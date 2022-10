Rastislav Trnka: Mám jasnú víziu aj plány

Získal až nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ďaleko za ním skončil druhý v poradí – Viliam Záhorčák s 15 percentami. Ostatní kandidáti, ktorých bolo spolu 12, sa nedostali ani nad 10 percent.

Aké budú vaše prvé kroky vo funkcii?

Určite sa najprv potrebujem trochu vyspať a zresetovať. Tento rok bol totiž extrémne hektický.

Čo bude vaša najväčšia výzva po nástupe do funkcie?

Najdôležitejšie pre mňa bude, keď dotiahneme geotermálny vrt v Čižaticiach do akvaparku a do geotermálnej elektrárne. Veľa ľudí to spochybňovalo, ale tieto investície môžu priniesť ďalšie, rádovo v desiatkach či stovkách miliónov eur. Môžu zamestnať stovky ľudí. Keď sa toto podarí, východniari uvidia, že takéto projekty majú šancu. Zvolenie je pre mňa ešte väčší záväzok, ale aj zadosťučinenie, keďže výsledok bol viac ako 50 percent. Prijal som to s obrovskou vďakou a pokorou a takýmto spôsobom aj budem narábať so svojím mandátom.

Čo vás zaskočilo vo volebnom súboji?

Musím povedať, že volebná kampaň bola férová. A pseudokauzy, ktoré sa tentoraz vytiahli a počas prebiehajúcej volebnej kampane umelo živili, už po voľbách kauzami nebudú. A či ma niečo prekvapilo… možno len pozitívne to, koľko dobrých a kvalitných ľudí sa v kraji dokáže spojiť, keď ide o budúcnosť východniarov.

Čo podľa vás najviac oslovilo voličov vo volebnej kampani, že vám dali hlas?

Myslím si, že najvýraznejší podiel na mojom výsledku majú naše úspechy počas uplynulých rokov. Tiež ľudí zaujala naša vízia a plány. Ostatní moji protikandidáti nemali ani jasnú víziu a ani žiadne plány. Určite pomohla kombinácia tohto všetkého. V zásade ale to gro boli výsledky našej práce za ostatných päť rokov. Ľudia sa zaujímajú o akvapark, kde už máme v Čižaticiach geotermálny vrt, investori sa nám tiež už hlásia. Keďže je všade nedostatok bytov, určite voličov oslovila aj výstavba nájomných bytov, kde už rokujeme so Štátnym fondom rozvoja bývania.