František Oľha: Navrhnem bezplatnú MHD pre všetkých Prešovčanov

Vo funkcii nahradí Andreu Turčanovú (KDH), ktorá vo voľbách nekandidovala. Prešov je jediným krajským slovenským mestom, ktoré bude mať nového primátora.

Aké budú vaše prvé kroky vo funkcii?

Aj keď oficiálne ešte nie som primátorom, prvé kroky sa už začali. Rozhodli sme sa, že nebudeme sľubovať to, čo nechceme a nevieme splniť. Realita je taká, že prvé kroky povedú k tomu, aby sme s poslaneckým zborom navrhli bezplatnú MHD pre seniorov a pre deti, to je 15-tisíc obyvateľov Prešova, ktorí tú výhodu majú, len sa to rozšíri. Následne budeme robiť všetko preto, aby sme počas nášho volebného obdobia rozšírili bezplatnú dopravu na všetkých rezidentov mesta.

Čo bude vaša najväčšia výzva po nástupe do funkcie?

Aktuálne je najväčšou výzvou energetická kríza a zmena organizačnej štruktúry mestského úradu. Ten musí efektívne komunikovať jednak vo vnútri a taktiež s občanmi.

Čo vás zaskočilo vo volebnom súboji?

Zaskočilo, respektíve v dobrom ma prekvapilo to, že čestnosť, férová komunikácia, nemazanie komentárov a znášanie útokov od konkurencie slušným spôsobom na okolie zapôsobilo tým najlepším dojmom.

Čo podľa vás najviac oslovilo voličov vo volebnej kampani, že vám dali hlas?

Efektívna komunikácia volebného programu s jasne stanovenými horizontmi realizácie a tiež sviežosť kampane, ktorú viedol mladý, no skúsený tím marketérov, a teraz už môžem povedať – priateľov.