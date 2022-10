Najsilnejší bol v župách Hlas a Maďari: Pohoreli strany menšinovej vlády, ale aj Smer či krajná pravica

V tohtoročných spojených voľbách sa vytvorilo množstvo rôznorodých koalícií. Pri niektorých stranách je preto takmer nemožné určiť, ktorá z nich bola v rámci všetkých krajov najsilnejšia. Podľa dát Štatistického úradu však jednoznačnej dominovali nezávislí kandidáti a o veľkom úspechu môžu hovoriť najmú Maďari. Naopak stranou s najmenej kandidátmi bolo napríklad najsilnejšie parlamentné hnutie OĽaNO, strana Za ľudí, ktorá sa viac presadila v koalíciách so silnejšími subjektami, ale úspechom sa nemôže pýšiť ani Smer či krajná pravica.

Neuspeli ani mnohí poslanci vrátane šéfa poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša, z hnutia Igora Matoviča neuspel ani Andrej Stančík či Lukáš Kyselica, neuspel ani Juraj Šeliga a Jana Žitňanská (obaja Za ľudí) či SaS-kári Ondrej Dostál alebo Vladimír Ledecký. V krajských parlamentoch nebude sedieť ani veľa extrémistov. Z poslancov uspel len Milan Mazurek v Prešovskom kraji. Početné kluby nebude mať v zastupiteľstvách ani Smer, vo väčšine prípadov ho predbehol konkurenčný Hlas.

Spomedzi 419 volených župných poslancov bolo až 159 nezávislých, čo je takmer 38 percent všetkých poslancov. Druhou najsilnejšou samostatnou politickou stranou bola Aliancia – Maďari (54). Koalícia Progresívne Slovensko (PS), Sloboda a solidarita (SaS) a Team Bratislava bude zastúpená 27 poslancami, v tomto zložení všetci v Bratislavskom kraji. PS a SaS sa však spájali aj s ďalšími stranami.

Nasleduje volebnými prieskumami favorizovaný Hlas. Strana síce získala samostatne len 20 poslancov, no v koalíciách so Smerom, Slovenskou národnou stranou (SNS), Alianciou a hnutím Sme rodina získala ďalších 35 mandátov. Spojenie Kresťanských demokratov (KDH), liberálov (SaS), hnutia Borisa Kollára Sme rodina a najmenšej vládnej strany Za ľudí vynieslo tejto koalícii 16 poslancov. Dokopy má teda Hlas 55 poslancov, čím sa stala stranou s najsilnejším mandátom v rámci všetkých žúp. O veľkom úspechu však môže hovoriť najmä mimoparlamentná Aliancia – Maďari.

Za ľudí a SaS však samostatne nezískalo ani jedného poslanca, Sme rodina jedného, KDH má piatich. V koalíciách fungoval aj opozičný Smer, ktorí samostatne získal troch poslancov. V koalícii s Republikou, s ktorou sa v rámci župných volieb spojil len v Banskobystrickom kraji, však úplne pohoreli.

Pre šéfa Smeru Roberta Fica a lídra Repulibky Milana Uhríka to bola sľubná spolupráca, ktorá však neuspela. Zo 41 nominovaných poslancov získali len jedného. V spojené so Sme rodinou získal Smer piatich poslancov, so SNS ďalších šiestich a najviac získal v už spomínanej koalícii s Hlasom, SNS, Sme rodinou a Maďarmi (35 poslancov).

Bratislavský kraj

V zastupiteľstve Bratislavského kraja budú mať jasnú prevahu poslanci koalície PS, SaS a Team Bratislava. Za rovnakú koalíciu kandidovali aj Matúš Vallo a Juraj Droba, ktorí obhájili posty primátora a župana. Okrem toho získali aj štyroch starostov mestských častí. V krajskom zastupiteľstve získali celkovo 27 poslancov, čo je viac ako polovica. Druhou najsilnejšou skupinou boli nezávislí kandidáti, do parlamentu ich zasadne 13, medzi nimi je aj Ján Hrčka, ktorý zároveň obhájil aj post starostu Petržalky.

Svojich zástupcov budú mať v zastupiteľstve aj menej známe strany ako SOM Slovensko (6) či Starostovia a nezávislí kandidáti (2). Lokálnu stranu Tím Ružinov budú zastupovať dvaja poslanci. Jedným z nich je aj staronový starosta Ružinova Martin Chren. Po jednom poslancovi budú mať tri strany. Hlas bude reprezentovať Štefan Gašparovič, bývalý poslanec parlamentu za Smer, ktorý obhájil aj post starostu Slovenského Grobu. Dobrú voľbu a Umiernených bude reprezentovať Rudolf Kusý, neúspešný kandidát na župana. Jednu poslankyňu bude mať aj Aliancia – Maďari.

Nitriansky kraj

V Nitrianskom kraji bola naopak strana Aliancia – Maďari najúspešnejšia. V krajskom zastupiteľstve ju bude reprezentovať spolu 18 poslancov. Rozsiahla stredo-pravá koalícia v zložení niekoľkých strán vrátane KDH, Spolu, lokálnej strany Tím Kraj Nitra, opozičnej SaS či vládnej strany Za ľudí získalo v zastupiteľstve 14 mandátov. Nezávislých kandidátov bude 11, za koalíciu Smer a SNS zasadnú do poslaneckých lavíc šiesti poslanci a za Hlas a Sme rodina to bude päť zástupcov, medzi nimi aj Igor Kršiak, ktorý kandidoval aj za primátora Nitra. Jedným z piatich poslancov je aj Branislav Becík, ktorý zvíťazil v boji o župné kreslo. V krajskom zastupiteľstve teda bude musieť mať náhradníka.

Trnavský kraj

V Trnavskom kraji sa najviac darilo opäť nezávislým kandidátom a Maďarom, ktorí budú mať zhodne po 14 poslancov. Tretím najsilnejším subjektom je široká koalícia vrátane KDH, OĽaNO, SaS, hnutie Sme rodina či Za ľudí. Obsadia osem stoličiek a na jednu z nich zasadne aj šéf finančného výboru za opozičnú SaS Marián Viskupič. K trom najslabším stranám patria Starostovia a nezávislí kandidáti, ktorí budú mať dvoch poslancov a po jednom poslancovi získali Smer a SNS.

Trenčiansky kraj

Situácia v kraji, kde už tretíkrát zvíťazil Jaroslav Baška, je odlišná. Zhodne po 19 poslancov získali nezávislí kandidáti a koalícia strán Hlas, SNS, Sme rodina a Smer. Medzi nezávislými je aj Miloš Mičega, ktorý bol jediným a niekoľkonásobným vyzývateľom Richarda Rybníčka v boji o primátorskú stoličku Trenčína. Smer a Sme rodinu budú reprezentovať aj súčasní poslanci parlamentu Petra Hajšelová a Richard Takáč. Ďalšiu širokú koalíciu strán Dobrá voľba a Umiernení, KDH, SaS či Spolu bude v krajskom zastupiteľstve reprezentovať päť poslancov a jednu stoličku získali Starostovia a nezávislí kandidáti.

Žilinský kraj

Žilinskú župu povedie druhýkrát Erika Jurinová. V parlamente však bude mať väčšinovo zastúpených nezávislých kandidátov a zástupcov opozíčných strán. V kraji s 30 poslancami, čo je viac ako 52 percent, dominujú nezávislí kandidáti. Druhou najsilnejšou stranou bol Hlas. V krajskom parlamente získali 12 mandátov. Koalícia Dobrá voľba a Umiernení a KDH získali osem poslancov, zastúpi ich aj Igor Janckulík, ktorý neuspel v boji o župana. SNS a Smer budú mať v zastupiteľstve zhodne dvoch poslancov. Krajná pravica v zastúpení strany Domov – NS získala jeden mandát, ktorý obsadí Pavol Slota. Koalíciu v zložení OĽaNO, ODS, Sme rodina, Za ľudí, Šanca, DS a ODS, za ktorú kandidovala aj Jurinová, bude v župnom parlamente reprezentovať len jedna poslankyňa Marianna Bebčáková.

Banskobystrický kraj

Banskobystrickej župe takisto dominujú nezávislí kandidáti v počte 22. Deväť mandátov získala strana maďarská Aliancia, sedem poslancov bude mať koalícia, ktorej súčasťou sú strany KDH, PS či SaS a päť poslancov získal Hlas. Po jednom poslancovi budú mať strany NOVA, SNS, Sme rodina a koalícia DS, ODS a Šanca. Kamil Danko bude ako jediný poslanec zo 41 nominovaných reprezentovať koalícia Smeru a Republiky.

Prešovský kraj

Aj v zastupiteľstve Prešovského kraja budú najviac zastúpení nezávislí kandidáti (27). Zhodne po 16 poslancov budú mať koalície Hlas, Smer, Aliancia – Maďari a KDH, Sme rodina, SaS a Za ľudí. Starostovia a nezávislí získali dvoch poslancov. Ďalšie štyri strany – OľaNO, Republika, Úsvit a koalícia piatich strán vrátane PS a Spolu – budú mať v krajskom parlamente po jednom zástupcovi.

Košický kraj

Takmer rovnaká situácia platí aj pre košickú župu, rozdielne je len rozdelenie strán v koalíciách. Aj tu získali najviac mandátov nezávislí kandidáti (23). Druhou najsilnejšou stranou v krajskom zastupiteľstve bude Aliancia – Maďari (12), päť poslancov bude zastupovať dvojkoalíciu Sme rodina a Smer. KDH zastúpia štyria poslanci, po troch budú mať Starostovia a nezávislí a koalícia Dobrá voľba a Umiernení, PS, SaS. Dvoch poslancov získal Hlas, aj OĽaNO a po jednom majú strany OKS a SNS.