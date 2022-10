Polaček: Nemám rád nenávisť a zlo

Aké budú vaše prvé kroky vo funkcii?

Na úrad sa vraciam ešte dnes, kde urobím niekoľko rozhovorov do médií. Komunikoval som už aj s kolegami. O 16. hodine s nimi mám stretnutie, aby sme pripravili nové mestské zastupiteľstvo, ktoré, ak to všetko vyjde, by malo byť 11. novembra. Bude aj pracovné, ale aj ustanovujúce. Bol by som rád, keby si nové zastupiteľstvo zachovalo kontinuitu, aby sme mohli pokračovať v našich projektoch.

Čo bude vaša najväčšia výzva po nástupe do funkcie?

Tak ako som to hovoril vo svojej kampani – dokončiť rozbehnuté. Identifikovali sme viac ako sto projektov, ktoré by sme chceli naplniť. Je to veľmi široká škála. Počnúc spievajúcou fontánou, ktorú ako pýchu mesta chceme rekonštruovať, až po pokračovanie revitalizácie Mlynského náhonu či privedenie teplej vody z Ďurkova do mesta. Tých vecí je veľmi veľa.

Čo vás zaskočilo vo volebnom súboji?

Nenávisť a zlo. Nemám to rád. Ak chceme spoločnosť vychovávať pozitívne, toto by sa nemalo diať, pretože ak spoločnosť funguje na negatívnych príspevkoch či postoch na sociálnej sieti, či využíva na prezentáciu klamstvo, nie je to dobré. Aj my, volení zástupcovia, musíme z našej pozície prispievať k dobru. Celé štyri roky som sa snažil pracovať čestne, transparentne. Čo ma strašne mrzí, že v kampani boli protikandidáti, ktorí nedokázali prísť s víziami a namiesto toho, aby ukazovali, aké mesto chceme, tak kričali, robili zlo, boli vulgárni.

Čo podľa vás najviac oslovilo voličov vo volebnej kampani, že vám dali hlas?

Myslím si, že je to práve čestnosť a moje základné krédo, ktorým sa riadim – pravidlá platia pre všetkých. Hovorí sa to možno ľahko, ale realizovať všetky plány v tomto duchu je náročné. Ja to fakt robím čestne a Košičania to pochopili. Je to správna cesta – byť transparentný, demokratický, čestný a nerobiť rôzne skratky, ktoré neprináležia mestu ani primátorovi v rámci ich činností, je to najdôležitejšie.