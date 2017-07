Petržalku s druhou stranou Dunaja od mája spojí nová linka MHD

Nová linka, ktorá je alternatívou za pôvodnú 95, pôjde cez Most Apollo na Autobusovú stanicu Mlynské nivy v trase Bosákova, Most Apollo, Košická, Mlynské nivy, Karadžičova, Landererova, Košická, Most Apollo, Einsteinova, Krasovského a Jantárova cesta. Ilustračná snímka.

Vyhoveli tak petícii bratislavského mestského a petržalského poslanca Olivera Kríža, ktorý so svojím hnutím Mladá Bratislava dva mesiace zbierali podpisy, platných bolo 3 009. Chceli ňou docieliť obnovenie pôvodnej trasy petržalskej autobusovej linky číslo 95 až na Šafárikovo námestie dovtedy, kým dokončia trať električky po Janíkov dvor. Trasu linky číslo 95 po otvorení bratislavského Starého mosta a novej električkovej trate do Petržalky skrátili po Muchovo námestie. Ak chcú v súčasnosti cestujúci z Petržalky pokračovať v ceste do centra mesta, musia prestúpiť na električku na Farského ulici a novou električkou prejsť cez Starý most dve zastávky na Šafárikovo námestie.

Túto linku však spustia len do skúšobnej prevádzky. Počas troch mesiacov chcú podľa počtu prepravených ľudí zistiť, či ju cestujúci budú využívať. Linka bude cez pracovný deň chodiť každých osem minút. V dôvodovej správe bratislavský magistrát píše, že obnovenie autobusovej linky číslo 95 na Šafárikovo námestie nie je možné v jej pôvodnej trase aj pre to, že na Šafárikovom námestí už nie je priestor na otáčanie autobusov.

Návrh na novú linku sa primátorovi Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi pozdával, pozitívne ohlasy mala aj poslankyňa Viera Kimerlingová. Podľa nej je dobré, že rozvojom mestskej hromadnej dopravy budú ľudia menej jazdiť autami. Podporu vyjadril aj poslanec Peter Hanulík, ktorému sa tiež páči podpora verejnej dopravy a podľa neho je prestupovanie pre niektorých ľudí komplikované a nemajú ho radi. Naopak, negatívne ohlasy mal poslanec Radoslav Olekšák, ktorému sa nepáčilo, že to ohrozuje čerpanie eurofondov. Návrh sa nepozdával ani predsedovi mestskej dopravnej komisie Jozefovi Uhlerovi. Ako povedal v diskusii, ľudia chceli priamy spoj na Šafárikovo námestie, nie na autobusovú stanicu. Zapojila sa aj poslankyňa Jarmila Tvrdá, podľa nej aj obyvateľom bratislavskej mestskej časti Vrakuňa zrušili priame spoje a tiež musia prestupovať, keď sa chcú dostať z mestskej časti na iné miesta.

Petíciu odovzdal Oliver Kríž do podateľne bratislavského magistrátu a v kópii aj do podateľne DPB koncom minulého roka. Aby sa petíciou zaoberali bratislavskí mestskí poslanci, musela mať tisíc podpisov. Hromadnú dopravu v hlavnom meste financujú z mestského rozpočtu a mesto Bratislava je 100-percentným akcionárom Dopravného podniku Bratislava.