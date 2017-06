Žilina pripravuje nízkoemisnú zónu. Nie všetci sú za

V Žiline chcú obmedziť vjazd vozidiel do historického centra mesta. Nielen zmenou poplatkov za vstup, ale aj úplným zákazom pre staršie autá. Návrh nového mestského nariadenia by mal ísť na rokovanie mestského zastupiteľstva už o mesiac. Ľudia, ktorí majú byty či prevádzky v centrálnej Žiline, s tým nesúhlasia, pretože im to výrazne skomplikuje podnikanie i život. Aj podľa odborníka je otázne, či zriadenie nízkoemisnej zóny v takom úzkom okruhu, ako plánuje Žilina, bude mať vôbec význam.

Vznik takzvaných nízkoemisných zón má vylúčiť vjazd vozidiel, ktorých prevádzkou vznikajú vysoké emisie a zhoršujú kvalitu ovzdušia. Vytvárajú ich najmä západoeurópske metropoly, ktorými sa mesto pod Dubňom snaží inšpirovať. Žilina totiž už dlhodobo hovorí o potrebe upraviť podmienky vjazdu do užšieho centra mesta, lebo i návštevníci historického jadra upozorňujú na prílišný pohyb automobilov v pešej zóne.

„Je tu potreba regulovať vstup a vjazd do pešej zóny, ale doposiaľ nebol prijatý žiadny konkrétny dokument o tom, ako by to malo vyzerať,“ hovorí hovorca mesta Žilina Pavol Čorba. Podľa návrhu, ktorý sa pripravuje, by mali byť na vstupoch do najužšieho centra mesta osadené rampy, cez ktoré sa dostanú len tí, ktorí získajú povolenie. Nízkoemisnou zónou by sa tak stala lokalita okolo Mariánskeho námestia, Farských schodov, Horného a Dolného valu a Národnej ulice. „Okrem osadenia mechanických zábran sa budú zavádzať aj emisné normy. Uvažuje sa nad tým, že v centre mesta sa zavedie emisná norma EURO 3. To znamená, že všetky vozidlá, ktoré boli vyrobené pred rokom 2000, budú mať zakázaný vstup do centra mesta,“ doplnil hovorca.

Nespokojní obyvatelia

Zároveň však mesto pripúšťa výnimky. Napríklad pre záchranárske vozidlá, obyvateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, ale aj pre mestské vozidlá, či také, ktoré pre mesto robia údržbu či odvoz odpadu. To ľudia, ktorí majú trvalý pobyt, vlastnia budovy či podnikajú v centre mesta, považujú za diskriminačné. „Mesto by malo začať v prvom rade od seba,“ hovorí Martin Vidra, ktorý zastupuje 180 nespokojných ľudí z územia, ktorého sa má zmena dotknúť. Dodáva, že v zásade nie sú proti obmedzeniam vjazdu, no nemalo by to ísť proti ľuďom, ktorí tam vlastnia domy. „Napríklad vjazd pre zásobovanie po deviatej hodine ráno má byť spoplatnený dosť vysokou sumou, hovorí sa okolo 60 eur za jeden vstup,“ spomenie jeden z príkladov pripravovaného návrhu.

Ľudia z historického centra poukazujú na parkovacie domy veľkých obchodných centier, ktoré sú priamo v jadre mesta a tiež zaťažujú centrum emisiami, no toto už pripravované mestské nariadenie nerieši. „Nemôžeme sa tváriť, že okolo nás nie sú znečisťovatelia ovzdušia, veľké prevádzky, ktoré cez svoje odvetrávacie šachty zašpinia centrum mesta,“ pripomína Vladimír Randa, podnikateľ a majiteľ nehnuteľnosti v historickom centre Žiliny.

Skúsenosti zo sveta

Vznik nízkoemisných zón v slovenských mestách podporuje aj ministerstvo životného prostredia, zatiaľ však ešte len pripravuje novelu zákona o ovzduší, kde budú podmienky na vytvorenie takýchto zón.

Skúsenosti s nízkoemisnými zónami majú mnohé metropoly v západnej Európe, kde to prináša pozitívny efekt, ide však o oveľa väčšie územia ako je historické centrum Žiliny. „Zavrieť dopravu len v takom malom priestore z pohľadu emisií nemá príliš veľký význam,“ mieni riaditeľ Výskumného ústavu dopravného v Žiline Ľubomír Palčák.

Zriadiť nízkoemisnú zónu chceli napríklad aj v Prahe, kde však rozhodnutie odložili, kým bude dobudovaný diaľničný okruh. „Na základe pripomienok mestských častí a ostatných dotknutých orgánov nebolo nájdené vhodné riešenie, ktoré by umožnilo sprevádzkovať nízkoemisnú zónu pred sprevádzkovaním celého Pražského okruhu,“ uviedol hovorca pražského magistrátu Vít Hofman.

Žilinskí poslanci by mali o nariadení, na základe ktorého by bol obmedzený vjazd do historického centra mesta, rokovať koncom apríla. Stále je v štádiu prípravy, vrátane podmienok aj času, odkedy by mali platiť. Ak sa však nepodarí pripraviť návrh, ktorý bude mať väčšinovú podporu, môže sa jeho prijatie posunúť.