Primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý v spojených samosprávnych voľbách obhájil svoj post, bude mať v novom mestskom bratislavskom zastupiteľstve väčšinu. Do 45-členného mestského parlamentu sa dostalo 29 kandidátov za koalíciu Team Bratislava, PS a SaS, za ktorú kandidoval aj primátor.

11:55 Prvé spojené regionálne voľby Slovensko zvládlo. Hoci sú to zatiaľ len predbežné výsledky, v počte zvolených starostov a poslancov podľa jednotlivých politických subjektov jednoznačne zvíťazili nezávislí kandidáti (NEKA). Ani Smer, ani Hlas si svoju pozíciu lídrov parlamentných prieskumov neobhájili, no podarilo sa im ukázať svoje regionálne štruktúry.

11:45 Mesto Bánovce nad Bebravou povedie nasledujúce štyri roky podnikateľ Róbert Gašparík (Hlas, Smer). Mesto Turčianske Teplice povedie aj nasledujúce štyri roky Igor Hus (nezávislý).

11:42 Je naozaj kľúčové, aby sa nikto v tejto spoločnosti necítil vytesnený, hovorí trnavský primátor Peter Bročka, ktorý bude viesť Trnavu tretie volebné obdobie.

11:40 Výsledok referenda v Sliači neznamená nič pre Slovensko, vládu, rezort obrany ani mesto Sliač. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol na sociálnej sieti. Deklaroval, že americká základňa na miestnom letisku nebola, nie je a nebude.

11:35 Mesto Partizánske povedie aj nasledujúce štyri roky Jozef Božik (nezávislý).

11:20 Voľby ukázali, že ľudia chápu dôležitosť úlohy samospráv. Vo väčšine prípadov potvrdili vo funkciách práve tých, ktorí ich previedli krízami uplynulých rokov, a znova im vyjadrili dôveru. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti.

„Za dôležitý odkaz týchto volieb zároveň považujem, že podľa doteraz zverejnených výsledkov si ľudia vybrali skúsených, demokratických kandidátov a vo väčšine odmietli populizmus a extrémizmus,“ uviedla hlava štátu. To je podľa jej slov dôležitá správa o Slovensku.

11:02 Vláda by mala nadviazať kvalitnejší dialóg s predstaviteľmi samospráv. Skonštatoval to líder opozičného Smeru a poslanec Národnej rady Robert Fico po spojených komunálnych voľbách. Poukázal na zodpovednosť vedenia obcí, miest a krajov za život v samosprávach.

„Želám si, aby súčasná vláda nadviazala podstatne kvalitnejší sociálny dialóg, pretože sa mi zdá, akoby ich ignorovala,“ podotkol v reakcii na sociálnej sieti.

10:50 Mesto Detva bude mať po viac ako 20 rokoch zmenu na poste primátora. Po jesenných komunálnych voľbách primátora Jána Šufliarského vystrieda súčasný mestský poslanec Branislav Baran.

10:45 Peter Jančovič (nezávislý) obhájil post primátora Piešťan. V blízkom Vrbovom zvíťazil Štefan Kubík (Smer). Z volebného súboja iba dvoch kandidátov na primátora Hlohovca vyšiel podľa neoficiálnych výsledkov ako víťaz nezávislý kandidát Ivan Baranovič.

10:30 Mesto Prievidza povedie aj nasledujúce štyri roky Katarína Macháčková (SPOLU-občianska demokracia), získala 42,91 percenta všetkých platných odovzdaných hlasov.

10:25 V okresných mestách Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota uspeli všetci súčasní primátori. K zmene na primátorských stoličkách došlo na Gemeri v mestách Tornaľa, Hnúšťa a Tisovec.

Rožňava – Michal Domik (73,72 %)

Dobšiná – Ján Slovák (55,95 %)

Revúca – Július Buchta (65,9 %)

Jelšava – Milan Kolesár (68,37 %)

Tornaľa – Erika Győrfiová (42,72 %)

Rimavská Sobota – Jozef Šimko (45,47 %)

Hnúšťa – Martin Pliešovský (62,5 %)

Tisovec – Ján Vengrín (45,04 %)

10:20 Mestá Stupavu, Modru a Svätý Jur v Bratislavskom samosprávnom kraji povedú v nasledujúcom volebnom období tí istí primátori.

Stupavu povedie naďalej Peter Novisedlák, Juraj Petrakovič zvíťazil v Modre. Primátorom Svätého Jurabude aj ďalšie štyri roky Šimon Gabura.

10:15 V 25-člennom trenčianskom mestskom zastupiteľstve bude v nasledujúcom štvorročnom období sedieť 17 poslancov súčasného mestského parlamentu (68 %). V trenčianskom mestskom zastupiteľstve bude sedieť šesť žien (24,00 %), ich počet sa v porovnaní s končiacim volebným obdobím strojnásobil.

10:00 Záchranári zasahovali pri voľbách 11-krát. „Až v siedmich prípadoch išlo o členky alebo členov volebných komisií,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.

Priblížila, že vo väčšine prípadov išlo o zásahy vo volebných miestnostiach, v dvoch prípadoch pred ich vchodom. Najstarší pacient z Trnavského kraja mal 82 rokov. Najmladšia, 27-ročná pacientka bola členkou volebnej komisie v Bratislavskom kraji. Päť pacientov bolo prevezených do nemocnice.

K najčastejším príčinám zásahov patrili epileptické záchvaty, kolapsy a akútne bolesti hlavy. „Starší muž v Žilinskom kraji spadol pred volebnou miestnosťou a poranil sa, v Bratislavskom kraji pomáhali záchranári v budove, v ktorej sa volilo, mužovi po epileptickom záchvate,“ priblížila hovorkyňa.

9:40 Premiér Eduard Heger (OĽANO) zagratuloval novozvoleným zástupcom v samosprávach. Ako skonštatoval, spolupráca so samosprávami je pre vládu kľúčová, ak sa má spoločnými silami dosiahnuť lepšie Slovensko. Teší sa na spoločný dialóg.

„Ako zvyknem hovoriť, tak vláda a samosprávy sú ako pľúca, potrebujú dýchať spolu a spolupracovať. To stále platí a môžem vám sľúbiť, že v mojej vláde budete mať vždy oporu a otvorené dvere,“ uviedol Heger. Verí, že si občania vo voľbách vybrali zástupcov, ktorí prinesú očakávané zmeny a budú sa úspešne podieľať na rozvoji regiónov.

Ako pripomenul premiér, komunálna politika sa občana dotýka bezprostredne. Ovplyvňuje kvalitu jeho života prostredníctvom spravovania regionálnych ciest, základného a stredného školstva, sociálnych služieb či kultúry.

8:55 V okresných mestách Prešovského kraja uspeli v sobotňajších (29. 10.) komunálnych voľbách zväčša súčasní primátori. K zmene došlo v krajskom meste Prešov, kde súčasná primátorka Andrea Turčanová nekandidovala, a rovnako v Snine, kde súčasná primátorka neobhájila svoj post.

Prešov – František Oľha (37,26 %)

Sabinov – Michal Repaský (71,24 %)

Bardejov – Boris Hanuščák (44,37 %)

Stropkov – Ondrej Brendza (61,44 %)

Svidník – Marcela Ivančová (48,55 %)

Vranov nad Topľou – Ján Ragan (56,55 %)

Medzilaborce – Vladislav Višňovský (70,52 %)

Humenné – Miloš Meričko (50,14 %)

Snina – Peter Vološin (41,14 %)

8:50 V okresných mestách Bratislavského samosprávneho kraja dôjde k zmene na primátorskej stoličke v Pezinku a Senci. Malacky povedie Juraj Říha, ktorý obhájil svoj post.

Primátorom Pezinka sa stal Roman Mács, ktorý získal 50,27 percenta hlasov. Volebná účasť v Pezinku bola 42,85 percenta. Na sociálnej sieti uviedol, že hlasy od voličov prijíma s veľkým rešpektom a pokorou. Zároveň si uvedomuje zodpovednosť, ktorú vložili do jeho rúk.

Senec povedie v nasledujúcom volebnom období Pavol Kvál so ziskom 32,97 percenta hlasov. Účasť voličov bola 36,62 percenta.

Samosprávu Malaciek naďalej povedie Juraj Říha, získal 79,81 percenta hlasov. Volebná účasť v Malackách dosiahla 34,32 percenta hlasov.

8:40 Košické mestské časti poznajú svojich starostov.

Staré Mesto – Igor Petrovčík (59,35 %)

Kavečany – Martin Balčík (66,45 %)

Košice-Sever – František Ténai (46,16 %)

Džungľa – Adriána Šebeščáková Balogová (100 %)

Ťahanovce – Ján Nigut (100 %)

Lorinčík – Damián Exner (70,3 %)

Luník IX – Marcel Šaňa (87,36 %)

Pereš – Peter Kavuľa (64,36 %)

Myslava – František Beer (54,2 %)

Poľov – Roland Lacko (42,53 %)

Sídlisko KVP – Ladislav Lörinc (92 %)

Šaca – Daniel Petrík (34,98 %)

Košice-Západ – Marcel Vrchota (46,6 %)

Košice-mestská časť Dargovských hrdinov – Dominik Babušík (62,47 %)

Košická Nová Ves – Michal Krcha (89,19 %)

Košice-Barci – Gabriel Krištof (33,2 %)

Košice-juh – Anna Súkeníková (30,87 %)

Krásna – Peter Tomko (79,59 %)

Nad jazerom – Lenka Kovačevičová (66,49 %)

Vyšné Opátske – Viktor Mikluš (27,43 %)

Šebastovce – Monika Puzderová (55,26 %)

8:30 Riaditeľka odboru volieb ministerstva vnútra Eva Chmelová odhadla, že účasť vo voľbách by mohla byť približne 45 %. Dodala, že sa tak splnil účel spojenia dvoch hlasovaní. Zároveň sa nepotvrdili obavy, že jesenné prázdniny a dušičkový víkend účasť výrazne znížia. (Rádio Expres)

8:25 Na strednom Považí je nový primátor iba v Novom Meste nad Váhom, kde doterajší primátor Jozef Trstenský nekandidoval.

Považská Bystrica – Karol Janas (50,93 %)

Púchov – Katarína Heneková (34,30 %)

Ilava – Viktor Wiederman (61,05 %)

Dubnica nad Váhom – Peter Wolf (82,64 %)

Nová Dubnica – Peter Marušinec (91,40 %)

Nemšová – Miloš Mojto (39,7 %)

Trenčianske Teplice – Zuzana Frajková Ďurmeková (67,36 %)

Stará Turá – Leopold Barszcz (53,9 %)

Nové Mesto nad Váhom – František Mašlonka (49,56 %)

8:20 Bratislavské mestské časti poznajú svojich starostov.

Staré Mesto – Matej Vagač (50,3 %)

Petržalka – Ján Hrčka (77,9 %)

Ružinov – Martin Chren (78,13 %)

Vrakuňa – Martin Kuruc (100 %)

Podunajské Biskupice – Roman Lamoš (44,82 %)

Nové Mesto – Matúš Čupka (55,39 %)

Rača – Michal Drotován (68,56 %)

Vajnory – Michal Vlček (61,1 %)

Karlova Ves – Dana Čahojová (85,45 %)

Dúbravka – Martin Zaťovič (81,04 %)

Lamač – Igor Polakovič (39,34 %)

Devín – Jana Jakubkovič (43,84 %)

Devínska Nová Ves – Dárius Krajčír (79,93 %)

Záhorská Bystrica – Jozef Krúpa (84,88 %)

Čunovo – Gabriela Ferenčáková (71,09 %)

Rusovce – Radovan Jenčík (59,96 %)

Jarovce – Jozef Uhler (100 %)

8:10 Tlačová konferencia o oficiálnych výsledkoch prvých spojených volieb na Slovensku sa uskutoční v nedeľu o 12.00 h.

8:05 V okresných mestách na Spiši si svoje pozície udržali súčasní primátori.

V Poprade tak ostáva primátorom Anton Danko, ktorý získal 61,13 percenta hlasov. Voličská účasť bola v najväčšom meste pod Tatrami na úrovni niečo viac ako 38 percent.

V Kežmarku sa opäť stal primátorom Ján Ferenčák (Hlas-SD) so ziskom 52,7 percenta hlasov. K urnám tam v sobotu prišlo 40,4 percenta voličov.

V Starej Ľubovni získal prevažnú väčšinu voličských hlasov Ľuboš Tomko, ktorému verí 73,77 percenta hlasujúcich obyvateľov, teda percentuálne najviac spomedzi spišských okresných miest. Účasť tam však nedosiahla ani 40 percent.

Pavol Bečarik ostáva aj ďalšie obdobie primátorom Spišskej Novej Vsi, svoj hlas mu odovzdalo niečo viac ako 59 percent hlasujúcich. Účasť bola v tomto meste najnižšia medzi okresmi na Spiši, len 32,4 percenta.

Naopak, najväčší záujem o voľby mali Levočania, ktorých prišlo k urnám 41,35 percenta. Aj tam obhájil svoj post Miroslav Vilkovský, jemu svoj hlas odovzdalo necelý 41 percent oprávnených voličov.

Novým primátorom Vysokých Tatier sa stal Jozef Štefaňák, získal podporu 36,49 percenta voličov pri pomerne vysokej účasti, ktorá dosiahla 57,19 percenta. V neďalekej Štrbe po jedenásty raz zvíťazil slovenský rekordér Michal Sýkora, ktorému aj naďalej verí 59,19 percenta hlasujúcich. Voliť tam prišla približne polovica oprávnených voličov.

8:00 Občania vo voľbách do župných zastupiteľstiev najčastejšie zakrúžkovali nezávislých kandidátov. Najúspešnejšou stranou bola z tohto hľadiska Aliancia a medzi koalíciami sa najviac darilo spojenectvu strán Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Aliancia.