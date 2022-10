Richard Rybníček: Voliči mi spočítali emocionálny exces

Sledovali ste priebežné sčítavanie hlasov?

Pred deviatou večer som si ľahol. Zobudil som v posunutom čase pred štvrtou ráno a zrovna boli zverejnené výsledky, ktoré som dosiahol.

Rozdiel medzi vami a vašim jediným protikandidátom Milošom Mičegom je rovnako zdrvujúci ako pri predchádzajúcich voľbách. Očakávali ste až také vysoké čísla?

Priznám sa, že nie. Čakal som, že to bude tesnejšie. Doteraz ma mrzí moja tlačová konferencia, ktorú som mal v súvislosti s očkovaním, kde som trochu emocionálnym a nátlakovým spôsobom žiadal učiteľov a učiteľky, aby sa dali očkovať. Nebolo to vhodné a slušné. Myslím, si, že veľa ľudí sa na mňa pre to aj nahnevalo, a preto nešli voliť. Dúfam, že títo voliči mi v budúcnosti tento exces odpustia. Zároveň som hrdý na to, že ľudia, ktorí boli voliť, videli, že za 12 rokov tvrdej práce sa mesto mení a tento moment ocenili.

Percentuálne ste získali v uplynulých dvoch voľbách približne rovnakú podporu, nad 72 percent. Ubudlo vám však približne 2-tisíc hlasov. Mohla za to iba tá nešťastná tlačovka?

Myslím si, že ľudia, ktorí boli na mňa nahnevaní, nemali alternatívu, preto nešli voliť. Úlohu mohlo zohrať aj to, že voľby boli cez prázdniny a mnohí ľudia sa na ne vykašľali. Spojenie týchto dvoch vecí mohlo spôsobiť menšiu účasť vo voľbách.

Prečo máte podľa vás takú podporu a nenašiel silnejší protikandidát. Je to aj zlyhanie politických strán, že takého nedokázali nájsť?

Na lokálnej úrovni politické strany v podstate neexistujú. Politická strana je dnes len zoskupenie ľudí v Národnej rade SR. Rozprávať sa dnes o nejakých politických stranách na úrovni miest a obcí je už skôr zábavné. Nemyslím si, že je to zlyhanie politických strán. Tým, že je väčšinová voľba a volia sa ľudia, tak sa dnes na lokálnej úrovni volia príbehy a výsledky. To je to krásne čaro na komunálnej politike – ťaháme za jeden povraz, keď sme normálni. Riešime veci, ktoré ľudí zaujímajú a ktoré každý deň žijú a hodnotia ľudí nie podľa politickej príslušnosti ale podľa výsledkov, ktoré za sebou nechali.

Nestrácajú politické strany v trenčianskom regióne dych predsa len o čosi viac ako inde na Slovensku?

Slovensko ma 24 nárečí. Verím, že to znamená 24 mentalít. Slovensko je krásna rôznorodá krajina, každý región je iný. Trenčiansky región je prihraničný región s Českom. Ľudia veľakrát cestujú na Moravu a do Čiech a porovnávajú. Nie je to vždy úplne jednoduché, pretože je tam veľa vecí lepších. Sme tu pod väčším tlakom, že sa im chceme vyrovnať a istým spôsobom viac pracujeme. Ľudia sa na výsledky lokálnych a regionálnych politikov pozerajú úplne inak ako na silu politických strán.

Na primátorskej stoličke sedíte od roku 2010. Motivuje vás tlak spoza hraníc alebo je za tým niečo iné?

Tento tlak je len súčasť práce. Kľúčová motivácia je pre mňa v tejto chvíli titul Európskeho hlavného mesta kultúry 2026, ktorý sme získali v decembri minulého roka a obrovská premena kvality života v meste. Neriešime len operatívu. Pre nás to nie sú len chodníky a cesty, ale aj obrovská stratégia, teda komplexné vyriešenie dopravy v meste – železničná stanica, autobusová stanica, starý cestný most, ale aj rozvoj územia v centre mesta. Po modernizácii železničnej trate nám zostalo centre mesta približne 200-tisíc metrov štvorcových voľnej plochy. Medzi tým sme vyhrali urbanisticko-architektonickú súťaž. Tento projekt rozvoja centra mesta máme pripravený na ďalších 10 až 15 rokov. Ak raz odtiaľto ako primátor odídem, tak mesto bude pripravené na rozvoj bez ohľadu na to, kto príde po mne.

Čiže prioritou v nasledujúcom volebnom období bude titul Európskeho hlavného mesta kultúry a veci s tým súvisiace? Neznamená to len reprezentácia mesta a regiónu ale celého Slovenska. V roku 2026 budeme v podstate „hlavným mestom Slovenska“. S tým súvisia aj extrémne investície. Do Trenčína príde okolo 70 miliónov. Pripravené už máme viaceré projekty.

Spomenuli ste už niekoľko boľačiek Trenčína, Je šanca, že niektorá z nich by sa mohla pohnúť vpred už počas prvého roka ďalšieho funkčného obdobia? Som presvedčený o tom, že najväčšiu šancu na rekonštrukciu má železničná stanica. Tam sme dohodnutí s predsedom vlády a ministrom dopravy, Už sa začali na železnice SR prípravné práce. Verím, že by sa v priebehu dvoch-troch rokov mohla začať opravovať. Netvrdím však, že bude v roku 2026 plne zrekonštruovaná. Časť z nej by však už mohla byť prístupná. Verím, že sa dohodneme s investorom a novým zastupiteľstvom na rekonštrukcii autobusovej stanice. Pokiaľ ide o starý cestný most, nemyslím si, že sa s jeho opravou začne v tomto volebnom období, ale so Slovenskou správou ciest dnes pripravujeme všetky dokumenty tak, aby roku 2026 prebiehalo verejné obstarávanie na zhotoviteľa. To znamená, aby najneskôr na jar 2027 modernizáciou začalo s modernizáciou.

Aký je váš program deň vo voľbách? Dnes mám špeciálny deň, trochu aj emotívny. Dnes by mal môj nebohý otec, veľký lokálpatriot, narodeniny. Je to pre mňa silný symbol a zároveň idem do Bratislavy. Večer tam ukončím koncertom Stinga, na ktorý ma pozval bratislavský primátor Matúš Vallo. Sting je pre mňa hudobník a spevák, ktorý ma sprevádza už od mladosti v ľahkých aj ťažkých situáciách. Svojou hudbou mi vždy pomáhal. Je to pre mňa veľká symbolika.