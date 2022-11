Prešovský primátor presviedčal voličov aj schudnutím

Nový primátor na sebe zapracoval. Do volieb schudol 40 kg.

Nový primátor na sebe zapracoval. Do volieb schudol 40 kg.

Už má za sebou neúspešnú kandidatúru na župana pred piatimi rokmi. Zostal však v poli porazených na šiestom mieste. O rok neskôr chcel opäť zabojovať a stať sa primátorom. Nepodarilo sa mu to, ale prekrúžkoval sa za poslanca mestského zastupiteľstva. V roku 2020 si to namieril aj do Národnej rady SR. Neúspešne kandidoval za stranu Šanca, ktorej je podpredsedom, a Most-Híd.

Oľha je Prešovčan, podnikateľ, občiansky aktivista, mestský poslanec, učiteľ, príležitostný motorkár a otec troch detí. Takto sa prezentoval pred svojou kandidatúrou. Dôvodom, že sa zapojil do volebného boja, bolo podľa neho zlé hospodárenie mesta, veľké dlhy, rodinkárstvo, úplatky, mizerná občianska vybavenosť, katastrofálna starostlivosť o občanov a nulová podpora kultúry a športu. Hnevá ho, že z tretieho najväčšieho mesta Slovenska odchádza medziročne najviac ľudí.

Zaujímavý bol začiatok jeho volebnej kampane, ktorú začal medzi prvými. Zmenil sa podstatne fyzicky. Zhodil 40 kilogramov zo svojej váhy. Nedávno pre médiá povedal, že zmena postavy nie je ten hlavný dôvod, prečo ho ľudia volili. „Ukázal som, že to dokážem a že som na sebe tvrdo pracoval nielen na chudnutí, ale aj na komunikácii a aj na zmene vzťahu k sebe. A ľudia uverili, že keď sa dokážem zmeniť ja, dokážem zmeniť celé mesto."

zväčšiť Foto: TASR, Milan Kapusta František Oľha Tlačová konferencia primátora mesta Prešov Františka Oľhu.

Ako jeden z mála kandidátov prezentoval vo volebnom programe nielen svoje vízie, ale aj ich riešenie. Voličom predstavil 31 férových riešení pre Prešov. Sám uviedol, že to nie je obyčajný volebný program, ale príručka, ako viesť mesto Prešov správnym smerom.

Prešovská volebná kampaň sa v závere priostrovala. Oľhu mrzelo, že sa na primátorských debatách nezúčastňoval jeho protikandidát Pavel Hagyari. Na účasť ho márne vyzýval aj cez sociálne siete. Ku koncu kampane zas uviedol, že mu ktosi hackol jeho volebnú webovú stránku.

Volebnú kampaň Oľhu hodnotila Transparency International Slovensko ako kampaň s výhradami. Na jeho transparentnom účte neboli označovaní platcovia a príjemcovia a ani niektoré podrobnosti. Problémy boli aj s kontaktovaním kandidáta, kde aj novinári mali problém spojiť sa s jeho volebným tímom. K začiatku novembra na jeho účte svietili príjmy vo výške 32-tisíc eur a výdavky takmer za 35-tisíc.

Politológ Tomáš Koziak očakával tesnejší rozdiel hlasov v súboji o post primátora. O Hagyarim povedal, že kampaň viedol „tak trochu v duchu šoumenstva, negativizmu a arogancie, čo nebolo uveriteľné pre voliča“.

zväčšiť Foto: archív tk Tomáš Koziak, politológ Politológ Tomáš Koziak.

Či sa podarí Oľhovi splniť všetky jeho predostreté riešenia, je podľa Koziaka veľmi otázne. „Bude to mať veľmi ťažké. Hlavne v dôsledku krízovej situácie, ktorá na Slovensku je. Samosprávy budú mať obrovský problém vyrovnať sa s ňou. Zvyšujú sa ceny energií a ani výber daní nebude taký dobrý ako po iné roky. Preto niektoré z týchto sľubov budú ťažko zrealizovateľné, ale z objektívnych dôvodov,“ mienil politológ s tým, že možno práve toto bude jeho jednou veľkou slabinou.

„Voliči a ani politickí oponenti sa po uplynutí mandátu nepýtajú, že či bola nejaká kríza a či sa dal, alebo nedal predvolebný program splniť. Pozerajú sa iba na to, čo bolo sľúbené a čo všetko sa nerealizovalo. A práve to sa môže Františkovi Oľhovi vrátiť o štyri roky ako bumerang. Situácia je k jeho veľkorysým plánom, náročným na financie, nepriaznivá,“ poznamenal politológ. Upozornil, že v mestskom parlamente sú nezávislí poslanci vždy lotériou a nový primátor bude musieť vyvinúť dostatočné úsilie, aby ich presvedčil.

V mestskom zastupiteľstve bude mať nový primátor 31 poslancov. Iba siedmi sú z jeho politického zoskupenia. Ďalší siedmi poslanci sú nezávislí. Samotný Oľha získal najviac krúžkov (1 839) pri voľbe poslancov do mestského zastupiteľstva, kde bolo 200 kandidátov. Takisto sa stal aj župným poslancom.

Aktuálna prešovská primátorka Andrea Turčanová (KDH) nekandidovala. Predvolebné prieskumy dlhodobo favorizovali exprimátora Hagyariho. Volebná noc však ukázala, že sa Prešovčania rozhodli inak. Oľha (52) získal takmer 11-tisíc platných hlasov (37,26 percenta). Kandidoval s podporou strán Šanca, SaS, PS, Spolu, DS, ODS a Dobrá voľba a umiernení. Konkurent Hagyari mal o niečo vyše 4-tisíc hlasov menej.