Personálne zemetrasenie sa nekoná: Prekvapil len Prešov. Kusý padol a Rybníček ide na Stinga

V krajských mestách nenastalo väčšie prekvapenie. Víťazstvo Matúša Valla bolo isté už pred polnocou. Kandidát koalície Team Bratislava, SaS a Progresívneho Slovenska bol však spočiatku zdržanlivý a svoje víťazstvo uznal až krátko po druhej ráno. V boji s Rudolfom Kusým vyhral s očividným náskokom, získal viac ako 60 percent hlasov.

Prekvapenie volieb v Prešove a predčasná radosť v Nitre

Jediná zmena nastane v Prešove. Doteraz úradujúca starostka Andrea Turčanová sa rozhodla aj po tragédii, kedy jej syn, železničný policajt, zastrelil svojho kolegu. Zasiahla ju však aj tragédia na Mukačevskej ulici po výbuchu plynu v bytovom dome. Je treťou primátorkou, ktorá Prešovu šéfovala dve volebné obdobia. Prieskumy ešte v septembri favorizovali Pavla Hagyariho, ktorý viedol s viac ako 16-percentným náskokom. Aj tie sa však môžu mýliť a Hagyari nevyhral už tretíkrát po sebe.

Po ôsmich rokoch nakoniec Turčánovú vystrieda František Oľha, kandidát, ktorého podporili strany SaS, PS, Spolu, ale aj Dobrá voľba a Umiernení. Hlas mu dalo takmer 11-tisíc voličov. Po nástupe do úradu sa chce zamerať najskôr na schválenie rozpočtu. „Lebo zatiaľ nie je finálne pripravený a zastupiteľstvo o ňom aktuálne ešte nerokovalo,“ vysvetlil.

Predčasne sa tešil volebný tím Igora Kršiaka v Nitre. Ešte pred polnocou so svojím tímom oslavoval víťazstvo. Viedol len chvíľu. Po sčítaní ďalších častí Nitry však Marek Hattas potvrdil prvenstvo a získal takmer 31 percent hlasov.

Kusého pád

Keďže Rudolf Kusý už v bratislavskom Novom meste za starostu nekandidoval, voliči si vyberali zo šiestich kandidátov. So ziskom viac ako 55 percent sa novým starostom stal Matúš Čupka, ktorý kandidoval za rovnakú koalíciu ako Vallo. Na postoch ostatných starostov mestských častí Bratislavy nastali len čiastočné zmeny. Zuzanu Aufrichtovú vystriedal v Starom Meste Matej Vagač (50,3 %), starostom Ružinova ostáva Matej Chren (78,13 %).

Víťazi v boji o post starostov mestských častí v Bratislave Staré Mesto – Matej Vagač (50,30 %)

Ružinov – Martin Chren (78,13 %)

Vrakuňa – Martin Kuruc (100 %)

Podunajské Biskupice – Roman Lamoš (44,82 %)

Nové Mesto – Matúš Čupka (55,39 %)

Rača – Michal Drotován (68,56 %)

Vajnory – Michal Vlček (61,10 %)

Karlova Ves – Dana Čahojová (85,45 %)

Dúbravka – Martin Zaťovič (81,04 %)

Lamač – Igor Polakovič (39,34 %)

Devín – Jana Jakubkovič (43,48 %)

Devínska Nová Ves Dárius Krajčír (79,93 %)

Záhorská Bystrica – Jozef Krúpa (84,88 %)

Petržalka – Ján Hrčka (77,9 %)

Čunovo – Gabriela Ferenčáková (71,09 %)

Rusovce – Radovan Jenčík (59,96 %)

Jarovce – Jozef Uhler (100 %)

Svoj post suverénne a bez vyzývateľa obhájil vo Vrakuni aj Martin Kuruc, starostom Rače ostáva Michal Drotován s takmer 69 percentami a voliči si v Karlovej Vsi opäť zvolili aj Danu Čahojovú (85,45 %) a v Dúbravke Martina Zaťoviča. Zoltána Péka v Podunajských Biskupiciach zosadil Roman Lamoš. Ján Hrčka ostáva starostom Petržalky so ziskom takmer 78 percent.

Staronoví primátori, Rybníček ide na Stinga

V metropole východu v Košiciach takisto nenastane žiadna zmena. Jaroslav Polaček získal takmer 37 percent hlasov a v čele mesta ostáva ďalšie štyri roky. Rovnako svoje posty obhájili aj ďalší primátori. Trenčín aj naďalej povedie s rekordných ziskom takmer 73 percent Richard Rybníček. Na výber bolo len z dvoch kandidátov, nebolo to prvýkrát, kedy Miloš Mičega Rybníčka vyzval.

„Je to štvrtýkrát po sebe viac ako 70 percent. Je to obrovská sila, aj keď bola menšia účasť,“ skonštatoval v nedeľu ráno staronový primátor. Dnes večer sa Rybníček chystá na koncert Stinga do Bratislavy. Pozval ho primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Nemení sa ani primátor Žiliny, Petra Fiabáneho zvolilo viac ako 45 percent voličov. Trnavským primátorom ostáva Peter Bročka (44,7 percenta) a svoj post v Banskej Bystrici obhájil aj Ján Nosko, ktorému dalo hlas viac ako 66 percent voličov.