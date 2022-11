Veľký prievan v župných parlamentoch. V Bratislave a Košiciach obhájilo funkcie minimum poslancov

Kým najviac poslancov sa vráti do funkcie v Trenčianskom kraji, v kraji hlavného mesta je to najmenej. Výmena kresiel je aj v zastúpení jednotlivých strán, ktoré poslancov nominovali. Pribudli nezávislí kandidáti, zo strán si polepšila hlavne Aliancia. Krajná pravica v župných voľbách neuspela.

V bratislavskej župe dôjde v krajskom zastupiteľstve k najväčšiemu zemetraseniu. Napriek tomu, že ju aj naďalej povedie Juraj Droba (SaS, PS, Team Bratislava), do poslaneckých lavíc sa vráti iba 19 pôvodných poslancov (35,8 %). Zvýši sa aj počet poslancov z pôvodných 50 na 53. O pozíciu poslanca župného zastupiteľstva bojovalo takmer 400 kandidátov.

Juraj Droba po ohlásení víťazstva

Za staronovým županom bude stáť 27 poslancov, ktorí kandidovali s rovnakým politickým tričkom ako on. Znížil sa však počet nezávislých kandidátov z 25 na 13. V zozname zvolených poslancov nefigurujú strany KDH, OĽaNO či Smer. Strana Hlas bude mať jedného poslanca. Vo väčšine krajských zastupiteľstiev bodovali kandidáti, ktorých podporovalo združenie maďarských strán Aliancia. V Bratislave však budú mať iba jedného poslanca.

„Nemyslím si, že ktorákoľvek koalícia na Slovensku bola schopná takýmto konštruktívnym spôsobom fungovať bez zákulisných ťahov a intríg,“ povedal pre médiá J. Droba hneď po voľbách. Vo svojom tíme ráta len s minimálnymi zmenami. „Mám silný tím a rátam s ním naďalej. Zjavne, podľa výsledku volieb, ten kraj fungoval veľmi dobre, takže až tak veľa tých zmien potrebných nebude,“ uviedol novozvolený predseda kraja pre Pravdu. Novým poslancom predostrie rovnakú ponuku na spoluprácu, ako to bolo v minulom období.

Foto: Pravda, Ivan Majerský, Ivan Majerský Juraj Droba Najväčší prievan v župnom zastupiteľstve bude u predsedu BSK Juraja Drobu.

zväčšiť Foto: SITA, Ivan Fleischer Košický župan, Rastislav Trnka Košický župan Rastislav Trnka na ustanovujúcom zasadnutí krajského zastupiteľstva v decembri 2017.

Väčšie zmeny v župnom zastupiteľstve budú aj v Košickom samosprávnom kraji. Z 57 poslancov zostane iba 26 (45,6 %). Županom bude aj naďalej Rastislav Trnka (KDH, Aliancia, Starostovia a nezávislí, Šanca, DS).

Trnka po ohlásení víťazstva vo voľbách.

V zastupiteľstve bude 23 nezávislých poslancov (v minulom období boli 16). Maďarské strany mali minulé volebné obdobie 7 poslancov, teraz ich bude 12. Najväčší úbytok zaznamenali poslanci kandidujúci za stranu Smer. Zo 16 ich v novom zastupiteľstve bude iba 5, aj to v koalícii so Sme rodina. Strana Hlas bude mať 2 zástupcov. Kandidáti KDH tentoraz kandidovali samostatne a sú štyria. Trnka tak bude mať k dispozícii 21 „svojich“ poslancov.

Noví budú v krajskom parlamente aj neúspešní kandidáti na post košického primátora Miloslav Klíma a Štefan Lasky (obaja nezávislí). Najväčším prekvapením je neúspech Daniela Rusnáka (KDH), ktorý bol doteraz Trnkovým vicežupanom. Do krajského zastupiteľstva sa neprekrúžkoval ani neúspešný kandidát na župana za Hlas Róbert Suja, ktorý chcel byť aj krajským poslancom.

K zloženiu krajského parlamentu sa župan vyjadril na sociálnej sieti. „Na spoluprácu s novými župnými poslancami sa veľmi teším, v zastupiteľstve bude viac ako polovica nových poslaneckých tvárí. Z celkovo 57 poslancov je 11 žien a 46 mužov. Ide o odborníkov v rôznych oblastiach, skúsených a fundovaných ľudí, preto nepochybujem, že rovnako ako doposiaľ sa v zastupiteľstve spojíme, aby sme rozhýbali náš kraj a posunuli ho dopredu.“ Hneď po voľbách oznámil, že sa teší na ďalšiu prácu, ale najskôr si pôjde oddýchnuť, keďže na dovolenke nebol viac ako rok. „Potrebujem pár dní, aby som sa dal dokopy, a potom sa vrhneme znova do práce.“

V Nitrianskom samosprávnom kraji utrpela najväčšiu prehru strana Smer. Milan Belica bol ich županom 21 rokov. V ďalšom volebnom období ho nahradí bývalý starosta Dvorov nad Žitavou a syn bývalého ministra pôdohospodárstva za HZDS Branislav Becík (Hlas, Sme rodina). Ako však bude 54-členné zastupiteľstvo fungovať, ukáže čas. Samotná strana Hlas v ňom bude mať iba 5 poslancov. Zo Sme rodina nebude žiadny.

Do ostatných krajských zastupiteľstiev sa vracia viac ako polovica poslancov z uplynulého volebného obdobia. V Žilinskom kraji tiež ubudlo poslancov zo strany Smer. Zato do krajských lavíc sa vracia Anna Belousovová, bývalá poslankyňa NR SR za SNS, ktorá kandidovala ako nezávislá. Podobne je to aj v Banskobystrickom kraji, kde prešla funkcia župana z otca Jána Luntera na syna Ondreja (obaja boli nezávislí). Doteraz mala strana Smer 15 poslancov, po novom to bude iba jeden. Do župného parlamentu sa neprebojoval ani poslanec NR SR Miroslav Suja (Republika), ktorý kandidoval aj za predsedu kraja. Jediným krajom, kde budú poslanci z krajnej pravice, je Prešovský. Po jednom poslancovi tam bude mať zastúpenie Republika a Úsvit.