Majerský: Nemáme sa za čo hanbiť

Aké budú vaše prvé kroky vo funkcii?

Ako som už avizoval, v prvom kroku budeme schvaľovať rozpočet na budúci rok, kde dám hneď návrh na schválenie dotácie 100 000 pre Nadáciu na podporu rodiny PSK. V dnešnej dobe je potrebná dostatočná a rýchla pomoc pre tie najzraniteľnejšie skupiny. Samozrejme, moje ďalšie prvé kroky budú úzko súvisieť s aktuálnou situáciou, a to je energetická kríza. Je dôležité dobre nastaviť rozpočet a čo najvýhodnejšie nakúpiť energiu. A takisto napĺňanie môjho volebného programu: cesta, práca a rodina.

Čo bude vaša najväčšia výzva po nástupe do funkcie?

Dokončiť príchod nových silných zamestnávateľov do nášho kraja. Pokračovať v modernizácii ciest, mostov a už avizovaná pomoc rodinám. Samozrejme, dokončenie rozbehnutých projektov kraja v oblasti školstva, športu, kultúry a sociálnej oblasti.

Čo vás zaskočilo vo volebnom súboji?

Počítal som s intenzívnou antikampaňou voči mojej osobe. Zaskočili ma hlavne nečestné volebné súboje a to, čoho boli poniektorí ľudia schopní. V celej svojej kampani som mal na zreteli hlavne doterajšiu prácu a to, že dôležití sú hlavne obyvatelia nášho kraja.

Čo podľa vás najviac oslovilo voličov vo volebnej kampani?

Verím, že voliči sa rozhodli na základe doterajšej práce a činov. A to, že ponúkam riešenia a mám ďalšie vízie a nielen osočovanie. Sme hrdý východ, a to je pravda, aj keď boli tendencie hovoriť o tom, že na východe nič nie je a nič nefunguje, ale výsledky hovoria, že nemáme sa za čo hanbiť, ale, naopak, smelo hovoriť o tom, že východ, to sú ľudia a skutky, na ktorých a na ktoré som hrdý.