Historická chybovosť. Neplatných hlasov bolo až 11 percent

Na sobotných komunálnych a župných voľbách sa zúčastnilo viac ako 2 milióny voličov. Potvrdila to štátna volebná komisia. V obecných voľbách účasť dosiahla 46,19 percenta. V porovnaní s predchádzajúcimi ide o mierny pokles – o 2,5 percenta.

„Očakávania o znížení sa nenaplnili,“ poznamenal predseda Štátnej volebnej komisie Ladislav Orosz. Miernejší pokles vysvetľuje najmä utorňajším Sviatkom všetkých svätých. „Prognózy boli negatívnejšie. Traba to pripísať aj termínu volieb, ktorý súvisel aj s blížiacim sa dňom pracovného pokoja,“ poznamenal Orosz.

odkaz putak-volby-hladat Kto vyhral voľby vo vašom meste, vo vašej obci? Jednoducho a rýchlo si vyhľadajte kto je u vás novým primátorom či starostom. vyhľadať obec

Menší záujem prejavili ľudia o župné voľbyy, kde hlasovalo o 113 tisíc ľudí menej ako v obecných voľbách. Účasť tak dosiahla 43,74 percenta, čo však bolo oproti predchádzajúcim o necelých 14 percent viac. Spojenie volieb teda podľa očakávaní zvýšilo účasť vo voľbách.

„Ligitimita zvolených predsedov a poslancov samosprávnych krajov bude výrazne vyššia. To je najdôležitejšie,“ zdôraznil Orosz.

Kým účasti spojenie volieb pomohlo, zdá sa, že z neho vyplynula aj väčšia chybovosť v hlasovaní. V župných voľbách hlasovalo 1 951 522 ľudí. Počet platných hlasov odovzdaných pre predsedu kraja dosiahol 1 738 538. Ne­platných hlasov tak bolo takmer 213 tisíc. Oproti predchádzajúcim voľbám tento údaj narástol zhruba päťnásobne. Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva bol mierne vyšší 1 751 022.

Najväčším negatívom spojenia volieb bol výrazný nárast chybovosti. „Volič, ktorý sa musel zaoberať minimálne štyrma hlasovacími lístkami, mohol byť v strese. Mohlo sa to preto prejaviť aj chybami, ktoré urobil pri vypĺňaní lístkov,“ vysvetlil Orosz.

V mnohých obálkach sa podľa Evy Chmelovej z odboru volieb ministerstva vnútra ani hlasovacie lístky nenachádzali. „Volič istým spôsobom aj týmto dával najavo, že sa chcel na voľbách zúčastniť, ale nemal koho voliť,“ poznamenala Chmelová.

Spájať by sa mali v budúcnosti aj voľby poslancov do európskeho parlamentu s prezidentskými voľbami. Podľa predsedu štátnej volebnej komisie to nie je najlepší nápad. „Ten vládny návrh ústavného zákona je v parlamente. Bude to politické rozhodnutie, ale ja by som to nespájal. Pri každých spojených voľbách totiž ide niečo do úzadia,“ poznamenal Orosz. Doplnil, že spojitosť medzi komunálnymi a župnými voľbami bola výraznejšia ako pri eurovoľbách a prezidentských voľbách.

Neplatné hlasy podľa krajov

Kraj Počet zúčastnených voličov Neplatné hlasy pre županov Neplatné hlasy pre župných poslancov Bratislavský kraj 233 255 17 904 (7,67 %) 18 590 (7,96 %) Trnavský kraj 202 166 21 332 (10,55 %) 23 556 (11,65 %) Trenčiansky kraj 214 539 18 702 (8,71 %) 20 991 (9,78 %) Nitriansky kraj 244 201 30 487 (12,48 %) 30 025 (12,29 %) Žilinský kraj 274 917 25 087 (9,12 %) 25 746 (9,36 %) Banskobystrický kraj 230 932 28 053 (12,14 %) 20 229 (8,75 %) Prešovský kraj 302 512 37 500 (12,39 %) 31 479 (10,40 %) Košický kraj 249 000 33 919 (13,62 %) 29 884 (12,00 %) Spolu za SR 1 951 522 212 984 (10,91 %) 200 500 (10,27 %)

Zdroj: ŠÚ SR