Peter Bročka: Budem rozmýšľať nad prepadom hlasov

„Realita je taká, že môj percentuálny výsledok je o takmer 20 percent nižší v porovnaní s výsledkom spred 4 rokov. Určite to má rôzne dôvody, nad ktorými musím osobne veľmi intenzívne v najbližších týždňoch uvažovať,“ povedal znovuzvolený trnavský primátor Peter Bročka druhý deň ráno po voľbách.

Dodal, že spolu so svojim tímom v žiadnom prípade nepracuje iba pre ľudí, ktorí ich zvolili. "Som tu naozaj pre každého z Trnavčanov. Môžem sľúbiť, že budem oveľa intenzívnejšie pracovať práve pre tých, ktorí buď tú dôveru stratili, alebo boli nejakým spôsobom nahlodaní. Je naozaj kľúčové, aby sa v tejto spoločnosti absolútne nikto necítil vytesnený.

Za posledné dve volebné obdobia sa podľa svojich slov naučil, že si ako komunálny manažér nemôže dovoliť uvažovať v štvorročných cykloch. "Je to vážny omyl. Skĺznete do populizmu, začnete odmietať bolestivé riešenia. Som veľmi hrdý sčasti na seba ale najmä na náš tím, že sa nezľakli tých najťažších vízie ako je regulácia parkovania.

Mali ste najmä podporu mladších voličov. Ako si získať starších voličov, ktorých hlasy vám možno teraz chýbali?

Túto demografiu nedokážem v tejto chvíli vyhodnotiť. Budeme sa snažiť získať čo najviac dát, aby sme si vedeli povedať, áno, je tu takýto problém a následne ho adekvátne riešiť. Musíme naozaj pracovať aj pre všetky generačné skupiny spoločnosti. Ak sa takáto vec ukáže, o to intenzívnejšia musí byť naša práca v prospech tej generácie, ktorá mala pocit, že nie je úplne na programe dňa.

Toto víťazstvo vám otvára dvere do tretieho volebného obdobia. Ktoré voľby boli pre vás najťažšie?

Najstresujúcejšie boli asi tieto, najťažšie možno tie prvé. Tým, že človek vstupuje do neznámych vôd, nepozná úplne dynamiku či už prostredia na radnici alebo samotného procesu okolo volieb. S výsledkom som však veľmi spokojný.

Traduje sa o vás, že ste prvé voľby vyhrali s jedným bilbordom. Zvyšovali sa s pribúdajúcimi voľbami náklady na predvolebnú kampaň?

Bezpochyby sa zvyšovali, ako sa zvyšujú ceny materiálov. Bezkonkurenčne najväčšie položky pre nás bola tlač troch brožúr dvoch odpisových za posledné roky a jednej programovej.

Aké sú vaše vízie do nasledujúceho obdobia?

To úplne najkľúčovejšie, čo nás bude čakať v nasledujúcom období, je energetická kríza. Všetci sa tým budeme musieť zaoberať. My sme urobili kroky už predtým, či už sú to fotovoltické panely na strechách budov, zateplenie či rôzne energetické štúdie, ktoré nám pomôžu flexibilnejšie zvládnuť ten prechod. Máme tiež obrovský zásobník projektov, ktorý budujeme osem rokov. Kontinuita je jednou z najväčších devíz, ktoré teraz máme.

Jeden z vašich protikandidátov vám vytýkal, že niektoré projekty sú skôr marketingové. Budete ich prehodnocovať aj v súvislosti s tým, že Trnavčania majú možnosť ukázať, ktoré považujú za prioritné?

Za každých okolnosti musíme vždy vyhodnocovať, či konkrétny projekt je adekvátne robiť v konkrétnom čase. Napríklad projekt kruhového móla v Kamennom mlyne považujem za jednu z budúcich najväčších turistických atrakcií mesta a bezprostredného okolia. Zároveň to bol najžiadanejší projekt pri spustení stránky s mestskými projektami, ktorá predstavuje verejný zásobník pripravovaných a už aj zrealizovaných projektov.

Rezonovala tiež téma spôsobu vašej komunikácie s ľuďmi. Mienite na tom niečo zmeniť?

Môj percentuálny výsledok bude vyžadovať nejakú formu sebareflexie. Mám aj na túto tému nejaký svoj osobný názor, ale určite aj vnútri tímu si povieme, či dokážeme niečo zlepšiť a či vieme občanov ešte viac zapojiť do procesov v rámci mesta.

Kritika sa týkala aj dopravy..

Pre mňa je kľúčové, aby sme zaviedli parkovaciu politiku (reguláciu parkovania) do všetkých sídliskových častí mesta, a to čo najrýchlejšie. Ideálne v prvom polroku 2023. Ruka v ruke s tým idú ďalšie projekty ako zvýšenie prietoku na križovatkách prostredníctvom inteligentného riadenia dopravy. Zároveň však musíme pracovať aj na veľkých projektov ako napríklad západné prepojenie či mimoúrovňová križovatka na Zavarskej ulici.

Čím si vysvetľuje neúspech vašich kandidátov na poslancov pri župných voľbách?

Pre nás je vždy na prvom miesto mesto a mestská samospráva. Župné voľby sú pre nás len pridruženým balíčkom, no snažíme sa ľuďom ukázať, ako by sa dalo uvažovať nad krajom. Ľudia si zvolili niečo iné, ja to rešpektujem. Môj osobný názor prezentujem veľmi často a ja som za to, aby boli VÚC-ky zrušené.

Trnavským županom zostáva Jozef Viskupič. Nezhodli ste sa pri očkovacích centrách, no na iných projektoch sa spolupodieľate. Aký je trend vašej spolupráce v nasledujúcom volebnom období?

Vidím to veľmi pozitívne. To, že nesúhlasíme pri niektorých témach, je absolútne prirodzené, aspoň pre mňa. Snažím sa byť človekom konsenzu v rámci svojich možností. Na druhej strane, kedykoľvek župa požadovala akúkoľvek spoluprácu, alebo bola otvorená konkrétnemu projektu, vždy sme boli nápomocní. Do budúcna je zaujímavé finančné spolupodieľanie sa na investíciách. Výborne sa nám to osvedčilo na plavárni Materiálovotechno­logickej fakulty STU.